Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Cuenta con decenas de oficinas y ya hay varios interesados en ocupar el inmueble que albergó a bancos y entidades nacionales durante varios años

El edificio alojó a la sede local del Banco Integrado Departamental (BID) y a la ex Afip. Ahora, busca nuevos dueños.

Desde hace algunos meses, el histórico edificio que fue sede de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) tiene carteles pegados de venta y alquiler en sus persianas . El inmueble, que antes albergó al quebrado Banco Integrado Departamental (BID), busca nuevos ocupantes. Por el momento, hay varios interesados pero ninguna concreción.

El edificio, que hasta mediados de la década de 1990 albergó a la sede local del BID y que fue una de las sedes de la ex Afip desde julio del 2010 hasta octubre del 2025 , consta de poco más de 1900 metros cuadrados (m2) cubiertos y una superficie total de 2638,16 m2 si se contabiliza esa parte junto a la semicubierta.

Ubicado en la esquina noroeste de San Martín y Santa Fe, tiene 28 oficinas repartidas entre su planta baja, primer piso y segundo piso, junto a dos entrepisos . Las hay individuales y grupales, pensadas éstas últimas para reuniones de varias personas.

Además, en el edificio hay depósitos, baños y ascensor . También existen escaleras independientes para acceder a distintos puntos del inmueble.

Edificio para múltiples propuestas

Según pudo saber La Capital, el inmueble es comercializado por una de las franquicias de Remax. La planta baja cuenta con más de 450 m2 y es una planta libre destinada a oficinas donde, además, está el hall de ingreso, un ascensor y una escalera independiente para acceder al primer entrepiso.

Un nivel más arriba, en el primer piso, hay 15 oficinas independientes. Del total, 13 son de entre 11 y 18 metros cuadrados, todas equipadas con split, y las dos restantes son de unos 39 m2, pensadas para salas de reuniones. En este piso hay un patio interno que permite ventilar las oficinas centrales.

edificio afip san martin y santa fe Héctor Rio / La Capital

En el segundo piso hay 11 oficinas independientes: tres de ellas se pueden destinar a salas de reuniones (una de ellas es de 90 m2) y las ocho restantes tienen dimensiones de entre 11 y 24 metros cuadrados.

Tanto el primer como el segundo piso tienen depósitos, baños, aires acondicionados y ventilación natural.

Subsuelo

El edificio cuenta con un subsuelo en donde se aloja una sala de usos múltiples (SUM) grande ya que abarca unos 440 m2.

En este sector bajo la planta baja, además, hay sitios destinados a depósitos que tienen acceso desde pisos superiores por una escalera que conecta el subsuelo con el resto del edificio, sin necesidad de pasar por el SUM.

Además, el edificio cuenta con una terraza a la que se accede desde el segundo piso.

Quince años en la misma esquina

La ex Afip desembarcó en el edificio de San Martín y Santa Fe hace 15 años, a mediados del 2010, luego de una restauración exhaustiva por parte del área de planeamiento de la Municipalidad.

Hacia esas oficinas, que fueron sede antes del BID, llevó parte de la Segunda Delegación (ubicada en Cochabamba y Presidente Roca). Antes de inaugurarlo formalmente, se realizaron modificaciones y ampliaciones tanto en el subsuelo como en el primer y segundo piso.

Las obras permitieron recuperar gran parte de la histórica fachada con trabajos de puesta en valor coordinados por la Municipalidad de Rosario.

Quiebra del Banco Integrado Departamental

El BID cayó en desgracia el 14 de abril de 1995, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la suspensión del banco en el marco del denominado "efecto tequila" o "Tequilazo", crisis iniciada a finales de 1994 tras la devaluación del peso mexicano frente al dólar estadounidense, una consecuente falta de reservas por parte de ese país y una salida masiva de ahorristas por la desconfianza en el Estado mexicano.

A partir de ese momento, se sucedieron planes de reestructuración rechazados, intervenciones del BCRA, quita definitiva de la autorización para funcionar como banco y una intervención judicial hasta que, en abril de 1996, se declaró la quiebra del BID.