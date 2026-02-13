La Capital | La Ciudad | Carne

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Los comerciantes apuestan a absorber una parte de los aumentos para sostener las ventas. La variación de enero superó la inflación en el mostrador

13 de febrero 2026 · 13:04hs
La carne se encareció un 3

La carne se encareció un 3,4 por ciento en el primer mes del año.

Los alimentos y bebidas fueron el motor principal de la inflación en el inicio de 2026 y el precio de la carne sigue esa tendencia. Los comerciantes de Rosario tuvieron que pagar un 15 % más en un lapso de dos semanas y no hay señales de un rebote para aliviar el bolsillo de los consumidores a corto plazo.

"Se veía que esto iba a venir ¿Qué techo va a tener? Todavía no lo sabemos", afirmó Juan Ramos este viernes a través de LT8. El referente de la Sociedad de Carniceros de la ciudad indicó que cada vendedor "trata de trasladar lo menos posible" el aumento en el mercado de hacienda, dado que es complicado sostener el nivel de actividad.

A pesar del esfuerzo para mitigar el impacto de la suba, el vocero de la asociación confirmó que el kilogramo de costilla ya cuesta 22.000 pesos en algunos negocios de Rosario. Algo similar ocurre con otros productos de pulpa como el cuadril, la nalga y la cabeza de lomo.

¿Cuánto aumentó el precio de la carne en Rosario?

El último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) señala que los precios tuvieron un aumento promedio del 3,4 por ciento en enero. La cifra supera el registro de la inflación en Santa Fe y también la medición nacional.

Embed - AUMENTO DE PRECIO DE LA CARNE VACUNA EN ROSARIO - DANIEL URCIA

De acuerdo al informe de la organización, la carne tuvo una suba interanual del 66,7 % en la ciudad. Es decir, estos productos se encarecieron más del doble en comparación con la evolución del índice general de la provincia y el país.

>> Leer más: Góndolas al rojo vivo en Rosario: el pollo subió 14% sólo en enero y lideró el incremento en alimentos

Uno de los vocales del IPCVA, Daniel Urcia, aclaró que "no sólo Rosario da por arriba" de la inflación a la hora de ver cómo se encarecieron los productos. A nivel general señaló que la escasa oferta en el mercado de hacienda es el principal factor detrás de los fuertes cambios en los mostradores. En cuanto al plazo para ver un aumento de cabezas de ganado que mejore la situación, comentó: "Lamentablemetne tengo que decirte que vamos a tener que esperar dos o tres años".

"Creo que los precios van a estar sostenidos con una amplitud. Hoy podés encontrar un kilo de costilla a 11 o 12 mil pesos y también lo podés encontrar a $ 25.000", comentó el empresario. Al respecto, aclaró que la dispersión depende de la calidad de la mercadería, así como el esquema de costos de los locales y el tipo de comercialización.

¿Cuánto cuesta el kilo de carne en Rosario?

La lista de precios actuales tiene cortes que oscilan entre 16 y 17 mil pesos, más allá de los que se buscan tradicionalmente para preparar una comida en la parrilla. "Hoy, la gente aprovecha absolutamente todo del animal: entrecot común, brazuelo sin hueso, la palomita", enumeró Ramos respecto de la demanda local.

El referente de la Sociedad de Carniceros de Rosario agregó "la picada también se está usando mucho porque tiene buen precio y sirve para muchas comidas". Incluso la cabeza de lomo puede conseguirse en oferta con un valor más accesible, de acuerdo a la cantidad.

Mientras tanto, el pollo aumentó entre siete y ocho por ciento en las últimas semanas. El comerciante hizo una distinción en este punto, ya que el precio "no se traslada como en otras épocas, cuando se trasladaba automáticamente" si se ajustaban los números en el mercado de hacienda.

>> Leer más: Grecia, Indonesia y Turquía derrotaron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Por último, la pulpa de cerdo se mantiene con un nivel de demanda en torno a los 8.000 pesos por kilogramo. A nivel general, los vendedores de Rosario sufrieron un incremento del 20 por ciento desde que empezó el año. Respecto de la evolución del costo, Ramos acotó: "Hubo momentos en los que se amesetó, no es algo que sea firme".

El reporte de enero del IPCVA indica que el asado de tira superó los 18.000 pesos en Rosario y el vacío quedó apenas por encima de los $ 20.000. Por otro lado, la tapa de nalga se acercó a los 16.000 pesos y el cuadril quedó en un valor similar al de la costilla.

Las causas del aumento del precio de la carne

Desde el instituto especializado apuntaron que los aumentos de precios en las carnicerías se deben principalmente a la escasez de animales en el mercado, un problema de larga data. "Durante muchos años, el productor ganadero no vio incentivos, no tuvo rentabilidad en la hacienda y lentamente fue dejando de hacerlo", comentó Urcia.

El vocal del IPCVA advirtió que Argentina viene registrando una caída de 500.000 animales por año. Los datos estadísticos citados indican que el país sigue prácticamente con el mismo stock de los años 80, mientras que "todos los demás crecieron". A modo de ejemplo, indicó que Brasil superó los 200 millones de cabezas anuales y en los 90 tenía alrededor de 80.000.000.

>> Leer más: El acuerdo UE–Mercosur tras la firma: obstáculos y escenarios

De momento, las negociaciones a nivel internacional no afectan la cadena de comercialización de la carne vacuna. Desde la organización representante del sector aclararon que el acuerdo con Estados Unidos no tiene incidencia directa, pero puede tener un efecto favorable para los precios a futuro porque brinda seguridad en ese mercado. Lo mismo ocurre en el caso de la gestión entre el Mercosur y la Unión Europea.

Urcia estimó que las negociaciones en el exterior van a traer inversiones para el sector y anticipó un aumento de la hacienda. "Argentina tiene más territorio apto para hacer ganadería que cualquier otro productor del planeta. Claramente podemos crecer en terrenos donde la agricultura no sería rentable", señaló.

Noticias relacionadas
Funes tendrá un nuevo centro de convenciones

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Los comerciantes de calle San Luis están notando un inicio de actividad comercial, sobre todo por la inminencia del comienzo de clases.

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Monumento a la Bandera, ¿hacia su refacción definitiva? Las obras estaban por concretarse para el Día de la Bandera, pero ahora todo está en dudas.

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

La autopista Rosario-Buenos Aires es uno de los principales corredores del sur santafesino.

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Lo último

El lado B en Diputados: media sanción para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El lado B en Diputados: media sanción para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Anunciaron una inversión histórica para mejorar el sistema de agua potable en Santa Isabel

Anunciaron una inversión histórica para mejorar el sistema de agua potable en Santa Isabel

Liga Argentina Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla

Liga Argentina Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

El intendente de Rosario apoyó cambios en las sanciones penales sobre adolescentes porque "los delitos dolosos no pueden estar fuera del sistema judicial"

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Ciudad

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Ovación
Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar
OVACIÓN

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Colapinto cerró el viernes con el mejor tiempo de Alpine, más de 100 vueltas y un breve susto

Colapinto cerró el viernes con el mejor tiempo de Alpine, más de 100 vueltas y un breve susto

Insólito: juegan en Boca y Huracán, pero cobran dinero de San Lorenzo

Insólito: juegan en Boca y Huracán, pero cobran dinero de San Lorenzo

Policiales
Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

La Ciudad
Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?
Economía

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Por Tomás Barrandeguy
la region

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida
Información General

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas
Política

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas