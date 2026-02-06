La Capital | Policiales | Santa Fe

Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo

Un hombre fue abordado en la localidad de Villa Ana por cinco personas que intentaron cortarle el pene con un cuchillo

6 de febrero 2026 · 18:27hs
Villa Ana

Villa Ana, localidad del departamente de General Obligado en el norte de Santa Fe

Cinco personas atacaron sexualmente a un camionero en la localidad de Villa Ana, en el departamento de General Obligado, en el norte de Santa Fe. La víctima sufrió lesiones en su ano y amenazas con un cuchillo mientras lo filmaban, material que ya forma parte de la investigación de la Fiscalía Nº 4 del Ministerio Público Fiscal.

Luego de la denuncia, la jueza penal Natalia Palud definió la detención de cuatro de los cinco denunciados, identificados como Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S, el restante está liberado y fue sindicado como Mariano B.

Según la denuncia, el camionero estaba trabajando en la zona debido a la temporada de cosecha y conocía a las cinco personas que lo atacaron. En su relató, la víctima detalló que el presunto abuso se dio en un camino rural a 200 metros de la ruta provincial 32, en la jurisdicción de Villa Ana.

La víctima fue obligada a bajar del camión a punta de cuchillo. Fuera de su vehículo, los cinco le bajaron el pantalón y lo abusaron sexualmente, provocándole lesiones en la zona anal. Además, indicó un método de tortura que consistía en mostrarle el cuchillo y hacer la mímica para cortarle el pene.

Mientras las cinco personas realizaron este atroz acto, también lo filmaron. En este contexto, el Ministerio Público de la Acusación pudo recuperar el material que ya forma parte de la investigación.

Detención y caratula

El camionero atacado logró denunciar el hecho el 27 de enero, tres días después del aberrante ataque. Tras la denuncia, se realizaron las detenciones de cuatro personas. El 30 de enero fueron llevados a audiencia imputativa.

El quinto detenido cayó el 1º de febrero y 48 horas más tarde, fue llevado a audiencia imputativa.

A todos se les adjudica el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado, por el número de personas que intervinieron y por la utilización de arma.

En primera instancia, la fiscal Elisabeth Aguirre tomó el caso, pero fue el fiscal Valentín Herenú quien llevó adelante la imputación de todos los acusados. Una vez realizadas las audiencias, la investigación pasó a manos de Norberto Ríos, el fiscal que ahora deberá avanzar para consolidar la acusación.

