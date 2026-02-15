La Capital | Policiales | Balazos

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

Dos hombres de 35 y 37 años sufrieron lesiones entre la noche del sábado y la madrugada del domingo y quedaron internados en el Heca

15 de febrero 2026 · 15:08hs
Ambos pacientes fueron atendidos en el Heca por los balazos.

Foto: La Capital / Archivo.

Ambos pacientes fueron atendidos en el Heca por los balazos.

Dos personas resultaron heridas en distintos ataques a balazos registrados desde la noche del sábado. Uno fue en el barrio Toba de la zona sudoeste y la víctima fue un hombre de 35 años. El otro hecho se registró en la zona de las vías del ferrocarril Belgrano, donde un hombre de 37 años fue alcanzado por varios balazos.

Además de los dos homicidios ocurridos durante el inicio del fin de semana largo en distintos puntos de la ciudad, hubo al menos otros dos hechos violentos con heridos de arma de fuego. Sucedieron entre la noche del sábado y primeras horas del domingo.

Dos heridos en ataques a balazos

El primer episodio se dio pasadas las 22 en el barrio Bella Vista Oeste, en la zona de Cochabamba y el paso de las vías del ferrocarril Belgrano, a metros de calle Carriego. En este caso, la víctima fue un hombre de 37 años que terminó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

La comisaría 19ª intervino en los primeros pasos de la investigación que se abrió a partir de los disparos oídos en la zona de las vías y Cochabamba. Minutos después, la víctima identificado como Juan Miguel N. ingresó al Heca en una ambulancia. Los médicos diagnosticaron múltiples heridas de arma de fuego y el hombre quedó internado.

Horas más tarde, en la zona sudoeste de Rosario, otro ataque a balazos dejó a un hombre herido. Este último episodio trascendió cerca de las 2 de la mañana de este domingo en el pasaje 1821, la última calle hacia el sur del barrio Toba.

Daniel Alberto C., de 35 años, resultó herido con varios disparos en las piernas. Una versión preliminar indica que lo atacaron cuando estaba en la puerta de la casa donde vive. Un móvil del Sies lo trasladó al Heca, donde lo dejaron internado en observación.

