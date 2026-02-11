Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

En el Congreso, la senadora santafesina por la UCR atacó a sus pares que manifestaron su oposición al proyecto del gobierno nacional. Sin embargo, tuvo un lapsus que no pasó desapercibido

La senadora santafesina por la UCR Carolina Losada tuvo un acto fallido en su discurso cuando defendió la nueva ley de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y que se está tratando este miércoles en el Congreso.

En los primeros minutos de su discurso, con tono irónico y risas, la parlamentaria se dedicó a criticar a oradores anteriores que se mostraron en contra de la reforma. "Qué difícil. Todo el día escuchado decir tantas pavadas. No se aprendieron la ley antes de venir", comenzó y empezó a enumerar tópicos de exposiciones anteriores.

"Dicen que aprobar esta ley es legalizar la esclavitud. Dios mío. Es frase de remera", dijo. Sin embargo, inmediatamente después, cometió en un fallido que no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en redes sociales. " No hay nada más esclavo que trabajar en blanco ", apuntó.

A pesar del error, Losada no se detuvo. "No hay nada más esclavo que no tener derecho a una indemnización si te echan, no tener derecho a vacaciones pagas, ni al aguinaldo, ni a la licencia por maternidad, ni a enfermarse. Si no tiene derecho a nada eso es esclavitud real".

Qué papel jugó Losada en la redacción de la reforma laboral que impulsa Milei

La política nacional tiene pocas mesas de decisión y muchas tribunas. En una de las más reservadas -la que en los últimos meses definió la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei- se sentó una santafesina: Carolina Losada, la senadora nacional que responde al gobernador Maximiliano Pullaro, quien firmó el Pacto de Mayo.

Losada participó de las reuniones del Consejo de Mayo, el espacio intersectorial que coordinó la redacción del texto de reforma laboral que el Ejecutivo envió al Congreso en sesiones extraordinarias, y que este miércoles debate el Senado.

El grupo estuvo encabezado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorrni, e incluyó también al diputado Cristian Ritondo, al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, al secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, y al presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Cómo funcionó el Consejo de Mayo

El Consejo de Mayo surgió del acuerdo firmado entre el presidente Javier Milei y los gobernadores en julio de 2024 (Pullaro fue uno de las mandatarios que lo suscribió), que fijó diez puntos de consenso, entre ellos la reforma laboral. Desde entonces, los consejeros mantuvieron reuniones mensuales y los equipos técnicos se encuentraron cada semana para ajustar los borradores.

Según explicó Losada, “cada uno estuvo en representación de un sector diferente. Yo por el Senado, Ritondo por Diputados, Federico por el Gobierno y Rappallini por la UIA. Martínez está por la CGT y no por UOCRA. Eso es importante porque su postura va más allá de lo que piensa en términos personales. La UOCRA tiene convenios mucho más modernos y él tiene una visión más abierta, pero tiene que darse vuelta y hablar con la CGT”.