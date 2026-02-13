La Capital | Policiales | Abuso sexual

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

A los cuatro internos se los acusó de abuso sexual con acceso carnal contra otro compañero privado de la libertad. Todos recibieron 9 años de prisión

13 de febrero 2026 · 17:28hs
La Sub unidad 3 donde ocurrió el abuso sexual se encuentra dentro del Complejo Penitenciario de Rosario

Cuatro personas fueron condenadas a 9 años de prisión por abuso sexual dentro de la Sub Unidad 3 del Servicio Penitenciario de la provincia, ubicada de 27 de Febrero al 7600. A los reclusos se les atribuye haber atacado sexualmente a otro interno desde diciembre de 2021.

Las fiscales Cecilia Marcolin Loberse y Manuela Dalcol, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, lograron comprobar el abuso sexual con acceso carnal por parte de Ignacio G., de 36 años, Paulino M., de 54 años, Gerardo S., de 34 años, y Brian P., de 32 años, sobre la víctima entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Loberse y Dalcol habían solicitado 14 años de prisión efectiva, sin embargo, el tribunal integrado por los jueces de Primera instancia Lorena Aronne, Gonzalo Fernández Bussy y Silvana Lamas González determinaron 9 años para todos los condenados, que ya cumplían pena por diversos delitos.

Los hechos se dieron en la Sub Unidad 3 del Complejo Penitenciario de Rosario y la agresión fue contra un compañero de pabellón. Para cometer el delito amenazaban con un arma blanca a la víctima y así lograban reducirla, para aprovecharse en una situación de vulnerabilidad.

Condenas y antecedentes de los presos

Este viernes 13 de febrero, el tribunal firmó la sentencia para los cuatro reclusos. A cada uno de ellos le fijó una pena de 9 años, sumando años a su estadía en la cárcel del sudoeste de Rosario.

Ignacio G. recibió 9 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de mas de dos personas y por el uso de arma en calidad de coautor. A fines de 2024 fue condenado a otros 9 años por los delitos de amenazas simples, abuso sexual con acceso carnal, amenazas simples, amenazas simples y daños.

Misma pena para Paulino M. por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de mas de dos personas y por el uso de arma en calidad de coautor, unificando la condena a la pena única de 22 años de prisión efectiva. A Paulino se le agravó la situación porque ya estaba condenado por los delitos de abuso sexual agravado por haberse cometido centra una menor de 18 años de edad aprovechando de la situación de convivencia preexistente.

En tanto, Gerardo S. fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de mas de dos personas y por el uso de arma en calidad de coautor. Gerardo se encontraba en prisión tras ser condenado a la pena de 2 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de portación de arma de fuego de uso civil.

Brian P. también fue castigado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de mas de dos personas y por el uso de arma en calidad participe primario; unificando la condena a la pena única de 14 años de prisión efectiva. A Brian se le atribuye haber sujetado a la víctima para inmovilizarla y ya estaba preso por delitos de abuso sexual con acceso carnal en tentativa y en concurso real con amenazas coactivas.

