Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

La PDI detuvo a tres sospechosos y recuperó autos y elementos robados de casas en Acebal, Armstrong, Los Molinos, Barrancas, San Fabián y Maciel

6 de febrero 2026 · 14:14hs
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este jueves a tres personas en el marco de una investigación por una serie de violentos robos ocurridos en localidades del sur de la provincia de Santa Fe. Si bien el grupo de ladrones tenía base en Rosario, los golpes se dieron en Acebal, Armstrong, Los Molinos, Barrancas, San Fabián y Maciel entre el 19 y el 28 de enero.

Como resultado de los operativos fue detenido un joven vinculado a los asaltos y dos mujeres que quedaron demoradas como sospechosas de encubrimiento. Los agentes encargados de los procedimientos secuestraron tres autos, una moto, tres armas de fuego y municiones de distintos calibres, además de elementos que posiblemente fueron parte de los botines de cada hecho.

La investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal Casilda determinó que el grupo estuvo detrás de varios hechos ocurridos en distintas localidades pero con una modalidad similar. Ingresaban a las viviendas, generalmente mientras sus ocupantes dormían, los reducían y bajo amenaza los obligaban a entregar dinero y elementos de valor, incluso mascotas.

La investigación a cargo del fiscal Juan Carlos Oggero se centró en una seguidilla de asaltos ocurridos entre el 19 y el 28 de enero en localidades del sur santafesino. En Acebal, Los Molinos, Armstrong, Barrancas, San Fabián y Maciel se habían llevado a cabo una serie de robos con características similares, lo que conllevó a una investigación conjunta bajo la sospecha de que se trataba de un mismo grupo.

Como una suerte de golpe comando, los asaltantes procedían ingresando a las viviendas de las víctimas cuando sus moradores dormían. Una vez dentro, los sorprendían y los ataban para luego quitarles sus pertenencias bajo amenaza con arma de fuego. En los distintos hechos se reportaron robos de dinero, vehículos, electrodomésticos e incluso de mascotas.

Según la investigación, la banda operaba con un patrón reiterado: irrupciones violentas, huidas en vehículos previamente preparados. Dichas características evidenciaron un alto grado de planificación, logística y violencia.

La pesquisa decantó en los procedimientos realizados este jueves en dos domicilios de San Juan al 3000 y Campbell al 2500 de Rosario, donde se determinó que funcionaba una base operativa. Intervinieron agentes de la PDI de Rosario, Casilda y San Lorenzo, logrando la aprehensión de tres personas.

Los detenidos fueron identificados como Micaias B., de 23 años sobre quien recaen sospechas de robo doblemente calificado por el uso de armas, cometido en poblado y en banda, y privación ilegítima de la libertad. Mientras que Daiana G., de 25 años y María Teresa C., de 52 años, fueron detenidas por encubrimiento.

En los allanamientos secuestraron tres autos: un Toyota Yaris de color blanco con pedido de secuestro por robo calificado el 19 de enero, un Volkswagen Voyage de color negro con pedido de secuestro del 28 de enero, un Chevrolet Corsa de color gris, con solicitud de secuestro por robo el 5 de diciembre; además de una moto Honda GLH de color negro. En cuanto a armas y municiones, decomisaron una escopeta a repetición, un revólver calibre 32, una pistola calibre .40, un revólver calibre 22 corto y municiones de distintos calibres.

Además incautaron parte de los botines robados: joyas, dólares, electrodomésticos, llaves de vehículos, equipos de comunicación, televisores, relojes, tarjetas bancarias, teléfonos celulares, documentación y otros elementos de valor. También elementos utilizados para los asaltos: pasamontañas, guantes, herramientas de fuerza, ropa oscura, incluso armamento oculto dentro de electrodomésticos, lo que evidenció maniobras destinadas a ocultar pruebas y dificultar la investigación judicial.

