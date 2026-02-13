El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Los comerciantes apuestan a absorber una parte de los aumentos para sostener las ventas. La variación de enero superó la inflación en el mostrador

Los alimentos y bebidas fueron el motor principal de la inflación en el inicio de 2026 y el precio de la carne sigue esa tendencia. Los comerciantes de Rosario tuvieron que pagar un 15 % más en un lapso de dos semanas y no hay señales de un rebote para aliviar el bolsillo de los consumidores a corto plazo.

"Se veía que esto iba a venir ¿Qué techo va a tener? Todavía no lo sabemos" , afirmó Juan Ramos este viernes a través de LT8 . El referente de la Sociedad de Carniceros de la ciudad indicó que cada vendedor "trata de trasladar lo menos posible" el aumento en el mercado de hacienda, dado que es complicado sostener el nivel de actividad.

A pesar del esfuerzo para mitigar el impacto de la suba, el vocero de la asociación confirmó que el kilogramo de costilla ya cuesta 22.000 pesos en algunos negocios de Rosario. Algo similar ocurre con otros productos de pulpa como el cuadril, la nalga y la cabeza de lomo.

El último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) señala que los precios tuvieron un aumento promedio del 3,4 por ciento en enero . La cifra supera el registro de la inflación en Santa Fe y también la medición nacional.

De acuerdo al informe de la organización, la carne tuvo una suba interanual del 66,7 % en la ciudad. Es decir, estos productos se encarecieron más del doble en comparación con la evolución del índice general de la provincia y el país.

Uno de los vocales del IPCVA, Daniel Urcia, aclaró que "no sólo Rosario da por arriba" de la inflación a la hora de ver cómo se encarecieron los productos. A nivel general señaló que la escasa oferta en el mercado de hacienda es el principal factor detrás de los fuertes cambios en los mostradores. En cuanto al plazo para ver un aumento de cabezas de ganado que mejore la situación, comentó: "Lamentablemetne tengo que decirte que vamos a tener que esperar dos o tres años".

"Creo que los precios van a estar sostenidos con una amplitud. Hoy podés encontrar un kilo de costilla a 11 o 12 mil pesos y también lo podés encontrar a $ 25.000", comentó el empresario. Al respecto, aclaró que la dispersión depende de la calidad de la mercadería, así como el esquema de costos de los locales y el tipo de comercialización.

¿Cuánto cuesta el kilo de carne en Rosario?

La lista de precios actuales tiene cortes que oscilan entre 16 y 17 mil pesos, más allá de los que se buscan tradicionalmente para preparar una comida en la parrilla. "Hoy, la gente aprovecha absolutamente todo del animal: entrecot común, brazuelo sin hueso, la palomita", enumeró Ramos respecto de la demanda local.

El referente de la Sociedad de Carniceros de Rosario agregó "la picada también se está usando mucho porque tiene buen precio y sirve para muchas comidas". Incluso la cabeza de lomo puede conseguirse en oferta con un valor más accesible, de acuerdo a la cantidad.

Mientras tanto, el pollo aumentó entre siete y ocho por ciento en las últimas semanas. El comerciante hizo una distinción en este punto, ya que el precio "no se traslada como en otras épocas, cuando se trasladaba automáticamente" si se ajustaban los números en el mercado de hacienda.

Por último, la pulpa de cerdo se mantiene con un nivel de demanda en torno a los 8.000 pesos por kilogramo. A nivel general, los vendedores de Rosario sufrieron un incremento del 20 por ciento desde que empezó el año. Respecto de la evolución del costo, Ramos acotó: "Hubo momentos en los que se amesetó, no es algo que sea firme".

El reporte de enero del IPCVA indica que el asado de tira superó los 18.000 pesos en Rosario y el vacío quedó apenas por encima de los $ 20.000. Por otro lado, la tapa de nalga se acercó a los 16.000 pesos y el cuadril quedó en un valor similar al de la costilla.

Las causas del aumento del precio de la carne

Desde el instituto especializado apuntaron que los aumentos de precios en las carnicerías se deben principalmente a la escasez de animales en el mercado, un problema de larga data. "Durante muchos años, el productor ganadero no vio incentivos, no tuvo rentabilidad en la hacienda y lentamente fue dejando de hacerlo", comentó Urcia.

El vocal del IPCVA advirtió que Argentina viene registrando una caída de 500.000 animales por año. Los datos estadísticos citados indican que el país sigue prácticamente con el mismo stock de los años 80, mientras que "todos los demás crecieron". A modo de ejemplo, indicó que Brasil superó los 200 millones de cabezas anuales y en los 90 tenía alrededor de 80.000.000.

De momento, las negociaciones a nivel internacional no afectan la cadena de comercialización de la carne vacuna. Desde la organización representante del sector aclararon que el acuerdo con Estados Unidos no tiene incidencia directa, pero puede tener un efecto favorable para los precios a futuro porque brinda seguridad en ese mercado. Lo mismo ocurre en el caso de la gestión entre el Mercosur y la Unión Europea.

Urcia estimó que las negociaciones en el exterior van a traer inversiones para el sector y anticipó un aumento de la hacienda. "Argentina tiene más territorio apto para hacer ganadería que cualquier otro productor del planeta. Claramente podemos crecer en terrenos donde la agricultura no sería rentable", señaló.