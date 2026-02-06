Taylor Swift lanzó el videoclip de "Opalite" y sorprendió con un guiño a la Argentina

El segundo sencillo de The Life of a Showgirl tuvo su estreno con una estética basada en los 90, celebridades invitadas y una metáfora sobre las relaciones

Taylor Swift lanzó el videoclip de “Opalite” , el segundo single de su último álbum "The Life of a Showgirl", y apostó por un estreno exclusivo para usuarios premium de Spotify y Apple Music. El video llegará a YouTube el domingo 8.

Desde su publicación, la canción se consolidó como una de las favoritas del público y ya figura como la segunda más reproducida del disco en plataformas de streaming.

El exitoso disco se estrenó en octubre y marcó un hito comercial: vendió 2,7 millones de copias en su primer día y luego se convirtió en el álbum más vendido en la historia del Billboard 200 .

Cómo es el videoclip de "Opalite"

Escrito y dirigido por la propia Taylor Swift, el videoclip propone un viaje estético a los años 90 y funciona como una reflexión sobre la soledad, la amistad, el amor y los vínculos contemporáneos.

La historia comienza con un falso anuncio publicitario de Opalite, un spray limpiador inspirado en la estética noventosa que promete "transformar mágicamente tus problemas en tu paraíso" y funcionar en amistades, parejas, mascotas y relaciones laborales. La idea central opera como una metáfora, donde "no existe un producto que garantice la felicidad, sino que cada persona debe construirla".

A lo largo del video, Swift aparece acompañada por una piedra, su "mejor amiga", que lleva una pulsera con la inscripción "Friends4ever". Juntas comparten actividades cotidianas como beber cócteles, entrenar en el living y pasar tiempo al aire libre. En paralelo, el actor Domhnall Gleeson interpreta a otro personaje solitario, cuya compañía es un cactus.

En un giro narrativo, ambos utilizan el producto de limpieza Opalite e intercambian roles: ella se convierte en el cactus y él en la piedra. La secuencia incluye fotos, escenas de complicidad y un concurso de baile en el que reciben cero puntos, un guiño irónico a las críticas históricas sobre las coreografías de la artista.

El videoclip cuenta con la participación de todas las figuras que acompañaron a Swift en The Graham Norton Show en octubre. Aparecen Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Lewis Capaldi y el propio Graham Norton.

Un guiño a la Argentina

En el marco del nuevo videoclip de Taylor Swift, se puede observar un guiño a la Argentina.

Se trata de una escena donde la artista está haciendo un rutina de entrenamiento. Más allá de su ropa deportiva, tiene en su cabeza una vincha de los colores de Argentina. Luego, se la observa extenuada junto a la piedra, que también tiene el objeto identificable a la bandera nacional.