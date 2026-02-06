La Capital | Policiales | Policía

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno provincial para las fuerzas de seguridad

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni anunció plus salariales, aumentos de horas adicionales y medidas relacionadas al transporte y alojamiento de agentes

6 de febrero 2026 · 10:36hs
El ministro Cococcioni anunció medidas sobre las condiciones laborales de la policía. 

El ministro Cococcioni anunció medidas sobre las condiciones laborales de la policía. 

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó una conferencia de prensa este viernes para detallar "el plan de acción para el bienestar de las fuerzas de seguridad". Entre las principales medidas, detalló la reformulación del sistema de suplementos específicos, aumentos en la tarjeta alimentaria, en las horas Ospe y adicionales, y un plan destinado a mejorar las condiciones de transporte y alojamiento de los agentes que viajan desde otras localidades. "Somos una gestión pro policía", resumió el funcionario.

Este viernes, Cococcioni dio la conferencia de prensa para ampliar el anuncio realizado el jueves mediante redes sociales oficiales. Lo acompañaron Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información, y Omar Pereyra, secretario de Seguridad Pública. "Hemos empezado esta gestión de gobierno hace dos años pidiéndole mucho a la policía y ellos han respondido. Estamos abiertos a escuchar las necesidades del personal policial y todas las medidas que tengamos que tomar para que la policía esté mejor no tengan dudas de que las vamos a tomar", dijo Cococcioni.

"Para nosotros la inversión en seguridad es la prioridad número 1", analizó el ministro. "Somos una gestión pro policía. De ninguna manera vamos a tener un gesto de disvalorización hacia el personal policial que está en la calle cuidándonos y disminuyendo los índices de violencia", agregó. Luego desarrolló punto por punto cuáles son las medidas tomadas.

Suplementos para la policía

Dentro de la reformulación del sistema de suplementos específicos, Cococcioni remarcó tres puntos definidos por destino y tareas específicas de los agentes. El primero comprende un plus de 500 mil pesos para los policías que trabajen en localidades priorizadas por el plan de seguridad debido a la complejidad de cada una. Ellas son Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé. Es un plus que se suma a los demás suplementos que ya perciben los agentes.

El segundo es un plus de 250 mil pesos definido por departamentos, en relación a la complejidad por criminalidad o bien por las vacancias en localidades donde no hay una cantidad suficiente de agentes. Se consideró a las localidades de los departamentos La Capital y Rosario que no comprende el suplemento anterior, y a los departamentos Caseros, San Lorenzo, General López, Constitución y Castellanos.

El tercer suplemento no es incompatible con los otros dos ni con ningún otro que ya se esté cobrando. Está relacionado a los choferes de cualequier tipo de vehículo policial y se consideró por los costos de la licencia profesional y por el riesgo de conducción. Será de 250 mil pesos y comprenderá a todas las localidades de la provincia.

Adicionales y horas Ospe

Cococcioni también anunció un aumento en la tarjeta alimentaria policial. Estaba en poco más de 85 mil pesos y pasará a ser de algo más que 175 mil pesos. Lo que comprende un aumento del 102 %.

También se percibirá un aumento en las horas Ospe que abona el Estado para suplementar servicios en horarios de franco. La hora base pasará de ser de 5 mil pesos a 8 mil pesos.

Los adicionales también percibirán un aumento. En el rango más bajo pasará de 2.781 a 5.283 pesos. El intermedio irá de 8.352 a 15.868 pesos. Mientras que el rango más alto tendrá un incremento de 11.000 a 21.000 pesos.

Salud Mental, transporte y alojamiento

Otras medidas están dirigidas a la calidad de vida del personal policial por fuera de sus horas de servicio. En ese sentido Cococcioni que buscarán mayor difusión de un programa de salud mental que ya existe y que comprende la atención por obra social sin pago de coseguro.

También anunció que van a analizar mejoras en el transporte de agentes que viajan desde sus localidades de origen al destino donde deber cumplir servicio. "Vamos a agregar más líneas si hace falta", indicó y especificó que el sistema ya es gratuito para los policías.

Respecto de los hospedajes adelantó que planean un sistema de apoyo económico a los agentes de otras localidades que quieran alquilar en su lugar de destino de servicio. "En vez de pagarles el viaje preferimos pagarles alquiler y que el policía esté descansado y cerca de su lugar de trabajo". También se analiza la posibilidad de ofrecer hotelería a quienes decidan no radicarse en el destino de trabajo.

