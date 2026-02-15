La Capital | La Ciudad | arroyo Ludueña

Más denuncias de contaminación en el arroyo Ludueña: vecinos filmaron cómo volcaban basura

Un supervisor habría dado la orden de tirar residuos cuando haya nadie. La mugre se acumuló frente al Club Náutico Malvinas Argentinas

15 de febrero 2026 · 15:37hs
Siguen las denuncias en el arroyo Ludueña

Siguen las denuncias en el arroyo Ludueña

Vecinos del arroyo Ludueña que monitorean el estado del curso de agua frente al Club Náutico Malvinas Argentinas alertaron este sábado que operarios de la cooperativa encargada de la limpieza estarían volcando basura de manera clandestina y que, al notar que estaban siendo filmados, interrumpieron la maniobra.

"Nos vieron filmando y cerraron de nuevo. A la mañana también soltaron así", relató uno de los vecinos que registró el episodio. Según su testimonio, la situación se repitió en más de una oportunidad. La barrera sirve para evitar que la mugre llegue al río y que no se contamine el río Paraná. Además, los desechos no sólo afectan al Club Malvinas Argentinas sino al grupo de guarderías privadas.

Lo más grave del relato apunta directamente a la cooperativa que supervisa las tareas. De acuerdo con lo que explicaron a La Capital, un supervisor habría dado la orden explícita de aprovechar los momentos en que no había testigos para liberar los residuos al curso de agua.

Las consecuencias de las descargas no tardaron en hacerse visible. "El resultado de la 'limpieza' de este viernes es claro. Está toda la mugre delante del club, mezclada con los camalotes", describió el vecino en un mensaje que acompañó con imágenes del estado actual del arroyo.

La situación se produce en el mismo tramo donde ya se habían detectado las llamadas "islas de mugre": acumulaciones de residuos flotantes que tapan el agua hasta simular tierra firme. Las barreras de contención instaladas por la Municipalidad para evitar que la basura llegue al Paraná estarían funcionando como trampa, concentrando los residuos que ahora, según los vecinos, son liberados de manera encubierta.

Un problema que se arrastra hace tiempo

El Club Náutico Malvinas Argentinas viene alertando sobre la situación del arroyo desde hace tiempo. Su presidente, Daniel Calderón, había denunciado ante La Capital que una cooperativa que se encargaba de recolectar la basura dejó de operar con normalidad luego de que destruyeran el bote que el club les prestaba para la tarea. Desde entonces, la limpieza se realiza únicamente desde la costa, con resultados insuficientes.

"Si no se levanta, termina en el río, aparte de limitar la navegación de botes de remos y lanchas que salen desde nuestro club y de guarderías aguas abajo", había advertido Calderón, quien reclama de mayor cuidado ambiental.

>> Leer más: "Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario

Por eso, desde Malvinas Argentinas piden la creación de un programa de limpieza regular para poder controlar la basura existente en el arroyo y evitar que se formen los islotes de basura que se juntan en las barreras de contención.

El Ludueña acumula denuncias. Hace apenas un mes, vecinos de Fisherton alertaron sobre una mancha blanquecina que recorría el curso de agua a lo largo de cientos de metros, presuntamente proveniente de descargas cloacales. La misma mancha fue registrada en el puente que linda con el Rosario Golf Club y en la zona que divide Rosario de Funes, sobre calle León Miglierini.

El saneamiento del arroyo Ludueña en el 2025

Desde finales de 2024 y mediados de 2025, el Plan de Abordaje Integral del Ludueña removió 1.500 toneladas de residuos en inmediaciones de los barrios La Bombacha y Stella Maris, en su mayoría plásticos y otros desechos sólidos y sedimentos, en los primeros seis meses.

Además del retiro de basura, el proyecto, encabezado por el gobierno provincial y con la colaboración de los estados municipales que son atravesados por el arroyo Ludueña, consistió en monitoreos, control y prevención para mejorar la calidad socioambiental de la zona.

Durante las tareas, los operarios recolectaron toneladas de residuos entre los que predominan los sólidos urbanos como papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, materia orgánica, desechos sanitarios, electrodomésticos viejos o estropeados, muebles y enseres, aparatos eléctricos y electrónicos o ropa usada.

Noticias relacionadas
Agrupación de Mujeres y LGTBIQ+ Muralistas en Argentina (Ammura) surgió en 2018 con el objetivo de visibilizar el arte urbano con perspectiva de género.

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Funes tendrá un nuevo centro de convenciones.

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Los jardines de infantes, imprescindibles en la formación educativa de las infancias. 

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Avenida de la Libertad, un extenso borde de balcones que miran al río.

Barrio Martin: el lugar de los primeros edificios de lujo frente a la costa de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Lo último

Bad Bunny cantó con Cazzu e hizo vibrar el Monumental ante un público eufórico

Bad Bunny cantó con Cazzu e hizo vibrar el Monumental ante un público eufórico

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

La Municipalidad anunció la reprogramación de la segunda noche de festejos en el Predio Ferial Parque Independencia debido a la lluvia

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha
Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: Santa Fe se hizo cargo
Política

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: "Santa Fe se hizo cargo"

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Policiales

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Ovación
Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

Por Gustavo Conti
Ovacion

Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

Deportivo Riestra vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Policiales
Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

La Ciudad
Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha
La Ciudad

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego
POLICIALES

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Por Carlos Durhand
Ovación

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Por Hernán Cabrera
Ovación

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado
POLICIALES

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser
Policiales

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia
La Ciudad

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones
POLICIALES

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Economía

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario
La ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
policiales

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice
Policiales

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice