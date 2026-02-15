La Capital | Ovación | Newell's

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La Lepra deberá buscar una victoria frente al Malevo para salir del fondo de la tabla de posiciones. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

15 de febrero 2026 · 07:58hs
Deportivo Riestra vs. Newells

Deportivo Riestra vs. Newell's

Newell's visita a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por la 5ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Malevo y la Lepra de este lunes por la tarde.

A qué hora juegan Riestra vs. Newell's

El partido correspondiente a la Zona A entre Deportivo Riestra y Newell's será este lunes 16 de febrero, desde las 19, en el estadio Guillermo Laza con el arbitraje principal de Luis Lobo Medina como árbitro, mientras que Nicolás Lamolina estará en el VAR.

Dónde ver Riestra vs. Newell's

La transmisión del encuentro entre el Malevo y la Lepra será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Mateo1.jpg
El último enfrentamiento entre Riestra y Newell's fue empate 3-3 en 2024.

El último enfrentamiento entre Riestra y Newell's fue empate 3-3 en 2024.

>> Leer más:

Posibles formaciones de Riestra y Newell's

Deportivo Riestra: El entrenador Gustavo Benítez no dio indicios del once titular del Malevo.

Newell's: La dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez no dio indicios del once titular de la Lepra.

