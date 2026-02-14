Funes: apresaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado Según trascendió de la denuncia, la sospechosa fue registrada por una cámara de video ingresando varias veces a la habitación donde estaban los billetes 14 de febrero 2026 · 14:52hs

Foto: La Capital / Archivo El caso de la empleada infiel sucedió en el barrio privado San Marino Foto: Policía de Santa Fe. Los dólares sustraídos por la empleada doméstica

Una empleada doméstica de 28 años fue detenida al ser acusada de robar unos dos mil dólares que estaban guardados en una de las habitaciones donde trabajaba. El hecho sucedió en el barrio cerrado San Marino de Funes y la presunta ladrona quedó demorada por el delito de hurto.

Según fuentes oficiales, todo sucedió el viernes por la tarde y trascendió a partir de una llamada a la central de emergencias 911. Una mujer denunció ante la policía que había detectado el faltante de dos mil dólares de su casa y que sospechaba de su empleada doméstica, ya que a través de las cámaras de video seguridad de la casa la había visto ingresar en varias oportunidades a la habitación donde estaba el dinero.

La Policía acudió al lugar, en avenida Fuerza Aérea 2350, y realizó una requisa a la empleada y entre sus prendas halló 600 dólares. Según el parte policial, ante ese primer hallazgo, los efectivos decidieron realizar una revisión en el auto de la sospechosa.

Dónde había más dólares Ese procedimiento se realizó ante la presencia de un testigo. Según las fuentes, debajo del asiento del conductor los agentes hallaron otros 1.500 dólares. De esa forma, Yamila M. fue detenida y quedó alojada en la seccional 23ª a disposición de Fiscalía acusada de hurto.