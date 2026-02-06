La Capital | Información General | paro de colectivos

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Una medida de fuerza de choferes que reclaman el pago de salarios complica a muchos argentinos este viernes.

6 de febrero 2026 · 08:16hs
La UTA y empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires se reúnen este viernes en la Secretaría de Trabajo

La UTA y empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires se reúnen este viernes en la Secretaría de Trabajo

Este viernes, un paro de colectivos afecta a miles de usuarios de Buenos Aires. Más de 15 líneas de colectivos del Amba no funcionan debido a una medida de fuerza de choferes que reclaman el pago de salarios.

Las unidades afectadas corresponden a las firmas Micro Ómnibus General San Martín S.A.C. (MOGSM) y Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA). que recorren zonas del sur, norte y parte de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En concreto, los conductores de las líneas de colectivos 22, 159, 166, 219, 236, 300, 333, 372, 383, 407, 437, 504, 603, 619, 634 y 707.

“No depositaron sueldos ni viáticos, por lo que se realizará abstención de tareas. El cuerpo de delegados no planea tomar otras medidas, el derecho básico y elemental que es el pago de salarios en tiempo y forma se ve vulnerado una vez más”, informaron los delegados de Mogsm.

Qué pasa en Rosario

El paro de colectivos planteado para este viernes afecta únicamente a algunas líenas de Buenos AIres.

En principio, la ciudad de Rosario no se ve afectada por la medida, de modo que el servicio de transporte urbano de pasajeros es normal durante la jornada.

