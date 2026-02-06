La Capital | Ovación | Rosario Challenger

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Se quedó con los dos encuentros disputados en la jornada del viernes y busca una nueva definición del torneo que se disputa en la ciudad

6 de febrero 2026 · 22:08hs
Camilo Ugo Carabelli ganó temprano un extenso partido que se definió en el tie break y luego la tuvo más sencilla ante un rival que también tuvo doble jornada. Busca otra final del Quini 6 Rosario Challenger.

En Fisherton, el torneo empieza a oler a definición. Finalmente, el jueves por la noche hubo acción aunque no se jugaron todos los partidos programados en la quinta jornada del Quini 6 Rosario Challenger y algunos pasaron para este viernes, como el que disputaron Facundo Díaz Acosta con el campeón defensor Camilo Ugo Carabelli, quien tuvo que jugar dos partidos el mismo día debido a la tormenta del jueves. Y jugó como un campeón: ganó los dos.

La fisonomía en el Jockey Club cambió notablemente en comparación con las jornadas anteriores. El público asistió en mayor número a los distintos partidos y por ende el patio de comidas estuvo mucho más animado y concurrido.

La actividad arrancó bien tempranito, 15.30, como para recuperar el tiempo perdido. El partido entre Ugo Carabelli y Díaz Acosta fue tremendo. Palo a palo, sin concesiones, de dientes apretados y resultado incierto. Los dos hicieron mérito, tanto para ganar como para perder. Lo cierto fue que la definición llegó en el tie break.

Partidazo en el Rosario Challenger

Díaz Acosta se llevó el primer set por 7/5, Ugo Carabelli el segundo por 6/4 y por 7/6 el tie break. Su rival en cuartos de final fue el boliviano Hugo Dellien, quien superó a Juan Manuel La Serna 6/3 y 6/2.

>> Leer más: Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Lo de Juan Manuel Cerúndolo fue mucho más leve, más allá de que como él reconoció “arrancó con un cambio abajo”, cuando el italiano Andrea Pellegrino le quebró el saque en el primer juego. A pesar de eso, el argentino logró redondear una victoria inobjetable por 6/4 y 6/3 en un partido donde estuvo más fino en los detalles. Así, el único campeón ATP que perdura en el torneo (se consagró en el Córdoba Open 2021, que marcó su debut en el circuito mayor) se convirtió en el primer semifinalista del Quini 6 Rosario Challenger.

Cuando caía la tarde en Fisherton y por esos caprichos que a veces tienen los fixtures, Ugo Carabelli tuvo que volver a la cancha para enfrentar a Dellien, en lo que fue el segundo partido del día para ambos y la revancha de la final del año pasado en la primera edición del challenger rosarino.

Como una final anticipada

Dellien arrancó más agresivo, poniéndose rápidamente 2-0 arriba, pero Ugo Carabelli dio vuelta la situación adversa con la misma celeridad y pasó a dominar la escena para llevarse el primer set por 6/4. En el segundo set no tuvo sobresaltos y se llevó la manga (y el partido) por 6/2.

En la otra llave, Chun Hsin Tseng le puso fin a la carrera de Valerio Aboian, el perdedor afortunado que ocupó el lugar de Mariano Navone, al superarlo por 6/2 y 6/1. En semifinales, el taiwanés enfrentará al ganador del partido entre Román Burruchaga (que el jueves a la noche venció a Genaro Olvieri 6/3 y 6/1) y el brasileño Pedro Boscardin Dias, quienes se enfrentaban al cierre de esta edición.

>> Leer más: Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Qué pasó en el dobles

En dobles, en tanto, el mexicano Miguel Reyes Varela y el brasileño Fernando Romboli vencieron a la dupla brasileña Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro (ganadores en el Itajaí Open el último 24 de enero) por 6/7, 6/3 y 10/6, clasificándose a la final, donde enfrentarán a la pareja integrada por el uruguayo Ignacio Carou y Facundo Mena, que vencieron a la dupla argentina Juan Estevez-Lucio Ratti por 6/2 y 6/4. La jornada de este sábado, comenzará a las 17, con esta final.

El Quini 6 Rosario Challenger, presentado por el gobierno de la provincia de Santa Fe y organizado por la empresa Torneos, y que es el único torneo de categoría 125 del país y uno de los más importantes de la región, entró en su etapa decisiva, la que culminará el próximo domingo 8.

Noticias relacionadas
Luciano Ambrogi terminó con mucho dolor en la zona de la cintura y el final del partido se le hizo cuesta arriba.

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

tenis: con mente fria y corazon caliente, ambrogi se metio en octavos de final

Tenis: con mente fría y corazón caliente, Ambrogi se metió en octavos de final

Luciano Ambrogi tuvo otra destacada actuación en la qualy del Quini 6 Rosario Challenger en el jockey Club de Rosario.

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Ambrogi se metió en el cuadro principal

Luciano Ambrogi se lució en el inicio del Rosario Challenger con una victoria inobjetable. Fue ante el chileno Nicolás Bruna por un sólido 6/1 y 6/2. Ahora, ante Lucio Ratti. CREDITO: GUSTAVO ABBATE/Prensa FST

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

