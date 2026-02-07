Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

A un mes de su reapertura, el aeropuerto registró muy buenos números en el arranque del año. Buscan sumar nuevas rutas

A poco más de un mes de su reapertura, el Aeropuerto Internacional Rosario registró en enero de 2026 el mejor arranque de temporada de los últimos cinco años. Más de 71 mil pasajeros utilizaron la terminal provincial para viajar a más de diez destinos nacionales e internacionales , en un contexto marcado por la modernización integral de la infraestructura y la ampliación de rutas y frecuencias.

El dato se conoce tras la rehabilitación de la pista y la inauguración de la nueva Terminal Flexible, obras que demandaron una inversión superior a los 150 mil millones de pesos . Según los registros oficiales, 71.147 personas pasaron por el aeropuerto durante enero, una cifra que marca un punto de inflexión en la conectividad aérea de Rosario y la región.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini , destacó que el movimiento de pasajeros muestra un crecimiento sostenido y anticipó nuevas incorporaciones de rutas. “El Aeropuerto Internacional Rosario está creciendo y recuperando movimiento. Con el gobernador Maximiliano Pullaro apuntamos a seguir sumando frecuencias y destinos durante 2026 y 2027”, señaló.

Puccini subrayó además que el objetivo es fortalecer la conectividad de Rosario con eventos internacionales, entre ellos el Mundial, y adelantó que podría haber novedades en las próximas semanas.

Los números reflejan una tendencia clara: si se compara enero de 2026 con enero de 2024, el crecimiento fue del 70,78 %. En una perspectiva más amplia, tomando enero de 2022 como referencia, el incremento alcanza el 137,8 %. En términos nominales, la evolución de pasajeros en los últimos cinco eneros fue la siguiente: 29.918 en 2022; 45.232 en 2023; 41.659 en 2024; 56.305 en 2025; y 71.147 en 2026.

Más destinos y vuelos internacionales

La secretaria de Transporte y Logística de la provincia, Mónica Alvarado, detalló que actualmente el aeropuerto opera más de 70 frecuencias semanales hacia 12 destinos, con la participación de cuatro compañías aéreas: Gol, Latam, Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines.

Desde Rosario se ofrecen conexiones internacionales a Río de Janeiro, Maceió, Cabo Frío, Florianópolis, San Pablo, Panamá y Lima, mientras que en el plano nacional se mantienen vuelos a Aeroparque, Ezeiza, Iguazú, Bariloche y Mar del Plata. Muchos de estos destinos funcionan como hubs, lo que permite continuar viaje hacia otros puntos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica e incluso Europa.

Nuevas aerolíneas y proyección para 2026

El gerente general del aeropuerto, Juan Pío Drovetta, anticipó que el crecimiento continuará durante el año con la llegada de dos nuevas aerolíneas a partir de mitad de 2026. Se trata de AraJet, que operará tres frecuencias semanales a Punta Cana, y World2Fly, que incorporará dos vuelos directos semanales a Madrid.

Desde el gobierno provincial consideran que el récord alcanzado en enero no es un hecho aislado, sino el punto de partida de un proceso de expansión sostenida. En ese sentido, Puccini remarcó el rol estratégico del Aeropuerto Internacional Rosario para el desarrollo turístico, productivo y económico del sur santafesino, y adelantó que se analizan nuevas acciones para seguir potenciando la conectividad aérea de la región.