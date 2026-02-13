La Capital | Policiales | Pareja

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Dos hombres fueron condenados a 17 y 23 años de prisión por el crimen de Juan José Pedernera, ocurrido en 2023 en Villa Gobernador Gálvez

13 de febrero 2026
Juan José Pedernera fue asesinado por la expareja de su novia. Tanto el homicida como un cómplice fueron condenados.

Juan José Pedernera fue asesinado por la expareja de su novia. Tanto el homicida como un cómplice fueron condenados.

Dos hombres de 35 años fueron condenados este viernes por un asesinato ocurrido en febrero de 2023 en Villa Gobernador Gálvez. Uno era la ex pareja de la novia de la víctima, a quien mató a balazos desde una moto. El otro fue quien lo llevó en una moto y le dio el arma con para cometer el crimen.

El hecho ocurrió el 11 de febrero de 2023 en Cervantes al 300 de Villa Gobernador Gálvez y tuvo como víctima fatal a Juan José Pedernera, de 33 años. El fiscal Alejandro Ferlazzo había acusado como autor de los disparos a Germán Roldán, expareja de la mujer que por entonces era novia del hombre asesinado. En tanto que Miguel Ortiz había sido sindicado como el conductor de la moto desde la cual cometieron el crimen. La mujer también resultó herida en el hecho, por lo cual la condena comprende además la tentativa de homicidio calificada por violencia de género.

En el juicio comenzado el 4 de febrero, Roldán también enfrentó una acusación por amenazas reiteradas sobre su expareja, por entonces novia de Pedernera, y por desobediencia a órdenes judiciales que le prohibían acercarse a la mujer.

El tribunal compuesto por los jueces Carlos Leiva, Fernando Sosa y Eleonora Verón dictó este viernes la sentencia a 17 años de prisión para Ortiz y 23 años para Roldán, siendo que la Fiscalía había solicitado 23 años para el primero y 27 para el segundo.

Lo mató desde una moto

La reconstrucción del fiscal Ferlazzo se remonta a las 3 de la madrugada del 11 de febrero de 2023, cuando Miguel Ortiz llevó en su moto a Germán Roldán hasta la casa de Cervantes al 300. Cuando detuvieron la marcha el conductor le pasó un arma de fuego a Roldán, quien comenzó a disparar contra Pedernera, que estaba junto su entonces novia y expareja del agresor.

Pedernera resultó herido con impactos de bala en el pecho y la mano, y quedó internado en estado de gravedad en el Hospital Provincial. Allí murió un día después del ataque como consecuencia de complicaciones multiorgánicas en la zona abdominal.

Tanto Roldán como Ortiz llegaron al juicio oral el 4 de febrero imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil. También por la tentativa de homicidio calificada por violencia de género respecto del ataque contra la ex pareja de Roldán y en ese entonces novia de Pedernera.

Amenazas y violencia de género

El asesinato de Pedernera ocurrió en un contexto de violencia de género de Roldán hacia su expareja, que entonces era novia de Pedernera. En ese marco, el fiscal se remontó a episodios ocurridos meses antes del crimen e incluso en los días previos, que incluyeron amenazas en distintas circunstancias.

Una de ellas fue el 3 de noviembre de 2022, cuando Roldán se presentó en la casa de su ex pareja. Para entonces ya mediaba una prohibición de acercamiento, por la cual al imputado también le atribuyeron en el juicio el delito de desobediencia de orden judicial en dos ocasiones. En esa oportunidad, Roldán apareció en la casa para intimidar a la víctima en varias ocasiones, entre las 12 y las 19 de ese día.

Tiempo después, pocos días antes del asesinato de Pedernera, Roldán volvió a la casa de su expareja. La amenazó personalmente y un día después le envió mensajes de texto también con intimidaciones.

Jubilados organizados: juntan firmas para incluir sus derechos en la Carta Orgánica de Rosario

Todos los viernes, despliegan una carpa en la peatonal Córdoba, reparten volantes y buscan adhesiones para defender los derechos de las personas mayores

Jubilados organizados: juntan firmas para incluir sus derechos en la Carta Orgánica de Rosario

