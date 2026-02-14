Fin de semana XXL: se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda la provincia

Según el Servicio Meteorológico Nacional, Rosario y la región tendrán mucha inestabilidad este domingo y el lunes

Se encuentra vigente un alerta amarillo por fuertes tormentas para este domingo en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó esta tarde el alerta de nivel amarillo para toda la provincia de Santa Fe por tormentas fuertes que podrían llegar en la noche de este sábado y presentarse durante todo el domingo.

La advertencia de color amarilla del organismo nacional prevé para la zona afectada posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En su reporte, el organismo indicó: "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".

De acuerdo con el parte de novedades difundido en las últimas horas, el mal tiempo podría afectar, además de toda la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, gran parte de Santiago del Estero, noreste de San Luis y un sector de La Rioja y Catamarca.

Según el pronóstico extendido del SMN, Rosario y la región vecina, además de recibir fuertes tormentas tendrán una temperatura que oscilará entre los 20 y 29 grados.

La probabilidad de lluvias también estarían presentes al menos en la primera parte del lunes, el primer día del feriado de Carnaval. En este caso, mínima y máximas temperatura se ubicarán entre los 21 y 31 grados.

El martes despedirá el fin de semana XXL con probables chaparrones en el arranque del día, pero después el cielo estará mayormente nublado con una mínima de 21 y una máxima de 32º. El SMN prevé dos días más de inestabilidad y habrá que estar atentos por si se renueva los alertas meteorológicos.

Recomendaciones ante un alerta amarillo

Ante el anuncio de un alerta amarillo por tormentas, desde la Municipalidad solicitan no circular por la calle durante el evento, salvo que sea necesario. Además, remarcaron "tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública".

"Se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil", indicaron desde el municipio. También, se pueden realizar reclamos por el MuniBot, el chatbot del municipio vía WhatsApp al 3415440147.

A su vez, aconsejaron tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

+ Sacar la basura en los horarios de recolección

+ No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos

+ Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento

+ Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios