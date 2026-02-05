La Capital | Ovación | Alejo Veliz

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

El jugador es pretendido por Bahía de Brasil, que elevó una poderosa oferta para comprarle el pase del jugador a los Spurs

5 de febrero 2026 · 13:07hs
Alejo Veliz dejará Central a mediados de 2026

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Alejo Veliz dejará Central a mediados de 2026, cuando finalice su préstamo.

Alejo Veliz es fundamental en el día a día de Rosario Central, mucho más que la carta principal del frente de ataque de Jorge Almirón, ya que también es uno de los referentes formados en el club. El futbolista era apuntado por varios clubes para este mercado de pases y, luego de varias idas y vueltas, se resolvió su futuro.

Ante el interés del Esporte Clube de Bahía para llevárselo en esta ventana del libro de pases, surgieron rumores de que podría dejar Arroyito con efecto inmediato para partir rumbo al Brasileirao.

No obstante, el acuerdo firmado entre Central y Tottenham, dueño de su pase, contemplaba que el conjunto londinense ya no contaba con la oportunidad de repesca, por lo que debería pagar un resarcimiento al Canalla.

2026-01-13 veliz bustamante 81676314
El delantero eligió quedarse en Central para jugar la Libertadores.

El delantero eligió quedarse en Central para jugar la Libertadores.

>> Leer más: Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Finalmente, Veliz optó por quedarse en el equipo de Almirón para disputar el primer semestre del año, que contará con la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. De igual manera, en las últimas horas se conoció la definición de su futuro.

¿Qué pasará con Alejo Veliz y Central?

La propuesta de Bahía para comprar el pase del futbolista en unos 9 millones de dólares fue aceptada por Tottenham, pero Veliz se quedará en Central hasta junio, tal como contemplaba el acuerdo del préstamo con el conjunto de Arroyito.

Más allá de la voluntad del delantero, una vez que finalice su contrato con la institución auriazul pasará directamente a Bahía, que también disputará la Libertadores en este 2026.

Según trascendió, Veliz firmará un contrato con el equipo brasileño hasta diciembre de 2030 y Central no recibirá dinero por la transferencia, debido a que se marchará luego del período estipulado con los Spurs.

Noticias relacionadas
Lucina von der Heyden dejó las Leonas para jugar con la selección de Alemania.

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Los once de Central que Almirón puso en cancha en el último partido, frente a River en el Gigante.

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Cocoliso González hizo pocos goles en Newells, pero importantes. Su contrato venció y quedó libre. Quería seguir, pero al club no le interesó. 

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Libertadores con otro equipo

Claudio Bichi Borghi no dudó en lanzar un elogio a la hinchada de Central.

El Bichi Borghi lanzó un contundente elogio a la hinchada de Central

Ver comentarios

Las más leídas

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Lo último

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Polémico traslado del sable corvo de San Martín a San Lorenzo: "Se debería usar una réplica"

La reliquia sanmartiniana será entregada este sábado en el acto por el Combate de San Lorenzo a los Granaderos. La preocupación de los historiadores

Polémico traslado del sable corvo de San Martín a San Lorenzo: Se debería usar una réplica

Por Isabella Di Pollina
Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones de los medios
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones" de los medios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Ovación
Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Libertadores con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Libertadores con otro equipo

El Bichi Borghi lanzó un contundente elogio a la hinchada de Central

El Bichi Borghi lanzó un contundente elogio a la hinchada de Central

Policiales
Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

La Ciudad
Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Policiales

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas
La Ciudad

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Puccini: Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño
Política

Puccini: "Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño"

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros
Política

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Por Sofía Botto / Directora Isepci Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario
Economía

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades
Información General

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura
Policiales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra
Política

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra