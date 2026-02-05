Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

El jugador es pretendido por Bahía de Brasil, que elevó una poderosa oferta para comprarle el pase del jugador a los Spurs

Alejo Veliz es fundamental en el día a día de Rosario Central, mucho más que la carta principal del frente de ataque de Jorge Almirón, ya que también es uno de los referentes formados en el club . El futbolista era apuntado por varios clubes para este mercado de pases y, luego de varias idas y vueltas, se resolvió su futuro .

Ante el interés del Esporte Clube de Bahía para llevárselo en esta ventana del libro de pases, surgieron rumores de que podría dejar Arroyito con efecto inmediato para partir rumbo al Brasileirao.

No obstante, el acuerdo firmado entre Central y Tottenham, dueño de su pase, contemplaba que el conjunto londinense ya no contaba con la oportunidad de repesca , por lo que debería pagar un resarcimiento al Canalla.

Finalmente, Veliz optó por quedarse en el equipo de Almirón para disputar el primer semestre del año, que contará con la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. De igual manera, en las últimas horas se conoció la definición de su futuro.

¿Qué pasará con Alejo Veliz y Central?

La propuesta de Bahía para comprar el pase del futbolista en unos 9 millones de dólares fue aceptada por Tottenham, pero Veliz se quedará en Central hasta junio, tal como contemplaba el acuerdo del préstamo con el conjunto de Arroyito.

Más allá de la voluntad del delantero, una vez que finalice su contrato con la institución auriazul pasará directamente a Bahía, que también disputará la Libertadores en este 2026.

Según trascendió, Veliz firmará un contrato con el equipo brasileño hasta diciembre de 2030 y Central no recibirá dinero por la transferencia, debido a que se marchará luego del período estipulado con los Spurs.