Una argentina hizo historia en "Pasapalabra" España: ganó 2,7 millones de euros

Rosa Rodríguez, una profesora nacida en Quilmes y radicada en Galicia, se quedó con el Rosco tras 307 programas consecutivos

6 de febrero 2026 · 11:54hs
Rosa Rodriguez es la argentina que se llevó el millonario pozo de Pasapalabra

Rosa Rodriguez es la argentina que se llevó el millonario pozo de Pasapalabra

"Pasapalabra", el exitoso programa de televisión conducido en la Argentina por Iván de Pineda, tiene su versión en España, inspirada en el formato original británico "The Alphabet Game". En esa edición, una argentina logró hacer historia al quedarse con una suma millonaria tras ganar el desafío final del ciclo.

Se trata de un concurso en el que los participantes intentan acumular segundos a través de distintas pruebas vinculadas al uso del lenguaje. Ese tiempo luego se utiliza para responder las definiciones de la prueba decisiva, conocida como “El Rosco”. Completar correctamente todas las palabras permite al concursante llevarse el pozo millonario acumulado.

La protagonista fue Rosa Rodríguez, una profesora argentina radicada en Galicia (España), que se consagró ganadora tras participar en 307 programas consecutivos. Luego de una extensa competencia, en la que se enfrentó principalmente al madrileño Manu Pascual, logró obtener un premio récord de 2.716.000 euros (equivalentes a unos 3.198.171 dólares) en el programa que conduce Roberto Leal por la señal Antena 3.

El camino de Rosa en "Pasapalabra"

El momento más esperado de "Pasapalabra" es, sin dudas, "El Rosco", la prueba final que define todo. Allí se juega el premio mayor del programa: una suma millonaria que se acumula emisión tras emisión.

En esta instancia, cada concursante recibe una serie de definiciones asociadas a palabras que comienzan con cada letra del abecedario. El desafío consiste en responder en orden alfabético, avanzando letra por letra, sin cometer errores. Para hacerlo, cuentan con un tiempo limitado que se va consumiendo mientras responden. Cualquier equivocación impide ganar la suma millonario en ese intento.

En la versión española del programa, "El Rosco" arranca con un premio base de 1.000 euros que va creciendo cada vez que nadie logra completarlo.

Ese recorrido fue el que protagonizó Rosa Rodríguez, una profesora argentina de Quilmes, que formó parte de más de 300 programas para poder ganar el pozo.

Su primer aparicion en el ciclo español fue el 9 de noviembre de 2024. A partir de ese día, Rosa fue construyendo su camino con constancia, concentración y una calma poco habitual.

En la instancia final se enfretó a Manu Pascual, uno de los concursantes con mayor permanencia en la historia del ciclo.

Rosa ganó "El Rosco"

Rosa llegó a ganar con solo tres segundos restantes. Habiendo acertado en todas las definiciones, para el fianl le quedo la letra M. “El apellido de un jugador de fútbol americano elegido MVP de la NFL en 1968 por la agencia AP”, era la definición de la letra que faltaba.

Con calma y dudas la argentina respondió: “Morelll”. La respuesta fue correcta y se consagró como ganadora de El Rosco.

pasapalabra

La historia de Rosa

Rosa Rodríguez tiene 32 años, nació en Quilmes y a los siete años se mudó Galicia, España. Es profesora de castellano, se formó en Filología Inglesa y amplió su recorrido con distintos másteres en Lingüística, Educación y Neurociencia.

Durante la pandemia Rosa volvió a vivir con sus padres y junto a su madre pasaba las tardes mirando "Pasapalabra". Fue ella quien, entre programa y programa, empezó a insistirle para que se anotara. Así, deicidió participar en el concurso español que la hizo millonaria.

