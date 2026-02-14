Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

La Capital | La Ciudad | Cardiopatías congénitas

En tres años los procedimientos crecieron de 140 a 150 y los traslados a centros porteños bajaron de cinco a uno. El panorama en Santa Fe

14 de febrero 2026 · 11:14hs
El 14 de febrero es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas

En el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, la provincia de Santa Fe tiene motivos concretos para celebrar: en 2025 se realizaron 150 cirugías por esta patología dentro del territorio provincial, y las derivaciones a centros de la Ciudad de Buenos Aires se redujeron a una sola, cuando tres años atrás eran cinco. El avance refleja un proceso sostenido de fortalecimiento del Programa de Cardiopatías Congénitas del Ministerio de Salud provincial, que hoy permite que los pacientes santafesinos accedan a tratamientos de alta complejidad sin tener que alejarse de sus familias.

Cada 14 de febrero se conmemora esta fecha, que busca visibilizar una condición que afecta a entre 10 y 12 de cada mil nacidos vivos y representa la principal causa de mortalidad dentro de las malformaciones congénitas.

Los números del crecimiento

Los indicadores del programa muestran una evolución sostenida: en 2023 se realizaron 140 procedimientos; en 2024, 144; y en 2025, 150, de los cuales 76 fueron cirugías a cielo abierto y 74 intervenciones por hemodinamia.

Las intervenciones en adultos también crecieron de manera significativa: de tres casos en 2023 y 2024 a nueve en 2025. Las derivaciones a efectores porteños, en tanto, cayeron de cinco en 2023 a tres en 2024 y a solo una el año pasado.

"La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro fue no solo sostener, sino ampliar este programa para que cada santafesino acceda a un tratamiento de alta complejidad sin importar dónde viva", afirmó la ministra de Salud, Silvia Ciancio.

Las cirugías se realizan en cuatro hospitales de la provincia: el José María Cullen y el de Niños "Dr. Orlando Alassia", en la capital provincial, y el Provincial del Centenario y el de Niños "Víctor J. Vilela", en Rosario.

El angiógrafo que cambió el panorama

Un punto de inflexión fue la puesta en funcionamiento, en octubre de 2025, del angiógrafo digital Philips Azurion 5 en el Hospital Alassia. Su habilitación en el servicio de Hemodinamia, coordinado por Javier Coggiola, no solo evita traslados para la recuperación sino que amplía las posibilidades de intervención en otras especialidades pediátricas, como electrofisiología, neurointensivismo y accesos vasculares complejos. Desde su instalación se realizaron 20 procedimientos y se incrementaron las interconsultas y los ateneos multidisciplinarios.

El equipo de la capital trabaja además de manera itinerante, con el objetivo de que los procesos asistenciales se desarrollen lo más cerca posible del entorno familiar de cada paciente.

"Hasta esta cirugía no tenía una buena calidad de vida"

Nereo fue uno de los primeros pacientes intervenidos con el nuevo angiógrafo. Diagnosticado con una coartación de aorta, su tratamiento combinó cateterismo y cirugía coordinados por el equipo de Hemodinamia. Tras pasar por terapia intensiva y luego por sala común, recibió el alta a las 48 horas.

Su madre, Joana Ochstadt, recuerda con alivio el momento en que supo que la cirugía podía realizarse en la provincia. "Fue una gran noticia saber que mi hijo podía operarse en un hospital de Santa Fe", dice.

El cambio en la vida de Nereo fue inmediato y profundo. "Hasta esta cirugía no tenía una buena calidad de vida. Ahora hace una vida normal", cuenta su madre. Un mes después de la intervención, el chico volvió a andar en bicicleta. "Para otros puede ser algo habitual, pero para nosotros era volver a empezar".

Joana también destaca el acompañamiento humano del equipo médico, más allá de la tecnología. "No solo le salvaron la vida, le dieron una mejor calidad de vida y esperanza". Y recuerda las palabras de la cirujana mientras aguardaban novedades: "Yo no te voy a dejar sola". Hoy, con el tratamiento encaminado, sintetiza el presente de su hijo con una imagen: "Ahora el diagnóstico es como la luz verde del semáforo. Podemos seguir adelante y estar tranquilos".

Formación continua

Otro pilar del programa es la capacitación permanente de los equipos locales, que trabajan junto al doctor Pablo García Delucis en cirugías complejas con profesionales santafesinos.

La doctora Florencia Núñez subrayó que "es fundamental seguir formándonos, porque surgen nuevas técnicas, métodos diagnósticos y herramientas por imágenes que mejoran la atención". Y destacó una de las fortalezas centrales del programa: "Permite abordar todas las edades del paciente con cardiopatía, desde la etapa prenatal hasta la adultez, acompañándolo durante toda su vida".

En 2025, el Hospital Cullen concretó además un hito médico: la primera cirugía de Ross en un adolescente de 17 años. La técnica consiste en utilizar la válvula pulmonar del propio paciente para reemplazar la aórtica enferma y colocar en su lugar una válvula de donante, una solución biológica que crece con el paciente y evita la anticoagulación crónica.

El programa cuenta también con el acompañamiento de la Fundación de Cardiopatías Congénitas, que acompaña a las familias a lo largo de todo el proceso asistencial.

