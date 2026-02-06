Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Información General Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Política Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Economía Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración

Economía Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

La Ciudad Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

La Ciudad Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Información General La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"

Información General Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

Política El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"

Economía El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

La Ciudad La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

POLICIALES Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

LA CIUDAD Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas

POLICIALES Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Zoom El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino

La Ciudad Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

Politica La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia

Información General Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles

Información General El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico