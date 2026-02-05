La Capital | Ovación | Ever Banega

Ever Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

El volante regresa rápidamente al estadio Marcelo Bielsa, pero esta vez con la camiseta del rival: Defensa y Justicia. Un condimento especial para el sábado

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

5 de febrero 2026 · 06:00hs
Ever Banega fue durante mucho tiempo un símbolo de Newells

Marcelo Bustamante / La Capital

Ever Banega fue durante mucho tiempo un símbolo de Newell's, pero su salida del club no fue que esperaba.

En una salida que estuvo demasiado alejada de su primera llegada a Newell’s, cuando la gente colmó parte del Coloso del Parque en 2014, para recibir a uno de sus hijos pródigos que regresaba del fútbol europeo para cumplir el sueño de vestir por primera vez la camiseta rojinegra, Ever Banega cerró su segundo ciclo en el Parque Independencia, ya en 2025, con una despedida que se dio entre gallos y medianoche. Pero el próximo sábado por la noche algo especial ocurrirá en el Coloso: el futbolista en cuestión dirá presente, pero como adversario.

En aquel 2014, parte de la platea Maxi Rodríguez fue colmada para ovacionar al crack de la selección argentina, que llegaba desde el Valencia, para sacarse ese gusto con el que convivió mucho tiempo, que era el de ponerse la camiseta de los colores que tenía tatuado prácticamente de toda la vida en su pierna, la de Newell’s. Acompañado de su familia, Ever vivió emocionado esa presentación, aunque después las cosas no salieron como todos pensaban.

La idea del enganche en aquel momento era buscar competir en la Copa Libertadores y tomar ritmo para ser convocado por Alejandro Sabella de cara al Mundial 2014. Lamentablemente para él, las cosas no salieron según lo esperado y, aunque fue parte de los seis partidos de la fase de grupos, la Lepra quedó eliminada de manera temprana en la Copa tras terminar tercero en su zona y, para como de males, el técnico de la albiceleste decidió no llevarlo al mundial de Brasil.

>>Leer más: Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa Libertadores

El primer ciclo de Ever Banega en Newell's

Los números del nacido futbolísticamente en Oriental en el fútbol de nuestra ciudad, fueron los siguientes: jugó 20 partidos en su primer ciclo con la rojinegra, donde convirtió un gol y dio una asistencia. Aunque fue solamente un grito, quedó en la retina de los hinchas leprosos, quienes vieron cómo en la fecha 16 del Torneo Final, ante Tigre y en un estadio Marcelo Bielsa colmado, sacó un remate furibundo de media distancia que reventó el arco del Matador de Victoria, demostrando toda su clase.

Banega3
Los hinchas de Newell's siempre le brindaron el mayor apoyo a Ever Banega. En los últimos tiempos algo de eso cambió.

Los hinchas de Newell's siempre le brindaron el mayor apoyo a Ever Banega. En los últimos tiempos algo de eso cambió.

Después de esa etapa, el rumbo de Banega continuó en España, donde jugó y fue figura en el Sevilla durante dos períodos, además de pasar por el Inter de Milán y el Al-Shabab de Arabia Saudita, antes de volver a elegir a la Lepra en 2024 buscando revancha del flojo paso en 2014.

Pero lamentablemente para el último capitán que tuvo Newell’s previo al actual, Gabriel Arias, las cosas no iban a variar. La llamada de Ignacio Astore lo convenció y el ex Boca pegó la vuelta, buscando cerrar su carrera en el lugar donde latía su corazón y su pasión, tratando de borrar la primera etapa floja tanto en números como en rendimiento.

Contratiempos que le quitaron brillo

Entre algunas lesiones y expulsiones en la previa de partidos importantes que no le permitieron estar, como algún clásico ante Central, y un equipo que nunca lo acompañó, Banega nunca pudo terminar de ser aunque sea una sombra de ese futbolista que brilló en el mundo y con la camiseta de la selección nacional.

>>Leer más: El Colo Ramírez y su vuelta a Newell's: "Vengo por revancha, por algo estoy acá"

Su irregularidad, los malos torneos en las últimas dos temporadas y la falta de pelea que tuvo el club en los torneos locales, más las inasistencias a las copas internacionales, han dejado un sinsabor muy grande en el hincha leproso sobre el paso del crack por el Parque Independencia.

“Agradezco al club del que soy hincha que me haya abierto las puertas”, se refirió el enganche tras su incorporación a Defensa y Justicia, agregando que “había un desgaste” y que quedarse en el club del Parque hubiese significado “seguir con algo que ya no funcionaba”.

Defeee
El regreso de Ever Banega al Coloso será inmediato, sólo que lo hará vistiendo la camiseta de Defensa y Justicia.

El regreso de Ever Banega al Coloso será inmediato, sólo que lo hará vistiendo la camiseta de Defensa y Justicia.

El amor por la Lepra

El amor y el cariño que el volante creativo tiene por la Lepra es irreprochable pero, a veces, el fútbol tiene esas cosas, por más que uno quiera vivir momentos de felicidad, no se dan esas situaciones dentro del campo de juego. Así se fue Banega del club, en silencio, sin una despedida ni siquiera por redes sociales y seguramente con la espina clavada porque nunca pudo darle a su juego el brillo que pretendía.

>>Leer más: Ever Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newell's en el Coloso

El Coloso lo recibirá el próximo sábado desde las 22.15, esta vez, con la camiseta de otro club: Defensa y Justicia. Será ese mismo estadio que lo recibió por la puerta grande, pero que lo terminó despidiendo por la puerta de atrás como si fuese uno más de los que pasó sin pena ni gloria. El partido en sí y los puntos en disputa serán clave para el equipo de Orsi y Gómez, pero la presencia de Banega no será un dato menor. Será uno de los grandes condimentos de esos 90 minutos calientes que se esperan en el Coloso.

Noticias relacionadas
Los once de Central que Almirón puso en cancha en el último partido, frente a River en el Gigante.

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Claudio Bichi Borghi no dudó en lanzar un elogio a la hinchada de Central.

El Bichi Borghi lanzó un contundente elogio a la hinchada de Central

Alejo Veliz dejará Central a mediados de 2026, cuando finalice su préstamo.

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Argentina participará con una delegación de ocho atletas en tres disciplinas

Juegos Olímpicos de Invierno Italia 2026: fechas, sedes y todos los deportes

Ver comentarios

Las más leídas

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Lo último

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Polémico traslado del sable corvo de San Martín a San Lorenzo: "Se debería usar una réplica"

La reliquia sanmartiniana será entregada este sábado en el acto por el Combate de San Lorenzo a los Granaderos. La preocupación de los historiadores

Polémico traslado del sable corvo de San Martín a San Lorenzo: Se debería usar una réplica

Por Isabella Di Pollina
Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones de los medios
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones" de los medios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Ovación
Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Libertadores con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Libertadores con otro equipo

El Bichi Borghi lanzó un contundente elogio a la hinchada de Central

El Bichi Borghi lanzó un contundente elogio a la hinchada de Central

Policiales
Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

La Ciudad
Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Policiales

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas
La Ciudad

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Puccini: Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño
Política

Puccini: "Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño"

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros
Política

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Por Sofía Botto / Directora Isepci Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario
Economía

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades
Información General

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura
Policiales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra
Política

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra