Más denuncias de contaminación en el arroyo Ludueña: vecinos filmaron cómo volcaban basura

Un supervisor habría dado la orden de tirar residuos cuando haya nadie. La mugre se acumuló frente al Club Náutico Malvinas Argentinas

Vecinos del arroyo Ludueña que monitorean el estado del curso de agua frente al Club Náutico Malvinas Argentinas alertaron este sábado que operarios de la cooperativa encargada de la limpieza estarían volcando basura de manera clandestina y que, al notar que estaban siendo filmados, interrumpieron la maniobra.

"Nos vieron filmando y cerraron de nuevo. A la mañana también soltaron así" , relató uno de los vecinos que registró el episodio. Según su testimonio, la situación se repitió en más de una oportunidad. La barrera sirve para evitar que la mugre llegue al río y que no se contamine el río Paraná. Además, los desechos no sólo afectan al Club Malvinas Argentinas sino al grupo de guarderías privadas.

Lo más grave del relato apunta directamente a la cooperativa que supervisa las tareas. De acuerdo con lo que explicaron a La Capital , un supervisor habría dado la orden explícita de aprovechar los momentos en que no había testigos para liberar los residuos al curso de agua.

Las consecuencias de las descargas no tardaron en hacerse visible. "El resultado de la 'limpieza' de este viernes es claro. Está toda la mugre delante del club, mezclada con los camalotes" , describió el vecino en un mensaje que acompañó con imágenes del estado actual del arroyo.

La situación se produce en el mismo tramo donde ya se habían detectado las llamadas "islas de mugre": acumulaciones de residuos flotantes que tapan el agua hasta simular tierra firme. Las barreras de contención instaladas por la Municipalidad para evitar que la basura llegue al Paraná estarían funcionando como trampa, concentrando los residuos que ahora, según los vecinos, son liberados de manera encubierta.

Un problema que se arrastra hace tiempo

El Club Náutico Malvinas Argentinas viene alertando sobre la situación del arroyo desde hace tiempo. Su presidente, Daniel Calderón, había denunciado ante La Capital que una cooperativa que se encargaba de recolectar la basura dejó de operar con normalidad luego de que destruyeran el bote que el club les prestaba para la tarea. Desde entonces, la limpieza se realiza únicamente desde la costa, con resultados insuficientes.

"Si no se levanta, termina en el río, aparte de limitar la navegación de botes de remos y lanchas que salen desde nuestro club y de guarderías aguas abajo", había advertido Calderón, quien reclama de mayor cuidado ambiental.

Por eso, desde Malvinas Argentinas piden la creación de un programa de limpieza regular para poder controlar la basura existente en el arroyo y evitar que se formen los islotes de basura que se juntan en las barreras de contención.

El Ludueña acumula denuncias. Hace apenas un mes, vecinos de Fisherton alertaron sobre una mancha blanquecina que recorría el curso de agua a lo largo de cientos de metros, presuntamente proveniente de descargas cloacales. La misma mancha fue registrada en el puente que linda con el Rosario Golf Club y en la zona que divide Rosario de Funes, sobre calle León Miglierini.

El saneamiento del arroyo Ludueña en el 2025

Desde finales de 2024 y mediados de 2025, el Plan de Abordaje Integral del Ludueña removió 1.500 toneladas de residuos en inmediaciones de los barrios La Bombacha y Stella Maris, en su mayoría plásticos y otros desechos sólidos y sedimentos, en los primeros seis meses.

Además del retiro de basura, el proyecto, encabezado por el gobierno provincial y con la colaboración de los estados municipales que son atravesados por el arroyo Ludueña, consistió en monitoreos, control y prevención para mejorar la calidad socioambiental de la zona.

Durante las tareas, los operarios recolectaron toneladas de residuos entre los que predominan los sólidos urbanos como papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, materia orgánica, desechos sanitarios, electrodomésticos viejos o estropeados, muebles y enseres, aparatos eléctricos y electrónicos o ropa usada.