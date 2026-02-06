Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

El conductor quedó demorado después del siniestro vial en un cruce de calles semaforizado. No se registraron otras personas lesionadas

La policía rosarina comenzó a investigar este viernes la muerte de un hombre atropellado por un automovilista en la zona norte rosarina. El siniestro vial se produjo cerca del mediodía en el bulevar Rondeau , donde el conductor quedó demorado y se implementó un corte de tránsito.

El operativo comenzó alrededor de las 11 de la mañana, cuando un adulto mayor fue embestido a la altura de calle Vila . El cuerpo quedó tendido sobre la calzada después del impacto y no había otras personas con lesiones de consideración tras el incidente.

De acuerdo a los primeros testigos consultados por LT8 , la víctima fue atropellada por el conductor de una Peugeot Partner que iba hacia el norte por el carril central. Su acompañante aseguró que el peatón se bajó del cantero central "como si nada, a tres metros del auto". A continuación, siguió caminando. "No hubo manera de evitar el choque" , sentenció.

Según un testigo del siniestro vial, el hombre fallecido "voló como cinco metros" por la colisión . Si bien el utilitario tenía luz verde cuando llegó a la intersección de Rondeau y Vila, consideró que el automovilista "venía fuerte" hasta que se produjo el golpe fatal.

#Actualización | Por siniestro vial se encuentra interrumpido el tránsito en el carril central de Bv. Rondeau y Vila. Personal policial en el lugar.

Evitar el sector.

El vecino consultado sobre el incidente confirmó que la víctima vivía cerca de allí, en inmediaciones del Complejo Educativo Alberdi. También se quejó de la respuesta inicial para asistirla. "La ambulancia tardó casi 40 minutos", denunció.

La Peugeot Partner gris quedó detenida a unos pocos metros de la senda peatonal del carril principal del bulevar. El parabrisas se rompió por el impacto del cuerpo del hombre embestido.

En el inicio del operativo, la policía bloqueó el paso vehicular hacia el norte con varios vehículos oficiales. Si bien la arteria central quedó bloqueada, las calles paralelas laterales seguían habilitadas para circular en ambos sentidos. En tanto, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) recomendó evitar la zona hacia el mediodía.

El acompañante del conductor descartó una mala maniobra

El conductor del utilitario quedó demorado dentro de uno de los patrulleros después de la denuncia. "Es una situación que no le deseo a nadie, es un compañero que maneja perfecto", manifestó el hombre que viajaba con él.

El segundo ocupante del vehículo sostuvo que el automovilista manejaba a una velocidad permitida. Antes de la colisión se sorprendió por la acción del peatón, ya que "nunca paró su recorrido" a pesar de que ellos avanzaban en ese sentido por el lugar por el que iba caminando.

"Mi compañero venía manejando como corresponde, con todo en orden. Se te cruza una persona de la nada y no podés evitar lo que pasó", sostuvo el testigo. Además se refirió al diálogo que tuvo con la policía desde se produjo el siniestro vial: "Estoy pidiendo que sean considerados porque es una persona hipertensa. Esto no es fácil".