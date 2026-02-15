Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La Ciudad
Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad
Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales
La Ciudad
Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad
El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad
Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
Economía
Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Policiales
Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
La ciudad
Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario
La Ciudad
El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
policiales
Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
La Ciudad
Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"
Policiales
Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice
La Región
Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
Policiales
Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales
Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Política
Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"
Zoom
Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella
POLITICA
Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLICIALES
Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo
POLITICA
Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"