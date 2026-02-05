La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte Suprema

La comisión de Acuerdos realizará el 25 de febrero la audiencia pública y las entrevistas a los candidatos. Dos fechas para la Asamblea Legislativa

La Cámara de Diputados de la Legislatura santafesina será el escenario de la audiencia y las entrevistas a los nuevos ministros de la Corte.

La comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura trazó la hoja de ruta para completar la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe .

El cuerpo presidido por la diputada socialista Lionella Cattalini se reunió este jueves y definió las fechas clave para que Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini se incorporen al máximo tribunal de la provincia.

El 18 de febrero al mediodía vencerá el plazo para las impugnaciones.

Una semana después, el 25, se realizará en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia la audiencia pública para que personas e instituciones presenten observaciones sobre los candidatos.

Inmediatamente después serán las entrevistas personales a los nombres propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Además, la comisión de Acuerdos estableció dos fechas de convocatoria para la Asamblea Legislativa. Una opción es el 26 de febrero. La otra, el 5 de marzo.

El 22 de marzo es la fecha límite para tratar los pliegos de los nuevos ministros de la Corte.

La renovación de la Corte Suprema

Dada la mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe en ambas Cámaras, la aprobación de los dictámenes está descontada.

Sin embargo, en el seno de la comisión se dio un debate técnico. Desde el peronismo se hicieron eco de una presentación del Colegio de Magistrados, que planteó que sólo Eduardo Spuler activó formalmente su salida. Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco anunciaron su retiro a través de los medios de comunicación, pero no presentaron su renuncia ante el Poder Ejecutivo.

Spuler dijo que dejará la Corte en septiembre. Gutiérrez y Falistocco lo harán dos meses después, en noviembre.

Con los nombres propuestos para la Corte, Pullaro buscó un equilibrio sectorial y geográfico. Maciel es el secretario administrativo del Senado y representa al centro de la provincia, Alurralde es juez federal y viene del norte y Genghini está ligada a los colegios profesionales y expresa al sur.

image

Desde la comisión de Acuerdos dijeron a La Capital que esperan posibles observaciones por parte de asociaciones de mujeres vinculadas al Poder Judicial.

Es que el artículo 118 de la nueva Constitución establece que la integración de la Corte Suprema procura la paridad de género y de los tres candidatos dos son varones.

Al concretarse la renovación de la Corte habrá dos mujeres -Margarita Zabalza y Genghini- y cinco varones: Daniel Erbetta, Rubén Weder y Jorge Baclini, además de Maciel y Alurralde.

>> Leer más: La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial: los principales ejes

Además de las vacantes en la Corte, la comisión de Acuerdos dio luz verde a otros pliegos para cubrir lugares vacíos en la Justicia y otros organismos.

El Ejecutivo propone a Mauricio Clavero como fiscal regional de la Circunscripción Judicial 3, con cabecera en Venado Tuerto, y a Mariano Marcelo Mascioli para que continúe como defensor regional en ese distrito.

Pliegos

Además, se tratarán los pliegos de tres fiscales subrogantes adjuntos para la Circunscripción Judicial N° 1 de Santa Fe: Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli.

En tanto, el Poder Ejecutivo también propone a la exconcejala santafesina Adriana Molina como vocal del Tribunal de Cuentas y al expresidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) Hugo Marcucci como director del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).

Los siete candidatos serán entrevistados por la comisión de Acuerdos el próximo miércoles 11 de febrero, y un día después se hará la Asamblea Legislativa para aprobar los dictámenes.

>> Leer más: Polémico traslado del sable corvo de San Martín a San Lorenzo: "Se debería usar una réplica"

Por la Cámara baja integran el cuerpo también los socialistas Antonio Bonfatti y Gisel Mahmud, la radical Silvana Di Stefano, el javkinista Ariel Bermúdez, el peronista Marcos Corach, Astrid Hummel, del PRO, y Emiliano Peralta, del bloque de Amalia Granata.

Los representantes del Senado son Joaquín Gramajo (9 de Julio), Orfilio Marcón (General Obligado), Felipe Michlig (San Cristóbal) y Armando Traferri (San Lorenzo).