La Capital | La Ciudad | edificio

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Cuenta con decenas de oficinas y ya hay varios interesados en ocupar el inmueble que albergó a bancos y entidades nacionales durante varios años

6 de febrero 2026 · 17:04hs
El edificio alojó a la sede local del Banco Integrado Departamental (BID) y a la ex Afip. Ahora

Héctor Rio / La Capital

El edificio alojó a la sede local del Banco Integrado Departamental (BID) y a la ex Afip. Ahora, busca nuevos dueños.

Desde hace algunos meses, el histórico edificio que fue sede de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) tiene carteles pegados de venta y alquiler en sus persianas. El inmueble, que antes albergó al quebrado Banco Integrado Departamental (BID), busca nuevos ocupantes. Por el momento, hay varios interesados pero ninguna concreción.

El edificio, que hasta mediados de la década de 1990 albergó a la sede local del BID y que fue una de las sedes de la ex Afip desde julio del 2010 hasta octubre del 2025, consta de poco más de 1900 metros cuadrados (m2) cubiertos y una superficie total de 2638,16 m2 si se contabiliza esa parte junto a la semicubierta.

Ubicado en la esquina noroeste de San Martín y Santa Fe, tiene 28 oficinas repartidas entre su planta baja, primer piso y segundo piso, junto a dos entrepisos. Las hay individuales y grupales, pensadas éstas últimas para reuniones de varias personas.

Además, en el edificio hay depósitos, baños y ascensor. También existen escaleras independientes para acceder a distintos puntos del inmueble.

Edificio para múltiples propuestas

Según pudo saber La Capital, el inmueble es comercializado por una de las franquicias de Remax. La planta baja cuenta con más de 450 m2 y es una planta libre destinada a oficinas donde, además, está el hall de ingreso, un ascensor y una escalera independiente para acceder al primer entrepiso.

Un nivel más arriba, en el primer piso, hay 15 oficinas independientes. Del total, 13 son de entre 11 y 18 metros cuadrados, todas equipadas con split, y las dos restantes son de unos 39 m2, pensadas para salas de reuniones. En este piso hay un patio interno que permite ventilar las oficinas centrales.

edificio afip san martin y santa fe

En el segundo piso hay 11 oficinas independientes: tres de ellas se pueden destinar a salas de reuniones (una de ellas es de 90 m2) y las ocho restantes tienen dimensiones de entre 11 y 24 metros cuadrados.

Tanto el primer como el segundo piso tienen depósitos, baños, aires acondicionados y ventilación natural.

Subsuelo

El edificio cuenta con un subsuelo en donde se aloja una sala de usos múltiples (SUM) grande ya que abarca unos 440 m2.

En este sector bajo la planta baja, además, hay sitios destinados a depósitos que tienen acceso desde pisos superiores por una escalera que conecta el subsuelo con el resto del edificio, sin necesidad de pasar por el SUM.

Además, el edificio cuenta con una terraza a la que se accede desde el segundo piso.

Quince años en la misma esquina

La ex Afip desembarcó en el edificio de San Martín y Santa Fe hace 15 años, a mediados del 2010, luego de una restauración exhaustiva por parte del área de planeamiento de la Municipalidad.

Hacia esas oficinas, que fueron sede antes del BID, llevó parte de la Segunda Delegación (ubicada en Cochabamba y Presidente Roca). Antes de inaugurarlo formalmente, se realizaron modificaciones y ampliaciones tanto en el subsuelo como en el primer y segundo piso.

>> Leer más: Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Las obras permitieron recuperar gran parte de la histórica fachada con trabajos de puesta en valor coordinados por la Municipalidad de Rosario.

Quiebra del Banco Integrado Departamental

El BID cayó en desgracia el 14 de abril de 1995, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la suspensión del banco en el marco del denominado "efecto tequila" o "Tequilazo", crisis iniciada a finales de 1994 tras la devaluación del peso mexicano frente al dólar estadounidense, una consecuente falta de reservas por parte de ese país y una salida masiva de ahorristas por la desconfianza en el Estado mexicano.

A partir de ese momento, se sucedieron planes de reestructuración rechazados, intervenciones del BCRA, quita definitiva de la autorización para funcionar como banco y una intervención judicial hasta que, en abril de 1996, se declaró la quiebra del BID.

Noticias relacionadas
El hombre atropellado falleció poco antes del mediodía sobre la calzada.

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Voceros del organismo judicial confirmaron el hallazgo de la mujer de 43 años.

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Aguas Santafesinas anunciará el llamado a licitación para renovación de cañerías en el casco histórico

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Se espera un fin de semana caluroso en Rosario 

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Ver comentarios

Las más leídas

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lo último

Netflix dio a conocer el tráiler y la fecha de estreno de Parque Lezama, la nueva película de Campanella

Netflix dio a conocer el tráiler y la fecha de estreno de "Parque Lezama", la nueva película de Campanella

Mercedes-Benz producirá la Sprinter automática en Argentina y apunta a reforzar las exportaciones

Mercedes-Benz producirá la Sprinter automática en Argentina y apunta a reforzar las exportaciones

Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo

Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Cuenta con decenas de oficinas y ya hay varios interesados en ocupar el inmueble que albergó a bancos y entidades nacionales durante varios años

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses
Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo
politica

Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional
Política

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
La Ciudad

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Ian Moche a Lilia Lemoine: No guardo rencor porque se puede equivocar
Información General

Ian Moche a Lilia Lemoine: "No guardo rencor porque se puede equivocar"

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
POLICIALES

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Ovación
Copa Davis: Argentina arranca la serie con Corea del Sur con Thiago Tirante
Ovación

Copa Davis: Argentina arranca la serie con Corea del Sur con Thiago Tirante

Copa Davis: Argentina arranca la serie con Corea del Sur con Thiago Tirante

Copa Davis: Argentina arranca la serie con Corea del Sur con Thiago Tirante

¿Se vienen cambios en Newells para enfrentar a Defensa y Justicia?

¿Se vienen cambios en Newell's para enfrentar a Defensa y Justicia?

Juegos Olímpicos de Invierno: los otros juegos, con presencia argentina en busca de hacer historia

Juegos Olímpicos de Invierno: los "otros" juegos, con presencia argentina en busca de hacer historia

Policiales
El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Por Miguel Pisano
Policiales

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

La Ciudad
Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses
La ciudad

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Paro en la UNR: el gremio docente confirmó la medida contra la reforma laboral

Paro en la UNR: el gremio docente confirmó la medida contra la reforma laboral

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Policiales

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Información General

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Política

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración
Economía

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: Es muy doloroso
Información General

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"