Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Equipos de Rosario y alrededores jugarán un certamen cuya recaudación será destinada a un fin social. Qué papel juegan los clubes de barrio

Una noble y ejemplar causa social enciende la expectativa de un torneo de vóley que está en marcha . La competencia deportiva, que se desarrollará en marzo con fecha a determinar, tendrá la premisa de que nadie se quede afuera y tenga la posibilidad de contener a mayores de 21 años, tanto en ramas femenina y mixta, de Rosario y localidades aledañas. La novedad es que quien gane la liga se llevará la recaudación aportada por todos los equipos participantes y será destinada a un fin benéfico hacia una institución deportiva, educativa, institución sanitaria o una persona en particular que así lo necesite.

En su primera edición y bajo el lema "El Deporte como vínculo de esperanza" , en torneo se proyecta como un espacio donde este deporte deja de ser solo un juego para convertirse en una herramienta de transformación.

"Estuvimos viendo que cada vez se complica más el sostenimiento de los chicos dentro de los clubes, y la motivación sólo era competitiva y se dejaba de lado lo social, por eso nos pusimos a pensar qué vuelta le podíamos dar a la deserción de los jóvenes en el deporte", comentó en declaraciones a La Capital Andrea Cima, una legendaria formadora de vóley, de reciente paso por Central Córdoba.

En ese contexto, explicó: "Vemos una desconexión entre las necesidades sociales del deporte y el deporte en sí mismo. Por eso nuestra idea a través del vóley es acercar a las familias y a los chicos al club con un sentido de pertenencia. Esa es la parte troncal de todo, ya que no se está trabajando esencial: los clubes quieren al chico dentro del club, pero muchas veces no están al tanto de cómo hace ese deportista para mantenerse ".

Causa y efecto

vóley2 Las categorías de maxi vóley jugarán para una causa benéfica. Virginia Benedetto / La Capital

En ese marco, explicó que cada club defenderá una causa social por sobre un resultado deportivo. Quien resulte ganador se llevará el pozo acumulado para destinarlo a un fin benéfico. "Cada club defenderá una causa social, de modo que participará no sólo ganar por ganar sino desde otra lugar. El que gane beneficiará a una persona identificada y con justa causa comprobable o algo que involucre a una institución, escuela, club, o entidad", detalló.

A su turno, la coorganizadora de la cruzada, Fabiana, entrenadora de Vóley Ankaa, aseguró: "El trofeo más grande no es una copa, sino la satisfacción profunda de saber que nuestra participación dejó una huella. Por eso buscamos que cada jugador se lleve el orgullo de haber aportado a su comunidad. Acá el marcador es lo de menos. Lo que realmente cuenta es el impacto que generaremos juntos".

En ese marco, Fabiana recalcó: "Todo lo recaudado con las inscripciones por equipo será donado íntegramente. Por eso hacemos una llamado a la solidaridad a empresas, comercios y emprendedores a sumarse como patrocinadores. No buscamos aportes económicos sino regalos y premios para incentivar a nuestros deportistas".

Territorio y pertenencia

El certamen benéfico tomó impulso, además, con la recuperación del Club Social y Deportivo "6 de Febrero", ubicado en Italia al 3600, a partir del compromiso de los hijos de los fundadores del club y vecinos del barrio.

"El club estaba tomado por un particular que se había adueñado del club, pero los vecinos y socios históricos lograron recuperarlo. Estaba muy deteriorado y por eso lo están acondicionando. Somos la primera actividad deportiva, con muy buena aceptación del barrio, ya que muchos vecinos se anotaron", destacó Cima.

Con vistas a comenzar en marzo, el torneo estará integrado por equipos de Rosario, San Lorenzo, Ibarlucea, Granadero Baigorria, Carcarañá, Villa Gobernador Gálvez y Casilda, de la categorías mayores de 21 años, tanto en su rama femenina como mixta, de modo que habrá dos causas por las cuales cumplir el objetivo.

Por lo pronto, contará con la participación de Saladillo, Vóley Ankaa, Club Atlético Sportivo Alberdi, Villa Urquiza, 6 de Febrero, Club social y Deportivo Arizona, Club Provincias Unidas, Las Toritas (del club El Torito), Paganini Alumni de Baigorria, Sportivo de Villa Gobernador Gálvez, aunque se estima que habrá una veintena de equipos con intenciones de participar.

vóley1 Cooperativa de Viviendas 12 de octubre, donde tiene la sede el equipo Vóley Ankaa. Virginia Benedetto / La Capital

El torneo será el reflejo de un despliegue territorial, según comentaron las organizadoras. "Iniciaremos con gran despliegue en las fechas 1 y 2, utilizando 3 sedes en simultáneo a definir. Será una explosión de actividad donde el mensaje de solidaridad llegará a diversos puntos al mismo tiempo. Para las fechas 3, 4 y 5 reduciremos la dispersión para jugar en 2 sedes en simultáneo. Esta transición busca concentrar la energía de los seguidores y las familias, fortaleciendo el sentido de comunidad a medida que se definen las posiciones en la tabla", detallaron.

Asimismo, la sexta fecha representará el cierre del evento. "Será un día dedicado a la gratitud y la celebración, en el cual rendiremos un sincero tributo a los equipos participantes, a los patrocinadores que apuestan por el bien común, a los colaboradores que entregarán su tiempo y a los medios de comunicación que serán los altavoces de esta noble causa", valoraron.

"La idea es que todos y todas se sientan identificados con la zona a la cual pertenecen, por eso queremos disputar el torneo en diferentes zonas de la ciudad", explicaron ambas.

Fabiana aseguró: "El deporte tiene un poder que va mucho más allá de una cancha o un resultado: tiene la capacidad de unirnos, acercarnos y transformarnos en comunidad. Hoy, el vóley no es solo el juego que amamos, sino el puente que elegimos para tender una mano a quien más lo necesita".