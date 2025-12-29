La Capital | La Ciudad | asistencia perfecta

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, anticipó: "Todo lo que podamos incorporar al bolsillo docente, lo vamos a hacer"

29 de diciembre 2025 · 12:53hs
El funcionario dijo que Asistencia Perfecta tiene valor simbólico y material.

Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

El funcionario dijo que Asistencia Perfecta tiene valor simbólico y material.

En paralelo con el anuncio del último cronograma de pago de Asistencia Perfecta de 2025, el gobierno de Santa Fe empezó a analizar modificaciones en el programa de incentivo. El ministro de Educación, José Goity, reiteró este lunes la posibilidad de flexibilizar la reglamentación para pagar el premio y mencionó otras herramientas para mejorar los ingresos.

"Nosotros vamos a evaluarlo a lo largo del año. Todo lo que podamos incorporar al bolsillo docente, lo vamos a hacer", aseveró el funcionario provincial durante un reportaje en LT8. Así garantizó la continuidad del premio económico como una forma de reconocimiento que "no es sólo material sino simbólica" en cuanto al sostenimiento de la actividad en las aulas.

El titular de la cartera educativa consideró que la iniciativa vigente desde 2024 es un aporte positivo a pesar de las críticas de los gremios, que la definieron como una nueva versión del presentismo. No obstante, reconoció: "El premio es un instrumento que nosotros creemos válido. Como todo instrumento, tiene que ser revisado y uno no se tiene que enamorar de los instrumentos".

¿Qué puede cambiar en el pago de Asistencia Perfecta?

"Lo que estamos viendo nosotros en este momento es que, a lo mejor, hay un docente que faltó dos veces en el año. Eso le implicó no poder cobrar un incentivo trimestral", comentó a modo de ejemplo el exdecano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Así planteó la chance de ampliar el alcance de Asistencia Perfecta, que ya aplica un recorte del monto total si se registra una inasistencia.

Embed - Santa Fe: Qué es lo que se viene en 2026 en materia educativa - José Goity

"Es obvio y necesario no descontarle ni un solo peso, ni un centavo, a alguien porque tiene una enfermedad o porque está obligado a hacerlo", señaló Goity. A continuación insistió en la diferenciación entre el premio y el salario y anticipo: "Lo vamos a trabajar, lo vamos a ajustar si es necesario".

>> Leer más: Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

El ministro provincial ya había planteado recientemente la alternativa de incluir en las liquidaciones trimestrales a docentes que tuvieron pocas faltas a lo largo del año. "Después no quiere decir que, en otros momentos, no podamos evaluar otras políticas", remarcó.

En concreto, el funcionario se refirió a la posibilidad de "poder pagar por capacitación" a quienes trabajan en las escuelas. Al respecto, recordó: "Ya hemos hecho algo en el marco de los ateneos para alfabetización". En este sentido consideró que la formación tiene un lugar fundamental y aseguró: "Vamos a seguir trabajando en esa línea".

Reforma educativa completa en el nivel primario

Al margen de la cuestión económica, Goity anticipó que habrá una "reforma completa" del sistema educativo de nivel primario. "En estos dos años estuvimos terminando de pulir el nuevo diseño. Hacía 27 años que Santa Fe tenía el mismo régimen curricular, totalmente caduco y practicamente en desuso", explicó.

El titular de la cartera educativa definió así uno de los objetivos principales de 2026, pero también se refirió a otras modificaciones para las escuelas secundarias. De esta manera describió dos grandes ejes. Por un lado, la educación digital y, por otra parte, la incorporación de inteligencia artificial (IA) y tecnología como herramientas concretas para los docentes.

>> Leer más: ¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

En cuanto al contexto general del sistema, el funcionario recordó que el gobierno nacional "se ha retirado del financiamiento de la educación en la República Argentina" y sólo "lo hace de manera fragmentaria y muy acotada". A continuación recordó que la provincia se hizo cargo de sostener recursos pedagógicos y la capacitación. "Nosotros absorbimos todo eso y triplicamos la inversión en infraestructura", precisó.

Aunque no hay acuerdo en torno a la cuestión presupuestaria, Goity destacó las coincidencias con sus pares en Buenos Aires respecto de la importancia de los procesos de alfabetización. Al mismo tiempo señaló una segunda discrepancia que atañe a este tema: "Tenemos una diferencia de fondo sobre la concepción de la educación y la responsabilidad del Estado en el proceso. Si el Estado lo deja en manos de familias, se van a profundizar las diferencias".

