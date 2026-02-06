La Capital | La Ciudad | agua

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

La titular de Aguas Santafesinas SA, Renata Ghilotti, aseguró que los aumentos de tarifas previstos para este año "no superarán el índice de inflación"

6 de febrero 2026 · 09:03hs
La titular de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa), Renata Ghilotti, anunció que la semana próxima se presentará el llamado a licitación para una de las obras más esperadas hace muchos años: la renovación de cañerías en la zona del casco histórico de Rosario. “Esto es muy importante porque los caños que están en ese sector tienen más de 100 años de antigüedad”, expresó la funcionaria.

Además, y con relación a la actualización de tarifas que se prevé para los próximos meses, la funcionaria estimó que "esos incrementos no superarán el índice de inflación".

En declaraciones a LT8, Ghilotti consideró que el recambio de la red de caños en el microcentro de Rosario “le permitirá a la empresa ser más eficiente, trabajar menos en la urgencia, porque habrá menos roturas. También será mejor la calidad de agua para el usuario, porque no habrá caños tan viejos con sedimentos que a su vez generan roturas y los hundimientos que vemos en las calles”.

Cañerías en el casco histórico de Rosario

Los trabajos a los que se refirió Ghilotti son los mismos que debieron hacerse hace casi de 30 años cuando el servicio de agua potable fue privatizado y otorgado al grupo Suez, durante el gobierno de Carlos Reutemann. Ese plan de obras figuraba en el pliego de licitación de aquel entonces, pero nunca fue cumplido en su totalidad, y durante la gestión provincial siguiente, encabezada por Jorge Obeid, se decidió rescindir el contrato de concesión a la firma, y la renovación de cañerías nunca se pudo completar.

“El grupo Suez invirtió en una parte de esa obra, y hoy podemos dar cuenta de que en esos lugares donde se intervino, que son pocos metros, durante 20 años no hubo roturas de caños. Ahora, que estamos en una empresa ordenada, tomamos la decisión de hacer esta gran inversión en Rosario, pero que también haremos en la ciudad de Santa Fe, sobre el bulevar Gálvez”, agregó.

Al ser consultada sobre el ordenamiento tarifario que se espera para este año, Ghilotti señaló: “El año pasado fuimos actualizando la tarifa que estaba muy atrasada. Lo novedoso para la empresa fue haber logrado un cambio del régimen tarifario, es decir en la manera de calcular los costos de la empresa. Estando Aguas con equilibrio financiero, ahora vamos a ir a un retoque tarifario”.

Tarifas por debajo de la inflación

“Estamos evaluando los costos que inciden directamente en la producción de agua potable y en el sostenimiento de la red de cloacas. Pero seguramente, el incremento será menos que el índice de inflación. La última modificación fue en agosto del año pasado. Intentamos no aumentar en verano, que es la época de más consumo y no perjudicar al bolsillo del usuario”, agregó.

En ese sentido, Ghilotti estimó que “el aumento posiblemente sea por debajo de la inflación, siempre y cuando se tenga sustentabilidad financiera, ordenando la empresa y haciendo las inversiones que hace más de 20 años no se hacían en Aguas”.

