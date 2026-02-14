La Capital | La Ciudad | incendio

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

El fuego consumió una casa de madera en Mangrullo y Belgrano. Estaba deshabitada y no hubo heridos. Investigan las causas del incendio

14 de febrero 2026 · 08:06hs
Los bomberos trabajaron para sofocar el incendio

Los bomberos trabajaron para sofocar el incendio

Una vivienda precaria fue consumida por el fuego este jueves por la noche en el complejo habitacional conocido como Club Ministerio, en la intersección de Mangrullo y Belgrano. El incendio no dejó personas heridas, ya que la construcción se encontraba deshabitada al momento del siniestro.

Según el parte oficial del cuartel Sur de Bomberos Zapadores de Rosario, la dotación acudió al lugar alrededor de las 22.20 tras ser alertada por un incendio generalizado en una vivienda de estructura liviana.

Al arribar, el personal fue recibido por efectivos policiales que informaron que vecinos intentaban sofocar las llamas con baldes de agua. El foco ígneo afectaba una construcción de aproximadamente 5 metros por 5 metros y unos 3 metros de altura, con paredes de madera, techo de chapas de zinc y tirantería de madera, y revestimiento interior de durlock.

Vivienda deshabitada y puerta forzada

La vivienda estaba emplazada a unos 30 metros de la línea de edificación municipal, con ingreso orientado hacia el noreste. Según información oficial, al momento de la llegada de los bomberos la puerta de acceso se encontraba forzada y no había ocupantes en el interior.

Los uniformados trabajaron con equipo de protección personal y equipos de respiración autónoma, utilizando una línea de 44 milímetros conectada al móvil 8090 para controlar el fuego y realizar las tareas de enfriamiento posteriores.

Las labores se extendieron durante aproximadamente 85 minutos, sin que fuera necesario reabastecer de agua a la unidad.

Daños totales en la estructura

El incendio afectó por acción directa de las llamas la totalidad de la vivienda, además de una mesa y una silla de madera y diversos textiles en el interior. También se registró tiznamiento en la pared lindera debido al calor y al humo.

No hubo riesgo de propagación a inmuebles cercanos, según indicaron los bomberos.

En el lugar se hizo presente personal policial del Comando Radioeléctrico y el sereno del complejo habitacional, un hombre de 46 años, quien aportó datos para la confección del informe correspondiente.

