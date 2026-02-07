La Capital | Ovación | Jeremías Ledesma

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Conan Ledesma entra en Mar del Plata al selecto universo de arqueros de Central en alcanzar los 100 encuentros. Será este sábado ante Aldosivi.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

7 de febrero 2026 · 06:10hs
Jeremías Ledesma se sube al avión rumbo a Mar del Plata. Ante Aldosivi cumplirá 100 partidos en Central.

CARC

Jeremías Ledesma se sube al avión rumbo a Mar del Plata. Ante Aldosivi cumplirá 100 partidos en Central.

De no mediar ningún imprevisto de último momento o alguna decisión de Jorge Almirón, Jeremías Ledesma cumplirá ante Aldosivi en Mar del Plata este sábado sus primeros 100 partidos en el arco de Central.

El arquero canalla, que nació el 13 de febrero de 1993 en Pergamino, hizo su debut oficial el 10 de julio de 2016 cuando los canallas vencieron por 3 a 1 a Independiente de Chañear Ladeado, en el Gigante de Arroyito, en la Copa Santa Fe de ese año. El entrenador fue Leonardo Fernández.

En tanto su estreno por torneos de AFA data del 25 de julio de 2017, con Paolo Montero como DT, cuando Central se impuso por 1 a 0 a Cañuelas en los 32vos de la Copa Argentina de ese año en cancha de Unión de Santa Fe.

La pelea que dio Jeremías Ledesma

Tuvo que pelearla mucho para ganarse un lugar en el arco auriazul (debutó con 23 años en la Copa Santa Fe y con 24 en torneos de AFA). a pesar de las buenas actuaciones que siempre mostró. Entre juveniles de AFA y reserva sumó 220 partidos desde 2007 (novena división) hasta 2017 (reserva). Una cifra que lo coloca dentro de los jugadores con más partidos en la historia de las inferiores del club en AFA.

>>Leer más: Central viajó a Mar del Plata con 23 jugadores y con Gastón Ávila a disposición por primera vez

Antes del debut en primera el guardameta ya había estado 17 partidos en el banco de suplentes: 16 con Miguel Ángel Russo (dos en el Nacional B 2012/13 y 14 en primera división entre 2013 y 2014), y uno con Eduardo Coudet frente a Vélez (L) 0-0 el 19 de julio de 2015.

Para las estadísticas oficiales, tanto de los partidos como de los futbolistas de Central, hay que contabilizar las primeras cuatro ediciones de la Copa Santa Fe y no la actuales.

¿Por qué?. Porque la reglamentación de las ediciones 2016, 2017, 2018 y 2019, antes de la pandemia, contemplaba que esta competición provincial equipos como Central y Newell’s estarían representados por sus futbolistas profesionales. Y si bien los dirigentes no respetaron lo firmado y utilizaron futbolistas de reserva, no se puede ir contra esos reglamentos, por lo cual hay que registrar en la ficha del futbolista a estos cotejos.

Distinta es la situación de las ediciones posteriores al Covid 19 de la Copa Santa Fe, donde ya no existe esa reglamentación y tanto canallas como leprosos actuaron con futbolistas de la primera local de la Rosarina.

Experiencia en todos los torneos

Ledesma cuenta con experiencia en Central en todos los torneos. Jugó 9 partidos en la Copa Santa Fe (3 en 2016 y 6 en 2017, cuando fue campeón), 80 en distintos torneos de AFA, 2 en la Copa Sudamericana 2018 y 6 en la Copa Libertadores 2019.

>>Leer más: Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Siempre actuó como titular en la valla auriazul. Con él en cancha, el equipo de Arroyito ganó 35 partidos, empató 35 y perdió 29. Recibió 110 goles y en 32 de esos 99 cotejos mantuvo la valla invicta.

Tuvo excelentes desempeños y fue la gran figura del equipo campeón de la Copa Argentina 2018 con Edgardo Bauza como DT. En las cuatro definiciones por penales que tuvo que afrontar el equipo (Talleres de Córdoba, Almagro, Temperley y Gimnasia de La Plata, se lució atajando cinco remates que fueron vitales para conseguir el título. Uno de ellos en la final, frente a Manuel Guanini del Lobo platense).

Más allá de esto, Ledesma tiene muchísimas virtudes como arquero que lo llevaron a la Selección Nacional y a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se hicieron en 2021. Pero al menos en Central no se caracterizó por ser un gran atajador de penales.

En las distintas definiciones por penales (Copa Argentina y Supercopa ante Boca) le patearon 34 penales de los cuales 26 fueron convertidos, cinco atajado y tres desviados. Mientras que dentro del partido le ejecutaron 7 penales, de los cuales 5 terminaron en gol. 2 fueron desviados y no atajó ninguno de ellos.

Noticias relacionadas
Ángel Di María fue el más buscado por los hinchas auriazules a la llegada del plantel de Central a Mar del Plata.

Central tiene con qué hacer olas en Mar del Plata, pero está obligado a demostrarlo

Camilo Ugo Carabelli ganó temprano un extenso partido que se definió en el tie break y luego la tuvo más sencilla ante un rival que también tuvo doble jornada. Busca otra final del Quini 6 Rosario Challenger.

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Cientos de hinchas de Central recibieron al plantel en Mar del Plata.

Los hinchas de Central desataron la locura en la llegada del plantel a Mar del Plata

Santiago Biagi (TCP),  Thomas Ricciardi, Tobías Martínez, Josito Di Palma y Juan De Benedictis, junto a Mauro Medina. El RUS Med Team, listo para el 2026 del Turismo Carretera.

Turismo Carretera: el RUS Med Team tuvo su fiesta de presentación y ahora a salir a la pista

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Lo último

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: Sin presupuesto y con odio, no hay democracia

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

A un mes de su reapertura, el aeropuerto registró muy buenos números en el arranque del año. Buscan sumar nuevas rutas

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero
El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero
La Ciudad

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos
La Ciudad

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina
Economía

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Síndrome del tercer año par

Por Jorge Asís
Política

Síndrome del tercer año par

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura
Economía

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

La Fifa condenó a Newells debido a una deuda por el pase del Colo Ramírez y el club apeló ante el TAS

La Fifa condenó a Newell's debido a una deuda por el pase del Colo Ramírez y el club apeló ante el TAS

Ovación
Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central
Ovación

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Central tiene con qué hacer olas en Mar del Plata, pero está obligado a demostrarlo

Central tiene con qué hacer olas en Mar del Plata, pero está obligado a demostrarlo

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Policiales
Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo
Policiales

Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

La Ciudad
Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: Sin presupuesto y con odio, no hay democracia

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Joyería rosarina inaugura exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Joyería rosarina inaugura exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Policiales

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

El chivo de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada
Política

El "chivo" de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores
Ovación

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Taylor Swift lanzó el videoclip de Opalite y sorprendió con un guiño a la Argentina
Zoom

Taylor Swift lanzó el videoclip de "Opalite" y sorprendió con un guiño a la Argentina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
LA CIUDAD

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros
Zoom

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto
Policiales

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás