El "chivo" de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada Los libertarios muestran en televisión el origen de su indumentaria ante la discusión de la industria textil o extranjera. La senadora no se la quiso perder 6 de febrero 2026 · 08:52hs

La senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada.

En medio de la polémica creciente entre el gobierno nacional y la industria textil, muchos dirigentes del oficialismo que acuden a entrevistas en televisión terminan mostrando el origen de sus prendas para darle una vuelta televisiva a la cuestión. Pero la que dio la nota fue la senadora santafesina Carolina Losada.

Lo hizo el propio Luis Caputo, quien generó toda la discusión al decir que no compró nunca ropa en Argentina porque es cara, lo hizo Patricia Bullrich, que también mostró su saco estadounidense, y también se sumó el ministro del Interior, Diego Santilli.

La senadora estaba invitada a un panel en TN, justamente con Santilli, a quien le preguntaron de qué origen era su elegante traje. “¿Marca? Lo compré en Rochas, y camisa de González”, respondió el ministro siendo la excepción a la regla libertaria.

Pero intempestivamente se sumó Losada. “Esperá que yo también quiero hacer el chivo. Esta es argentina, es Mirta Armesto”, soltó la radical con buena sintonía con el gobierno nacional.

“¿Y la pagaste, no?”, le preguntó Jonathan Viale. “No, no, me la prestan. Yo te lo dije directo, te dije chivo”, respondió en tono jocoso mientras ganaba las risas del resto. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2019573191040201174&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Argentinos": Santilli fue a TN con un saco de Rochas y una camisa de González, y Carolina Losada aprovechó para pasar "el chivo".



@todonoticias https://t.co/2DXW5m2QoU pic.twitter.com/dfSRAN1m0c — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 6, 2026