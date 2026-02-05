Ever Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

El volante regresa rápidamente al estadio Marcelo Bielsa, pero esta vez con la camiseta del rival: Defensa y Justicia. Un condimento especial para el sábado

Ever Banega fue durante mucho tiempo un símbolo de Newell's, pero su salida del club no fue que esperaba.

En una salida que estuvo demasiado alejada de su primera llegada a Newell’s , cuando la gente colmó parte del Coloso del Parque en 2014, para recibir a uno de sus hijos pródigos que regresaba del fútbol europeo para cumplir el sueño de vestir por primera vez la camiseta rojinegra, Ever Banega cerró su segundo ciclo en el Parque Independencia, ya en 2025, con una despedida que se dio entre gallos y medianoche. Pero el próximo sábado por la noche algo especial ocurrirá en el Coloso: el futbolista en cuestión dirá presente, pero como adversario .

En aquel 2014, parte de la platea Maxi Rodríguez fue colmada para ovacionar al crack de la selección argentina, que llegaba desde el Valencia , para sacarse ese gusto con el que convivió mucho tiempo, que era el de ponerse la camiseta de los colores que tenía tatuado prácticamente de toda la vida en su pierna, la de Newell’s. Acompañado de su familia, Ever vivió emocionado esa presentación, aunque después las cosas no salieron como todos pensaban.

La idea del enganche en aquel momento era buscar competir en la Copa Libertadores y tomar ritmo para ser convocado por Alejandro Sabella de cara al Mundial 2014. Lamentablemente para él, las cosas no salieron según lo esperado y, aunque fue parte de los seis partidos de la fase de grupos, la Lepra quedó eliminada de manera temprana en la Copa tras terminar tercero en su zona y, para como de males, el técnico de la albiceleste decidió no llevarlo al mundial de Brasil.

El primer ciclo de Ever Banega en Newell's

Los números del nacido futbolísticamente en Oriental en el fútbol de nuestra ciudad, fueron los siguientes: jugó 20 partidos en su primer ciclo con la rojinegra, donde convirtió un gol y dio una asistencia. Aunque fue solamente un grito, quedó en la retina de los hinchas leprosos, quienes vieron cómo en la fecha 16 del Torneo Final, ante Tigre y en un estadio Marcelo Bielsa colmado, sacó un remate furibundo de media distancia que reventó el arco del Matador de Victoria, demostrando toda su clase.

Banega3 Los hinchas de Newell's siempre le brindaron el mayor apoyo a Ever Banega. En los últimos tiempos algo de eso cambió.

Después de esa etapa, el rumbo de Banega continuó en España, donde jugó y fue figura en el Sevilla durante dos períodos, además de pasar por el Inter de Milán y el Al-Shabab de Arabia Saudita, antes de volver a elegir a la Lepra en 2024 buscando revancha del flojo paso en 2014.

Pero lamentablemente para el último capitán que tuvo Newell’s previo al actual, Gabriel Arias, las cosas no iban a variar. La llamada de Ignacio Astore lo convenció y el ex Boca pegó la vuelta, buscando cerrar su carrera en el lugar donde latía su corazón y su pasión, tratando de borrar la primera etapa floja tanto en números como en rendimiento.

Contratiempos que le quitaron brillo

Entre algunas lesiones y expulsiones en la previa de partidos importantes que no le permitieron estar, como algún clásico ante Central, y un equipo que nunca lo acompañó, Banega nunca pudo terminar de ser aunque sea una sombra de ese futbolista que brilló en el mundo y con la camiseta de la selección nacional.

Su irregularidad, los malos torneos en las últimas dos temporadas y la falta de pelea que tuvo el club en los torneos locales, más las inasistencias a las copas internacionales, han dejado un sinsabor muy grande en el hincha leproso sobre el paso del crack por el Parque Independencia.

“Agradezco al club del que soy hincha que me haya abierto las puertas”, se refirió el enganche tras su incorporación a Defensa y Justicia, agregando que “había un desgaste” y que quedarse en el club del Parque hubiese significado “seguir con algo que ya no funcionaba”.

Defeee El regreso de Ever Banega al Coloso será inmediato, sólo que lo hará vistiendo la camiseta de Defensa y Justicia.

El amor por la Lepra

El amor y el cariño que el volante creativo tiene por la Lepra es irreprochable pero, a veces, el fútbol tiene esas cosas, por más que uno quiera vivir momentos de felicidad, no se dan esas situaciones dentro del campo de juego. Así se fue Banega del club, en silencio, sin una despedida ni siquiera por redes sociales y seguramente con la espina clavada porque nunca pudo darle a su juego el brillo que pretendía.

El Coloso lo recibirá el próximo sábado desde las 22.15, esta vez, con la camiseta de otro club: Defensa y Justicia. Será ese mismo estadio que lo recibió por la puerta grande, pero que lo terminó despidiendo por la puerta de atrás como si fuese uno más de los que pasó sin pena ni gloria. El partido en sí y los puntos en disputa serán clave para el equipo de Orsi y Gómez, pero la presencia de Banega no será un dato menor. Será uno de los grandes condimentos de esos 90 minutos calientes que se esperan en el Coloso.