Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura El Canalla viajará a Mar del Plata para buscar seguir sumando y acomodarse en su zona. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 6 de febrero 2026 · 10:57hs

Rosario Central visita a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata por la 4ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Tiburón y el Canalla de este sábado por la tarde.

A qué hora juegan Aldosivi vs. Central El partido correspondiente a la Zona B entre Aldosivi y Central será este sábado 7 de febrero, desde las 17, en el estadio José María Minela con el arbitraje principal de Fernando Espinoza, mientras que Adrián Franklin estará en el VAR.

Dónde ver Aldosivi vs. Central La transmisión del encuentro entre el Tiburón y el Canalla será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Centro2.jpg El último enfrentamiento entre Aldosivi y Central fue victoria 2-1 del Tiburón en 2022. Leonardo Vincenti / La Capital >> Leer más: La receta de Central para lograr que el protagonismo se le haga costumbre

Posibles formaciones de Aldosivi y Central Aldosivi: El entrenador Guillermo Farré no dio indicios del once titular del Tiburón. Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Gaspar Duarte o Julián Fernández; y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón. Embed