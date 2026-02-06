Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Un joven había pactado el encuentro con el vendedor a la noche a través de un grupo de Whatsapp. Cinco delincuentes lo emboscaron en la calle

Un joven de 23 años denunció este jueves a la noche el robo de su motocicleta en un episodio violento. El conductor del vehículo dijo que había ido a comprar un celular en la zona sudoeste de Rosario y un grupo de ladrones le tendió una trampa para atacarlo.

Santiago R. fue atendido por el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) durante un operativo policial en Camino Viejo a Soldini al 3500 . De acuerdo al primer reporte oficial, los maleantes le quitaron su teléfono móvil y dinero, además del vehículo en el que había ido a ver al vendedor.

El muchacho recibió asistencia médica en el lugar por dos heridas de arma de fuego . Después lo trasladaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para continuar con el tratamiento por las lesiones.

El motociclista fue baleado minutos después de las 20 en inmediaciones del cruce de Camino Viejo a Soldini y San Juan de Luz. Previamente, se había contactado con el vendedor de un celular en un grupo de Whatsapp . De esta manera pactó el encuentro que resultó ser una trampa.

Cuando llegó al sitio acordado, Santiago R. vio a un hombre vestido con una camiseta de Central. El muchacho le hizo señas con las manos a la altura de las vías del ferrocarril Belgrano para que se acercara.

Finalmente, la víctima quedó rodeada por cuatro hombres más en el momento en el que se aproximó al lugar indicado. En esta instancia, los delincuentes le arrebataron una Honda Wave blanca. También se llevaron una mochila azul en la que tenía un teléfono Samsung A10 y 120.000 pesos en efectivo.

El motociclista quiso escapar durante el robo y uno de los ladrones abrió fuego ante el intento de huida. En esta instancia recibió un balazo en la pierna izquierda y otro proyectil rozó la parte derecha del tórax. Tras las detonaciones, la banda escapó hacia el oeste.

La policía comenzó a investigar el episodio a la noche por la denuncia. Hasta primera hora del día siguiente no había personas detenidas, pero la víctima dijo que conoce a uno de los hombres que lo asaltaron.