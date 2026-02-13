Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

Salud pública, recolección de residuos y transporte urbano, entre otros, tendrán modificaciones en sus cronogramas

El transporte urbano tendrá modificaciones en sus cuadros horarios durante el fin de semana largo de carnaval.

En el marco del fin de semana largo de carnaval , que se extenderá desde el sábado 14 al martes 17 de febrero, la Municipalidad de Rosario informó cómo será el funcionamiento de servicios como la salud pública, la recolección de residuos, el transporte urbano (tanto colectivos como taxis) y el estacionamiento medido, entre otros .

Tanto el lunes 16 de febrero como el martes 17 de febrero, los centros municipales de distrito (CMD) permanecerán cerrados. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

Se garantizan las guardias en hospitales municipales , Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, el Sies (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados .

Recolección de residuos

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad. Igualmente, se solicita a vecinas y vecinos sacar los residuos de 19 a 21, con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Colectivos, taxis y remises

El transporte urbano de pasajeros circulará con cuadro horario medio festivo el sábado y festivo para los tres días siguientes (domingo, lunes y martes). Por su parte, el cronograma de taxis y remises se desarrollará con normalidad.

Carriles exclusivos y estacionamiento medido

Los carriles exclusivo no estarán en funcionamiento y el estacionamiento medido tendrá diferentes modalidades según el día: el sabado estará vigente hasta hasta el mediodía con normalidad, mientras que domingo, lunes y martes no estará en funcionamiento.

Centro de atención al usuario y unidad de gestión Sube

Funcionará el centro ubicado en la Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) todos los días, de 8 a 20.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad y estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas. Para más información, se puede consultar en el sitio oficial del municipio, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Polideportivos

Los polideportivos municipales funcionarán normalmente los días sábado y domingo, en tanto lunes y martes se mantendrán cerrados.

Balneario La Florida y Complejo Piletas Parque Alem

Tanto el Balneario La Florida como el Complejo de Piletas del Parque Alem abrirán su puertas con normalidad, en el horario de 9 a 20, los días sábado, domingo, lunes y martes.

Teléfono Verde y Contacto Violeta

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.