La Capital | La Ciudad | Rosario

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

A partir de este jueves, el pasaje 724 de barrio Sorrento pasa a llamarse Melitona Enrique, la última sobreviviente de la matanza, fallecida en 2008 a sus 107 años

5 de febrero 2026 · 16:53hs
Melitona Enrique sobrevivió a la masacre y vivió 107 años. 

Melitona Enrique sobrevivió a la masacre y vivió 107 años. 

El pasaje 734 de barrio Sorrento en Rosario cambió de nombre y a partir de este jueves se llama Melitona Enrique, en honor a la última sobreviviente de la Masacre de Napalpí, ocurrida en Chaco en 1924.

Melitona nació en El Aguará en 1901 y tenía 23 años cuando las fuerzas de seguridad del gobierno de Marcel T. de Alvear asesinaron a cientos de indígenas de los pueblos qom y mocoví-moqoit. Ella logró escapar y vivió muchísimo tiempo más: murió en el 2008 a los 107 años de edad.

Enrique tuvo 12 hijos. Algunos de ellos, y sus descendientes, hoy viven en Rosario. Por eso, su familia, junto a los referentes Daniel Naporichi, Rosana Esquivel y Óscar Talero, y vecinos del barrio pidieron al Concejo Municipal que una calle lleve su nombre.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 14.52.42
El nuevo nombre ya tiene su señalización.

El nuevo nombre ya tiene su señalización.

La recuperación de su nombre

Nacida en un contexto de extrema pobreza, Melitona vivió gran parte de su vida en el olvido. No tenía casa, ni acceso a condiciones dignas, como muchos integrantes de las comunidades originarias del norte argentino.

A principios de los años 2000, su historia fue recuperada por integrantes de su comunidad, por el maestro qom Juan Chico y por quienes, al escuchar su nombre, empezaron a entender que la masacre de Napalpí no era un relato lejano, sino un crimen de lesa humanidad sin justicia ni reparación.

Fue la Organización Panamericana de la Salud quien, durante un relevamiento de la situación sanitaria en comunidades del Chaco, documentó su vida y su historia, y con ella visibilizó la falta de políticas públicas para las comunidades qom y moqoit que vivían en zonas como Machagai.

Por qué una calle de Rosario

El reconocimiento a Melitona Enrique no sólo nació por la necesidad de la familia de ver su nombre plasmado en un homenaje. La relación entre Napalpí como sitio de memoria histórica y la ciudad de Rosario es mucho más cercana de lo que se cree.

En la segunda mitad del siglo XX el pueblo qom y moqoit del Gran Chaco se transformaron en comunidades migrantes por razones de subsistencia económica. Fue así que empezaron a poblar los conurbanos y las periferias de grandes ciudades del país. En la provincia de Santa Fe se radicaron principalmente en la capital, Rafaela y Rosario.

>>Leer más: Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

Qué fue la Masacre de Napalpí

La Masacre de Napalpí ocurrió el 19 de julio de 1924 en la Reducción de Napalpí del entonces Territorio Nacional del Chaco (recién se transformaría en provincia en 1951).

Lo cierto es que, en el contexto donde Chaco era el principal productor de algodón del país, los pueblos originarios trabajaban en condiciones de semi esclavitud. Por esto, los pueblos qom y moqoit comenzaron una huelga denunciando la explotación laboral.

La fuerza policial dependiente del Estado nacional respondió con una brutal represión. El ataque incluyó el uso de armas de guerra y disparos desde un avión, un hecho inédito para la época. Las estimaciones históricas coinciden en que fueron asesinadas al menos 300 personas, entre ellas mujeres, niños y ancianos. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes y el episodio fue rápidamente ocultado por las autoridades.

Recién en 2022, un Juicio por la Verdad, impulsado por organismos de derechos humanos y comunidades indígenas, estableció judicialmente que la masacre constituyó un crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso de genocidio indígena,

Noticias relacionadas
El programa Recuperá tu Bici fue presentado este jueves en la Rambla Catalunya

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Las tormentas seguirán en Rosario este viernes

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Hamnet de Chloé Zhao espera los Oscar con 8 nominaciones y ya está disponible en las salas de cine de Rosario

Estrenos de cine en Rosario: un drama candidato al Oscar, acción extranjera y animación para la familia

el jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Ver comentarios

Las más leídas

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Lo último

Copa Davis: aquí están, estos son, los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Copa Davis: aquí están, estos son, los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La semana que viene arranca el debate en Diputados y antes de marzo llegaría al Senado. Los cambios y puntos principales del texto. El rol de las provincias

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Ovación
Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Provincial volverá a la acción este viernes en la Liga Argentina de Básquet, donde es líder

Provincial volverá a la acción este viernes en la Liga Argentina de Básquet, donde es líder

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Policiales
Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste
Policiales

Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

La Ciudad
Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles
Información General

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Policiales

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas
La Ciudad

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Puccini: Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño
Política

Puccini: "Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño"

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros
Política

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Por Sofía Botto / Directora Isepci Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario
Economía

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades
Información General

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas