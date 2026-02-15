La Capital | Ovación | Central

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Central todavía no ganó en Arroyito en 2026 donde lleva cuatro partidos sin triunfos y quiere sumar de a tres ante su gente.

Carlos Durhand

Carlos Durhand

15 de febrero 2026 · 06:15hs
El Gigante de Arroyito se iluminará este domingo para el partido entre Central y Barracas Central

El Gigante de Arroyito se iluminará este domingo para el partido entre Central y Barracas Central, por la quinta fecha del torneo Apertura.

Central no tiene descanso. Hoy en el incómodo horario de las 22 recibirá en el Gigante de Arroyito a Barracas Central en el marco del quinto capítulo del Apertura 2026 bajo el arbitraje de Pablo Echavarría. Será el sexto partido de los canallas en 22 días.

El equipo de Jorge Almirón tiene un nuevo desafío: sumar de a tres en Génova y Cordiviola. Los de Arroyito llevan cuatro partidos sin triunfos frente a su gente con dos empates y dos derrotas. Su última alegría en casa data desde hace casi cuatro meses, cuando el 19 de octubre del año pasado, el elenco dirigido por Ariel Holan derrotó 1 a 0 a Platense con tanto de Alejo Veliz.

Desde allí con el Profesor Holan enfrentó como local en 2025 a San Lorenzo cuando empató 0 a 0 en la penúltima fecha del Clausura pasado, mientras que cayó por 1 a 0 contra Estudiantes en los octavos de final de esa competición.

Mientras que con Almirón perdió increíblemente por 2 a 1 contra Belgrano en un partido que iba ganando por la mínima diferencia en el minuto 85, mientras que igualó sin goles frente a River en este Apertura 2026.

El número de cuatro cotejos sin ganar de local no sería algo tan preocupante. Pero en el mundo Central la vara está muy alta. Y en los 18 partidos que jugó Central en su estadio antes de esta mini racha hubo 12 triunfos para los de Arroyito, cinco empates y una sola derrota, que fue ante Huracán en los cuartos de final del Apertura 2025.

Leer más: La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

Un rival incómodo para Central

Barracas Central es un rival contra el cual los canallas no obtuvieron buenos resultados. Y esta vez deberán ganar para seguir en zona de clasificación. La historia marca que jugaron siete partidos en el historial general con un solo triunfo para Central, dos empates y cuatro triunfos para el Guapo, tres de ellos en forma consecutiva.

La única alegría auriazul fue el 13 de agosto de 2022 (fecha 13 de la Liga Profesional 2022) cuando ganó 3 a 1 en Rosario con tantos de Franco Frías, Alejo Veliz y Gino Infantino, con Carlos Tevez como entrenador.

El año pasado no se enfrentaron, pero Barracas Central ganó las tres veces que se vieron las caras en 2024: 2 a 1 en el Gigante en la Copa Liga Profesional 2024, 1 a 0 en la Copa Argentina y 1 a 0 en Arroyito en la Liga Profesional 2024.

La mala racha en el segundo tiempo

Otro punto que tiene el equipo de Almirón es mejorar su actuación en los segundos 45 minutos. Con el actual DT los canallas hicieron seis goles en cinco partidos, pero todos ellos en la primera mitad.

Vale destacar que en los últimos tres cotejos de la era Holan (San Lorenzo 0-0, Independiente 0-1 y Estudiantes 0-1) como Central no anotó goles, la mala racha sin festejar en los segundos tiempos se extiende a ocho partidos.

El último gol que los auriazules hicieron en esa etapa fue obra de Ignacio Ovando, de cabeza, ante Instituto (V) 3-1, el 31 de octubre del año pasado cuando los de Arroyito se aseguraron el primer puesto en la tabla anual.

Los números del árbitro

Pablo Echavarría será el encargado de impartir justicia. Este juez dirigió 24 veces a Central, Los de Arroyito ganaron solamente 5 partidos, empataron 9 y perdieron 9. Loa asistentes será Juan Pablo Belatti (1) y Gabriel Chade (2). En el Var estará Nicolás Ramírez.

