La Capital | Política | Pullaro

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

"El año 2026 será el de consolidación de los cambios", dijo Pullaro frente a la Legislatura. Los puntos más importantes

15 de febrero 2026 · 11:10hs
Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial en un acto que reunió a legisladores, intendentes, representantes de fuerzas de seguridad y de la sociedad civil. La fecha en sí ya es un hecho simbólico: es la primera apertura bajo la nueva Constitución provincial aprobada en 2025.

"El año 2026 será el de la consolidación de los cambios", sostuvo Pullaro, y convocó a la Legislatura a dictar las leyes que le den vida al nuevo texto constitucional.

Seguridad: la reducción de homicidios como dato central

El eje más fuerte del discurso fue la seguridad. Pullaro presentó datos concretos para respaldar lo que definió como "un cambio que muchos creían imposible".

Según el gobernador, durante 2024 y 2025 los homicidios cayeron entre un 50 y un 55% en comparación con 2022 y 2023. El dato más llamativo: a esta altura de 2023 se registraban 64 homicidios en la provincia, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizan 13. "El último enero fue el menos violento de los últimos 25 años", afirmó.

Entre las medidas que atribuye ese resultado, Pullaro destacó:

  • La incorporación de 2.000 nuevos efectivos policiales y más de 2.500 móviles en servicio.
  • La implementación del sistema Lince, una herramienta de inteligencia artificial para identificar personas y vehículos en tiempo real.
  • La instalación de 5.000 cámaras en Rosario y 2.000 en la ciudad de Santa Fe, integradas a centros de monitoreo provinciales y municipales.
  • El derribo de 106 búnkeres de venta de estupefacientes en el marco de la ley de microtráfico.
  • Una inversión de 119.000 millones de pesos en infraestructura penitenciaria.
  • El tiempo de respuesta del 911 en Rosario: 6 minutos y 6 segundos en casos de alta prioridad.

Pullaro también defendió la política de aislamiento de presos de alto perfil, "al pasado de homeoffice en las cárceles no volvemos más", y agradeció el trabajo de la Fiscal General María Cecilia Vranicich, el Fiscal Regional de Rosario Matías Merlo y el jefe de la Unidad Especial de Microtráfico Franco Carbone.

En tono más político, el gobernador aludió a la protesta policial reciente. Reconoció los reclamos como "justos" y anunció medidas de mejora: mayor frecuencia del transporte gratuito para el personal, duplicación de la tarjeta alimentaria, garantía de hospedaje y fortalecimiento de los equipos de salud mental que ya atendieron a cerca de 1.000 agentes desde que comenzó la gestión.

Educación: alfabetización, asistencia y nueva currícula

En materia educativa, Pullaro defendió las dos políticas más polémicas de su gestión: la Asistencia Perfecta y el Plan de Alfabetización Raíz.

Sobre el primero, destacó que el número de docentes con ninguna o hasta dos inasistencias pasó de 8.898 en 2023 a 59.122 en 2025. Sobre el segundo, informó que en 2025 alcanzó a 104.827 estudiantes de primer y segundo grado, distribuyó más de 300.000 libros en 1.700 escuelas y capacitó a 7.396 maestros. El dato clave: "En un año aumentó un 23% la cantidad de lectores fluidos."

El gobernador también anunció que 2026 será el año de la nueva currícula de educación primaria, la primera reforma curricular en 30 años, con más contenidos en lengua, idiomas, matemática y tecnología. Además, se regularizará el uso de celulares en las aulas.

En infraestructura educativa, informó más de 4.000 intervenciones, la construcción de 574 nuevas aulas, la inauguración de 25 nuevos edificios y 32 en ejecución, con una inversión superior a los 124.000 millones de pesos. El Boleto Educativo demandó otros 122.000 millones.

Obra pública y economía: más de 2 billones en dos años

Pullaro describió a Santa Fe como "el motor productivo del país" y detalló una inversión total de más de 2 billones de pesos en obras en toda la provincia desde el inicio de su gestión.

Las obras destacadas incluyen:

  • El tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe, que se inaugurará "en unos días" y continuará hasta Timbúes.
  • El puente Santa Fe–Santo Tomé, con un 20% de ejecución.
  • La renovación del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario con nueva pista y terminal.
  • Intervenciones en las zonas portuarias por donde sale el 60% de los granos argentinos.
  • Más de 1.500 obras activas en todo el territorio provincial.

En política fiscal, anunció el plan de baja de impuestos: la actividad agropecuaria está exenta de Ingresos Brutos, la industria tiene una carga efectiva reducida al 0,65%, el comercio puede reducir hasta un 50% su carga fiscal, y desde el 1° de enero toda empresa que amplíe su plantilla puede deducir de impuestos los salarios de los nuevos trabajadores.

El programa Nido de créditos hipotecarios ya otorgó más de 32.000 millones de pesos en préstamos, a un promedio de 2 por día hábil.

Juegos Suramericanos 2026: infraestructura y legado

Pullaro dedicó un pasaje específico a los Juegos Suramericanos 2026, que se realizarán en la provincia. Los definió como "una decisión estratégica de desarrollo" y no solo un evento deportivo.

Informó que están en ejecución más de 130 acciones de infraestructura vinculadas a los Juegos, principalmente en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El objetivo declarado es dejar estadios, centros de entrenamiento y espacios deportivos que queden disponibles para clubes, federaciones y escuelas. También destacó el impacto económico del turismo: en enero de 2025 visitaron la provincia 200.000 personas, con un movimiento económico de 107.000 millones de pesos.

Reforma constitucional y agenda legislativa

Pullaro celebró la reforma de la Constitución provincial aprobada en 2025, la primera en 63 años, y la describió como "un continente de todo lo que nos pasó y un soporte para todo lo que podamos construir."

Destacó que la nueva Carta Magna incorpora ficha limpia, elimina fueros injustificados, cargos vitalicios y reelecciones indefinidas, y establece orden fiscal. Convocó a la Legislatura a sancionar las leyes reglamentarias del nuevo texto con el mismo espíritu que guió a la Convención Reformadora.

Estado, jubilaciones y política social

En materia previsional, el gobernador anunció dos medidas. Primera: no prorrogará la aplicación del aporte solidario extraordinario para los jubilados. Segunda: los aumentos al personal activo se trasladarán a los jubilados al mes siguiente (antes era dentro de los 60 días). Además, sostuvo el pago de montos compensatorios para que ningún jubilado gaste más del 5% de sus haberes en medicamentos.

En seguridad alimentaria, informó una inversión de 181.600 millones de pesos, con 246.153 personas alcanzadas por el programa Santa Fe Nutre. En salud, destacó la inauguración del Hospital Jaime Ferré de Rafaela (cuya construcción se inició en 2015 y su gestión completó el 42% en 22 meses), la reactivación del Hospital Regional Sur de Rosario y obras en 256 centros de salud. También anunció para 2026 la inauguración del Polo de la Niñez en Rosario, el primer dispositivo del país que abordará simultáneamente todos los derechos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

"El territorio del futuro"

Pullaro cerró el discurso con una referencia a Estanislao López, cuyo natalicio 240° coincidió con la apertura—, para fundamentar su concepción del orden como condición de la libertad. "Demuestra que se puede gobernar con autoridad sin autoritarismo, enfrentar al delito sin pactar, cuidar cada peso público sin abandonar a la gente", afirmó.

"Dos años atrás hablábamos de hacer de Santa Fe el territorio de lo justo. Hoy los convoco a que sea el territorio del futuro", concluyó antes de declarar inaugurado el 144° período de sesiones ordinarias.

Noticias relacionadas
La Legislatura de Santa Fe. El intendente Javkin participó de la apertura de sesiones

Javkin en la Legislatura: "Rosario ha recuperado su vida como no la tenía desde hace muchísimo tiempo"

la rebelion policial, el metodo pullaro y un efecto domino inevitable

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Luis Maldonado fue respaldado por el gobernador Pullaro

El Gobierno respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Maximiliano Pullaro habló del conflicto salarial de la Policía

Pullaro rechazó las acusaciones de "asesino de policías": "Manipularon un dolor de todos" 

Ver comentarios

Las más leídas

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

Lo último

Therians: la respuesta a esto no debe ser universal

Therians: la respuesta a esto no debe ser universal

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: Santa Fe se hizo cargo

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: "Santa Fe se hizo cargo"

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: "Santa Fe se hizo cargo"

Pullaro insistió en su discurso en destacar las políticas públicas que reforzó Santa Fe ante los recortes de la administración libertaria
Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: Santa Fe se hizo cargo
Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Ovación
Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

El único antecedente de Newells en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

El único antecedente de Newell's en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Policiales
Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

La Ciudad
El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Barrio Martin: el lugar de los primeros edificios de lujo frente a la costa de Rosario

Barrio Martin: el lugar de los primeros edificios de lujo frente a la costa de Rosario

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones
POLICIALES

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Economía

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario
La ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
policiales

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice
Policiales

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Región

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella
Zoom

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo
POLICIALES

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo