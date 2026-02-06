La Capital | Policiales | robo

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Un joven había pactado el encuentro con el vendedor a la noche a través de un grupo de Whatsapp. Cinco delincuentes lo emboscaron en la calle

6 de febrero 2026 · 08:23hs
La víctima del robo fue atendida en el Heca este jueves.

La víctima del robo fue atendida en el Heca este jueves.

Un joven de 23 años denunció este jueves a la noche el robo de su motocicleta en un episodio violento. El conductor del vehículo dijo que había ido a comprar un celular en la zona sudoeste de Rosario y un grupo de ladrones le tendió una trampa para atacarlo.

Santiago R. fue atendido por el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) durante un operativo policial en Camino Viejo a Soldini al 3500. De acuerdo al primer reporte oficial, los maleantes le quitaron su teléfono móvil y dinero, además del vehículo en el que había ido a ver al vendedor.

El muchacho recibió asistencia médica en el lugar por dos heridas de arma de fuego. Después lo trasladaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para continuar con el tratamiento por las lesiones.

Una compra acordada por Whatsapp y un robo a mano armada

El motociclista fue baleado minutos después de las 20 en inmediaciones del cruce de Camino Viejo a Soldini y San Juan de Luz. Previamente, se había contactado con el vendedor de un celular en un grupo de Whatsapp. De esta manera pactó el encuentro que resultó ser una trampa.

Cuando llegó al sitio acordado, Santiago R. vio a un hombre vestido con una camiseta de Central. El muchacho le hizo señas con las manos a la altura de las vías del ferrocarril Belgrano para que se acercara.

>> Leer más: Audaz robo en una gomería: desactivan cámaras y se llevan una camioneta y una caja fuerte

Finalmente, la víctima quedó rodeada por cuatro hombres más en el momento en el que se aproximó al lugar indicado. En esta instancia, los delincuentes le arrebataron una Honda Wave blanca. También se llevaron una mochila azul en la que tenía un teléfono Samsung A10 y 120.000 pesos en efectivo.

El motociclista quiso escapar durante el robo y uno de los ladrones abrió fuego ante el intento de huida. En esta instancia recibió un balazo en la pierna izquierda y otro proyectil rozó la parte derecha del tórax. Tras las detonaciones, la banda escapó hacia el oeste.

La policía comenzó a investigar el episodio a la noche por la denuncia. Hasta primera hora del día siguiente no había personas detenidas, pero la víctima dijo que conoce a uno de los hombres que lo asaltaron.

Noticias relacionadas
El programa del gobierno provincial para devolver bicicletas robadas se presentó este miércoles en la ciudad de Santa Fe.

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Detenido tras robo en zona norte. El ladrón que se escondió dentro de un contenedor de residuos

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos

El country tiene varios ingresos

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

El supermercado chino de zona sur donde se produjo la pelea entre el dueño y un ladrón.

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Ver comentarios

Las más leídas

Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Lo último

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni anunció plus salariales, aumentos de horas adicionales y medidas relacionadas al transporte y alojamiento de agentes
Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
LA CIUDAD

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Por Nicolás Maggi
Ciudad

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Ovación
Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Copa Federación: Morning Star y Mitre de Pérez debutan en el torneo femenino de Santa Fe

Copa Federación: Morning Star y Mitre de Pérez debutan en el torneo femenino de Santa Fe

Policiales
Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

La Ciudad
Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Policiales

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Información General

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Política

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración
Economía

Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: Es muy doloroso
Información General

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas
Información General

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses
Economía

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina
La Ciudad

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas
LA CIUDAD

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino
Zoom

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios