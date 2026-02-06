La Capital | Policiales | plan

Anuncian un plan de recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

El Gobierno provincial dijo que esa batería de medidas está destinada "a mejorar las condiciones laborales y de vida los efectivos" de las fuerzas de seguridad

6 de febrero 2026 · 07:02hs
La sede de la Jefatura de la Unidad de Regional II

Foto: La Capital / Archivo

La sede de la Jefatura de la Unidad de Regional II, donde esta semana se realizaron reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo

El gobierno provincial anunció en las últimas horas del jueves un plan integral para las fuerzas de seguridad destinado a mejorar las condiciones laborales y de vida de la policía provincial. La decisión fue adoptada luego de una serie de encuentros encabezados por el gobernador Maximiliano Pullaro con los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; de Economía, Pablo Olivares; de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, junto a otros integrantes del gabinete provincial.

Allí se evaluaron peticiones de sectores de la fuerza y se definió un conjunto de políticas activas para mejorar la situación. Según se señaló anoche, el Poder Ejecutivo parte de una premisa política clara: la Policía santafesina viene obteniendo resultados operativos históricos y merece ser escuchada. A partir de ese diagnóstico, el plan articula cuatro ejes: salud mental; condiciones de transporte; alojamiento, y reconocimiento económico al personal de calle”.

Voceros gubernamentales señalaron que, en materia sanitaria, la Provincia pondrá en marcha un programa de cobertura integral de salud mental sin costo ni coseguro para los efectivos que se sumen. La iniciativa incluirá atención profesional, provisión farmacológica y acompañamiento al grupo familiar, entendiendo que la tarea policial impacta también en el entorno cercano.

En segundo lugar, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias en los recorridos actuales, para reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo de quienes cumplen funciones en grandes centros urbanos.

>> Leer más: Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

En tercer lugar, el Gobierno garantizará alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos con residencia en otras localidades, en condiciones equivalentes a las que hoy reciben las fuerzas federales desplegadas en territorio provincial.

Cuáles son las mejoras para policías de calle

Finalmente, las fuentes oficiales indicaron que como reconocimiento directo al trabajo operativo, se estableció un plus económico para personal de calle:

* Suboficiales, oficiales, subinspectores e inspectores que realicen tareas de calle en las localidades de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé, recibirán un plus de 500.000 pesos mensuales (se considera tareas de calle a los efectivos de Comando Radioeléctrico, Motorizada, Infantería, Grupos Tácticos, Explosivos, Brigada de Orden Urbano y Policía de Acción Táctica).

* Además, quienes sean conductores de patrulleros en cualquier lugar de la provincia, tendrán un plus extra de 250.000 pesos por mes.

* Por otra parte, se otorgará un plus de 250.000 pesos por mes a los efectivos que cumplan tareas en calle en el resto de las localidades de los departamentos La Capital y Rosario, y de los departamentos Caseros, Castellanos, Constitución, General López y San Lorenzo.

>> Leer más: Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

* Además, la Tarjeta Alimentaria Policial pasará de los 80 mil pesos mensuales a 160 mil por mes.

* Finalmente, la hora OSPE pasa de $ 5.500 a $ 8.000, como así también el adicional, excepto en un partido de alto riesgo, que pasa de $ 11.000 a $ 21.000.

Adicionales en los sueldos

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad aclararon que ningún plus se pierde, sino que estos nuevos montos se agregan. Y pusieron como ejemplos que, en el caso de un caminante BOU con el plus más bajo de los anteriores asignados, cobrará $ 1.650.000; un chofer de Comando Radioeléctrico o moto, entre 1.900.000 y 2.300.000, según el plus previo; un operador de Brigada de Explosivos, si no es chofer 2.450.000, y si además es chofer 2.700.000, todo esto en la jerarquía más baja y sin antigüedad.

Las autoridades remarcaron que estas medidas se inscriben dentro del Plan de Seguridad provincial, que ya contempla mejor equipamiento, más tecnología, y mayor formación profesional, siempre con el objetivo de tener a la fuerza mejor equipada y de mejores ingresos del país.

