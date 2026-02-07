Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Conan Ledesma entra en Mar del Plata al selecto universo de arqueros de Central en alcanzar los 100 encuentros. Será este sábado ante Aldosivi.

De no mediar ningún imprevisto de último momento o alguna decisión de Jorge Almirón, Jeremías Ledesma cumplirá ante Aldosivi en Mar del Plata este sábado sus primeros 100 partidos en el arco de Central .

El arquero canalla, que nació el 13 de febrero de 1993 en Pergamino, hizo su debut oficial el 10 de julio de 2016 cuando los canallas vencieron por 3 a 1 a Independiente de Chañear Ladeado, en el Gigante de Arroyito, en la Copa Santa Fe de ese año . El entrenador fue Leonardo Fernández.

En tanto su estreno por torneos de AFA data del 25 de julio de 2017, con Paolo Montero como DT, cuando Central se impuso por 1 a 0 a Cañuelas en los 32vos de la Copa Argentina de ese año en cancha de Unión de Santa Fe.

Tuvo que pelearla mucho para ganarse un lugar en el arco auriazul (debutó con 23 años en la Copa Santa Fe y con 24 en torneos de AFA). a pesar de las buenas actuaciones que siempre mostró. Entre juveniles de AFA y reserva sumó 220 partidos desde 2007 (novena división) hasta 2017 (reserva). Una cifra que lo coloca dentro de los jugadores con más partidos en la historia de las inferiores del club en AFA.

Antes del debut en primera el guardameta ya había estado 17 partidos en el banco de suplentes: 16 con Miguel Ángel Russo (dos en el Nacional B 2012/13 y 14 en primera división entre 2013 y 2014), y uno con Eduardo Coudet frente a Vélez (L) 0-0 el 19 de julio de 2015.

Para las estadísticas oficiales, tanto de los partidos como de los futbolistas de Central, hay que contabilizar las primeras cuatro ediciones de la Copa Santa Fe y no la actuales.

¿Por qué?. Porque la reglamentación de las ediciones 2016, 2017, 2018 y 2019, antes de la pandemia, contemplaba que esta competición provincial equipos como Central y Newell’s estarían representados por sus futbolistas profesionales. Y si bien los dirigentes no respetaron lo firmado y utilizaron futbolistas de reserva, no se puede ir contra esos reglamentos, por lo cual hay que registrar en la ficha del futbolista a estos cotejos.

Distinta es la situación de las ediciones posteriores al Covid 19 de la Copa Santa Fe, donde ya no existe esa reglamentación y tanto canallas como leprosos actuaron con futbolistas de la primera local de la Rosarina.

Experiencia en todos los torneos

Ledesma cuenta con experiencia en Central en todos los torneos. Jugó 9 partidos en la Copa Santa Fe (3 en 2016 y 6 en 2017, cuando fue campeón), 80 en distintos torneos de AFA, 2 en la Copa Sudamericana 2018 y 6 en la Copa Libertadores 2019.

Siempre actuó como titular en la valla auriazul. Con él en cancha, el equipo de Arroyito ganó 35 partidos, empató 35 y perdió 29. Recibió 110 goles y en 32 de esos 99 cotejos mantuvo la valla invicta.

Tuvo excelentes desempeños y fue la gran figura del equipo campeón de la Copa Argentina 2018 con Edgardo Bauza como DT. En las cuatro definiciones por penales que tuvo que afrontar el equipo (Talleres de Córdoba, Almagro, Temperley y Gimnasia de La Plata, se lució atajando cinco remates que fueron vitales para conseguir el título. Uno de ellos en la final, frente a Manuel Guanini del Lobo platense).

Más allá de esto, Ledesma tiene muchísimas virtudes como arquero que lo llevaron a la Selección Nacional y a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se hicieron en 2021. Pero al menos en Central no se caracterizó por ser un gran atajador de penales.

En las distintas definiciones por penales (Copa Argentina y Supercopa ante Boca) le patearon 34 penales de los cuales 26 fueron convertidos, cinco atajado y tres desviados. Mientras que dentro del partido le ejecutaron 7 penales, de los cuales 5 terminaron en gol. 2 fueron desviados y no atajó ninguno de ellos.