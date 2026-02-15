Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

El hombre fue atacado en la noche del sábado en la zona oeste. Murió en el Heca tras ser trasladado por el Sies. Hubo dos crímenes en pocas horas

Un hombre de 73 años fue asesinado a balazos en la noche del sábado en la zona oeste de Rosario. E l hecho ocurrió alrededor de las 23.15 en avenida Pellegrini al 7000, a metros de la intersección con calle Colombia.

Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional II, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar tras un aviso sobre una persona herida de arma de fuego en la vía pública. Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre tendido en el piso con una herida en la zona abdominal.

La víctima fue identificada como Omar Enrique González, de 73 años . Minutos después, cerca de las 23.35, arribó una unidad del Sies, a cargo del médico Canastrelli, quien constató que presentaba una herida de arma de fuego en el tórax y dispuso su traslado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

A la 1.29 de la madrugada, desde el hospital se informó que González había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.

El caso quedó en manos de la Justicia provincial y se espera la intervención del fiscal de turno para ordenar las medidas investigativas correspondientes, entre ellas relevamiento de cámaras de videovigilancia y toma de testimonios en la zona.