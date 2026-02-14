Día de los Enamorados: 16 parejas rosarinas se casaron este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Los turnos se agotaron en tiempo récord apenas se abrió la inscripción. La ceremonia comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 12.30

El Rosedal del Parque Independencia se convirtió este sábado en el escenario de amor más buscado de la ciudad . En el marco del programa "Casate con tu ciudad como testigo", 16 parejas eligieron el Día de los Enamorados para dar el "Sí" en uno de los lugares más icónicos de Rosario , con el mismo costo que un trámite regular en el Registro Civil.

La ceremonia arrancó a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 12.30, con dos casamientos realizándose en simultáneo cada media hora en dos escenarios diferentes del Rosedal. Una jornada que, para muchas de estas parejas, será el recuerdo más importante de sus vidas.

El titular del Registro Civil en Rosario, Hernán Arias, confirmó a La Capital hace algunas semanas que la convocatoria fue un verdadero fenómeno. "Fue un éxito rotundo. Al día siguiente en que se presentó la convocatoria se cubrieron los 16 turnos. Siempre, para esa fecha, ocurre lo mismo. Los turnos se cubren rápidamente", destacó el funcionario.

La fecha tuvo además un condimento especial este año: el 14 de febrero cae sábado, un día no laborable para el organismo. Sin embargo, las autoridades del Registro decidieron hacer una excepción y habilitar la jornada atendiendo a la fuerte demanda y a la predilección histórica de las parejas rosarinas por esta fecha. " Se decidió respetar la fecha porque la gente elige ese día para casarse", explicó Arias.

casamiento rosedal 2 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Uno de los aspectos más valorados del programa es, sin dudas, su costo. Mientras que un casamiento en un espacio privado con juez ronda actualmente los 325.000 pesos, casarse hoy en el Rosedal tiene el mismo valor que cualquier trámite regular en el Registro Civil: 3.600 pesos. Una diferencia que, para muchas parejas, resulta determinante a la hora de elegir la fecha y el lugar.

"Ese es uno de los aspectos más valorados por las parejas", subrayó Sergio Duarte, director del Registro Civil a nivel provincial.

Día de los Enamorados con casamientos en toda la provincia

El éxito de esta jornada no es exclusivo de Rosario. Los cupos para casarse el Día de los Enamorados también se cubrieron en pocas horas en Santa Fe, Roldán y San Lorenzo, las otras ciudades que adhieren a la iniciativa. En total, cerca de 100 matrimonios se celebrarán este sábado en una sola jornada en toda la provincia.

En la capital provincial, las ceremonias tienen como escenario La Casa del Brigadier; en San Lorenzo se realizan en el Museo Histórico; y en Roldán en un espacio especialmente acondicionado. Santa Fe habilitó 20 turnos especiales para la ocasión.

"Es un número muy significativo si tenemos en cuenta que en toda la provincia se registran entre 8.500 y 9.000 matrimonios por año", destacó Duarte, quien aclaró que el interés por casarse se mantiene estable y descartó que se trate de una moda pasajera.

Las próximas fechas

"Casate con tu ciudad como testigo" propone que las parejas sellen sus uniones civiles en los lugares más tradicionales, históricos y pintorescos de cada ciudad. En Rosario, el programa prevé una fecha por mes hasta mayo, cuando las ceremonias al aire libre se suspenden por el clima y se retoman recién en septiembre.

La próxima fecha en Rosario será el 27 de febrero, cuando los matrimonios se celebrarán en la plaza Santos Dumont, en Álvarez Thomas y Superí, en la zona norte de la ciudad.