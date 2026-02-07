La Capital | La Ciudad | joyería

Joyería rosarina inaugura exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

AMadre e hijos abrieron un local de alta joyería en el centro y sumaron piezas de la diseñadora argentina, Lisi Fracchia, elegida por las reinas Máxima y Letizia

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

7 de febrero 2026 · 09:43hs
Bruno y María Castagno junto a su madre

Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital.

Bruno y María Castagno junto a su madre, Sara Ricardo, en la inauguración de su local.

Dedicados desde hace años al negocio de las joyas, Sara Ricardo y sus hijos Bruno y María Castagno inauguraron este viernes un local de alta joyería en el centro de Rosario, donde presentaron una alianza exclusiva con la diseñadora argentina Lisi Fracchia, de trayectoria internacional. El espacio lleva el nombre de María Castagno Joyería & Co y funciona en pasaje Álvarez 1526, frente a la plaza Pringles, en plena zona céntrica de Rosario.

La propuesta nace de combinar diseño contemporáneo, excelencia y marcas de proyección internacional. Esta decisión motiva la incorporación de Fracchia al proyecto, quien está radicada en España y cuyos diseños fueron elegidos por figuras de renombre como las reinas Letizia Ortiz y Máxima Zorreguieta.

Joyería de autor en pleno centro de Rosario

Si bien el local está abierto desde diciembre, la familia decidió aprovechar la visita de Lisi a Argentina para hacer la inauguración formal con un evento destinado a clientes y allegados, en pleno pasaje Álvarez, con DJ en vivo, tragos, comida y con las puertas del local abiertas para que todos puedan recorrerlo y ver las piezas en exhibición.

“Es nuestro primer espacio al público, antes vendíamos por redes sociales y ahora dimos este gran paso”, contó a La Capital María Castagno, la joyera de la familia, que desde hace diez años se dedica al oficio, manteniendo una producción que combina piezas diseñadas y realizadas por ella misma con otros diseños cuya fabricación terceriza a talleres con los que trabaja desde hace largo tiempo.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 21.02.24 (3)
María Castagno es diseñadora gráfica y hasta el año pasado ejerció la profesión, cuando decidió dejarla para dedicarse de lleno a la joyería.

María Castagno es diseñadora gráfica y hasta el año pasado ejerció la profesión, cuando decidió dejarla para dedicarse de lleno a la joyería.

Según destacó, las ventas en diciembre fueron muy buenas y valoró el hecho de contar con clientes fieles que eligen la marca casi desde sus inicios, tanto por la variedad de opciones que ofrecen, en precios y diseños, como por la calidad de los materiales con los que trabajan.

"Mucha gente joven viene a hacer sus alianzas con nosotros, pero también porque ofrecemos piezas personalizadas e innovadoras, realizadas en distintos materiales, desde alpaca y bronce hasta plata, oro y platino. Celebro que pudimos hacer esta alianza con Lisi y que nos dio la oportunidad de traer una marca tan conocida a la ciudad", aseguró Castagno, quien no descartó, en un futuro, la posibilidad de hacer una colección de piezas exclusivas junto a Fracchia para vender entre sus seguidores.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 21.02.24 (7)
El evento de inauguración de la joyería congregó a una gran cantidad de gente que se acercó al Pasaje Álvarez a celebrar.

El evento de inauguración de la joyería congregó a una gran cantidad de gente que se acercó al Pasaje Álvarez a celebrar.

Por su parte, Sara Ricardo, explicó que el vínculo con Lisi se dio a partir de la organización del evento benéfico Salón Joyas y Arte. "Entablamos una relación de amistad y laboral. Ella nos invitó a Madrid y ahora nos cedió la representación de su marca en Argentina, que sumamos junto a los diseños de mi hija María. Creemos que ahora que hicimos esta alianza va a repercutir en una mayor visibilidad del negocio porque muchas personas en el país querían comprar sus piezas", indicó Ricardo y agregó que cuentan con envíos a todo el país.

En su caso, viene involucrada en el sector desde otra arista, ya que se desempeña como tasadora de joyas para un banco de la ciudad. Pero su vínculo con este rubro es todavía más antiguo, dado que su padre tenía una joyería donde pasaba gran cantidad de tiempo cuando era pequeña, ordenando las piedras por colores y tamaño. Luego se perfeccionó estudiando en el Banco Ciudad de Buenos Aires y en Madrid. "Estar permanentemente tasando alhajas para mi es una profesión maravillosa y amo todo lo que la rodea", aseguró Ricardo.

De Argentina a España y al mundo

Nacida en Río Negro, en la ciudad de Cipolletti, María Luisa "Lisi" Fracchia, logró consolidarse en el mundo del diseño de joyas, donde construyó una trayectoria internacional en el mundo de la joyería de alta gama. Formada inicialmente como profesora de inglés, a sus 35 años decidió dar un giro profesional que la llevó a especializarse en gemología y diseño y a desarrollar una marca propia desde España, a donde había emigrado junto a su familia.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 21.02.24 (1)
La diseñadora argentina descubrió su pasión por la joyería a partir de la maternidad, cuando comenzó a estudiar gemología durante las horas de reposo en su casa.

La diseñadora argentina descubrió su pasión por la joyería a partir de la maternidad, cuando comenzó a estudiar gemología durante las horas de reposo en su casa.

Con el tiempo, sus piezas lograron proyección y elogios de parte de colegas y especialistas. "En el 2013 me dirigí al Instituto Gemológico español y me inscribí en un concurso de joyas que terminé ganando. Me dieron un stand en la feria Madridjoya, de la cual ahora soy embajadora, y eso me ayudó a hacerme conocida", explicó la gemóloga.

Un hito para la argentina llegó en el 2018, cuando se enteró de que la reina Letizia había usado unos pendientes suyos en la inauguración de una fábrica en Toledo. Desde ese momento, todo fue en ascenso para la diseñadora que ahora se animó a dar el paso de llegar con sus piezas a Rosario. "Gracias a mi vínculo con Sara es la primera vez que voy a vender mis joyas acá", confesó Fracchia a La Capital.

La colección más importante que podrán encontrar quienes se acerquen al local es "Mi Lugar en el Mundo", una serie que ganó notoriedad luego de que la reina Máxima la luciera. Consta de una colección de brazaletes de Argentina que también incluye dentro la figura de las Malvinas. Recientemente, la diseñadora sumó un anillo pasapañuelo, pendientes con un fragmento de cada provincia y un pin.

También está presente la colección “Especially for You”, realizada en plata y con precios accesibles, que parten desde los 25 euros y podrán abonarse en pesos. "Para quienes no puedan acercarse al local, está la página web donde pueden elegir cualquier diseño y se les envía a domicilio o lo retiran por la joyería", indicó Fracchia.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 21.02.24
Lisi exhibe parte de las piezas que forman parte de su colección

Lisi exhibe parte de las piezas que forman parte de su colección "Mi Lugar en el Mundo" y que podrán encontrarse en la tienda de María Castagno Joyas.

Noticias relacionadas
Rosario será sede deuna nueva Marcha Antifascista

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

El aeropuerto de Rosario a pleno

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Este sábado comienzan los festejos de carnaval.

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos

La variada agenda cultural y recreativa, sumada alos eventos y actividades al aire libre, resultadon vlaves para potenciar la experiencia de los visitantes a Rosario durante este enero.

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Lo último

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: Sin presupuesto y con odio, no hay democracia

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

A un mes de su reapertura, el aeropuerto registró muy buenos números en el arranque del año. Buscan sumar nuevas rutas

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero
El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero
La Ciudad

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos
La Ciudad

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina
Economía

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Síndrome del tercer año par

Por Jorge Asís
Política

Síndrome del tercer año par

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura
Economía

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

La Fifa condenó a Newells debido a una deuda por el pase del Colo Ramírez y el club apeló ante el TAS

La Fifa condenó a Newell's debido a una deuda por el pase del Colo Ramírez y el club apeló ante el TAS

Ovación
Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central
Ovación

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Central tiene con qué hacer olas en Mar del Plata, pero está obligado a demostrarlo

Central tiene con qué hacer olas en Mar del Plata, pero está obligado a demostrarlo

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Policiales
Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo
Policiales

Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

La Ciudad
Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: Sin presupuesto y con odio, no hay democracia

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Joyería rosarina inaugura exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Joyería rosarina inaugura exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Policiales

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

El chivo de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada
Política

El "chivo" de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores
Ovación

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Taylor Swift lanzó el videoclip de Opalite y sorprendió con un guiño a la Argentina
Zoom

Taylor Swift lanzó el videoclip de "Opalite" y sorprendió con un guiño a la Argentina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
LA CIUDAD

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros
Zoom

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto
Policiales

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás