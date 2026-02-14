La Policía de Santa Fe intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser Ocurrió en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, ante un hombre que se había atrincherado en su domicilio con dos armas blancas y se negaba a ser trasladado por el Sies 14 de febrero 2026 · 13:35hs

Foto: Gobierno de Santa Fe. La Policía de Santa Fe empezó a utilizar pistolas Taser en septiembre de 2025.

La Policía de Santa Fe intervino en un nuevo caso que requirió la utilización de la pistola Taser, uno de los recursos adquiridos por el gobierno provincial para situaciones que ameriten el uso gradual de la fuerza a través de un arma de baja letalidad. El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, frente a una persona que amenazaba con autolesionarse y agredir al personal sanitario y policial interviniente.

La intervención de efectivos del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez, dependiente de la Unidad Regional II, evitó un mal mayor ante un hombre que se había atrincherado con dos armas blancas en el dormitorio de su domicilio y que se negaba a ser trasladado por personal del Sies para internarse en una clínica.

Tras el pedido de colaboración por parte del Sies, personal policial se hizo presente en el domicilio y tras recibir autorización de familiares accedió a la planta alta de la vivienda con fines de convencer a la persona para que suelte las armas blancas que portaba en sus manos.

Ante la negativa del hombre tuvieron que forzar la puerta del dormitorio y efectuar disparos con pistola taser para desarmarlo, reducirlo y evitar un riesgo mayor para su propia integridad física y la de terceros.

Sobre las armas de baja letalidad Las Taser y Byrna ofrecen una opción intermedia entre las armas letales y la contención física, y forman parte de la estrategia provincial para reforzar la seguridad. Instructores especializados brindaron cursos a capacitadores para entrenar a policías de todo el territorio santafesino. >> Leer más: Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas El gobierno de Santa Fe adquirió 100 pistolas Taser y 100 lanzadores Byrna. Las Taser inmovilizan a la persona mediante una descarga eléctrica sin provocar lesiones graves, mientras que la Byrna, que funcionan con dióxido de carbono, disparan proyectiles cinéticos de polímeros que pueden contener sustancias irritantes.