Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura La Lepra necesita una victoria urgente en casa para poner primera y despegarse del fondo. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 6 de febrero 2026 · 10:57hs

Newell's recibe a Defensa y Justicia en el estadio Marcelo Bielsa por la 4ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Halcón de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Newell's vs. Defensa y Justicia El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Defensa y Justicia será este sábado 7 de febrero, desde las 22.15, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Felipe Viola, mientras que Juan Pafundi estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Defensa y Justicia La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Halcón será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Defensa y Justicia Newell's 2025 El último enfrentamiento entre Newell's y Defensa y Justicia fue empate 1-1 en Florecio Varela. Celina Mutti Lovera / La Capital >> Leer más: Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa Libertadores

Posibles formaciones de Newell's y Defensa y Justicia Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Martín Luciano; Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar; Facundo Guch, Walter Núñez; Luciano Herrera y Matías Cóccaro. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez. Defensa y Justicia: El entrenador Mariano Soso no dio indicios del once titular del Halcón.