Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

Lo acusan por un hecho ocurrido en enero pasado en Cerrito y Esmeralda, en barrio República de la Sexta

14 de febrero 2026 · 16:05hs
El hombre implicado en la tentativa de homicidio a chofer de aplicaciones fue detenido en la plaza Sarmiento

Foto: PDI

El hombre implicado en la tentativa de homicidio a chofer de aplicaciones fue detenido en la plaza Sarmiento

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron frente a la plaza Sarmiento, en pleno microcentro de Rosario, a un hombre acusado de haber baleado a un chofer de aplicaciones de viajes. El ataque sucedió el 18 de enero pasado en Cerrito y Esmeralda, en barrio República de la Sexta.

De acuerdo con el trabajo desarrollado por personal de PDI, se pudo establecer que la persona que efectuó el disparo había sido un pasajero de la víctima.

Los efectivos de PDI, tras el relevamiento de rigor, lograron detener al presunto autor de los disparos en un procedimiento realizado en San Juan entre Corrientes y Entre Ríos, frente a la plaza Sarmiento, en pleno microcentro rosarino.

Cuál es la situación del presunto atacante

La Fiscalía que interviene en este caso dispuso que el sospechoso continúe detenido y quede alojado en la sede de PDI para la realización de los trámites de rigor.

La calificación legal provisoria es homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de coautor. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

