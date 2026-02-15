Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

"El año 2026 será el de consolidación de los cambios", dijo Pullaro frente a la Legislatura. Los puntos más importantes

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial en un acto que reunió a legisladores, intendentes, representantes de fuerzas de seguridad y de la sociedad civil. La fecha en sí ya es un hecho simbólico: es la primera apertura bajo la nueva Constitución provincial aprobada en 2025.

"El año 2026 será el de la consolidación de los cambios", sostuvo Pullaro , y convocó a la Legislatura a dictar las leyes que le den vida al nuevo texto constitucional.

El eje más fuerte del discurso fue la seguridad. Pullaro presentó datos concretos para respaldar lo que definió como "un cambio que muchos creían imposible".

Según el gobernador, durante 2024 y 2025 los homicidios cayeron entre un 50 y un 55% en comparación con 2022 y 2023. El dato más llamativo: a esta altura de 2023 se registraban 64 homicidios en la provincia, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizan 13. "El último enero fue el menos violento de los últimos 25 años", afirmó.

Entre las medidas que atribuye ese resultado, Pullaro destacó:

La incorporación de 2.000 nuevos efectivos policiales y más de 2.500 móviles en servicio.

La implementación del sistema Lince , una herramienta de inteligencia artificial para identificar personas y vehículos en tiempo real.

La instalación de 5.000 cámaras en Rosario y 2.000 en la ciudad de Santa Fe, integradas a centros de monitoreo provinciales y municipales.

El derribo de 106 búnkeres de venta de estupefacientes en el marco de la ley de microtráfico.

Una inversión de 119.000 millones de pesos en infraestructura penitenciaria.

El tiempo de respuesta del 911 en Rosario: 6 minutos y 6 segundos en casos de alta prioridad.

Pullaro también defendió la política de aislamiento de presos de alto perfil, "al pasado de homeoffice en las cárceles no volvemos más", y agradeció el trabajo de la Fiscal General María Cecilia Vranicich, el Fiscal Regional de Rosario Matías Merlo y el jefe de la Unidad Especial de Microtráfico Franco Carbone.

En tono más político, el gobernador aludió a la protesta policial reciente. Reconoció los reclamos como "justos" y anunció medidas de mejora: mayor frecuencia del transporte gratuito para el personal, duplicación de la tarjeta alimentaria, garantía de hospedaje y fortalecimiento de los equipos de salud mental que ya atendieron a cerca de 1.000 agentes desde que comenzó la gestión.

Educación: alfabetización, asistencia y nueva currícula

En materia educativa, Pullaro defendió las dos políticas más polémicas de su gestión: la Asistencia Perfecta y el Plan de Alfabetización Raíz.

Sobre el primero, destacó que el número de docentes con ninguna o hasta dos inasistencias pasó de 8.898 en 2023 a 59.122 en 2025. Sobre el segundo, informó que en 2025 alcanzó a 104.827 estudiantes de primer y segundo grado, distribuyó más de 300.000 libros en 1.700 escuelas y capacitó a 7.396 maestros. El dato clave: "En un año aumentó un 23% la cantidad de lectores fluidos."

El gobernador también anunció que 2026 será el año de la nueva currícula de educación primaria, la primera reforma curricular en 30 años, con más contenidos en lengua, idiomas, matemática y tecnología. Además, se regularizará el uso de celulares en las aulas.

En infraestructura educativa, informó más de 4.000 intervenciones, la construcción de 574 nuevas aulas, la inauguración de 25 nuevos edificios y 32 en ejecución, con una inversión superior a los 124.000 millones de pesos. El Boleto Educativo demandó otros 122.000 millones.

Obra pública y economía: más de 2 billones en dos años

Pullaro describió a Santa Fe como "el motor productivo del país" y detalló una inversión total de más de 2 billones de pesos en obras en toda la provincia desde el inicio de su gestión.

Las obras destacadas incluyen:

El tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe , que se inaugurará "en unos días" y continuará hasta Timbúes.

El puente Santa Fe–Santo Tomé, con un 20% de ejecución.

, con un 20% de ejecución. La renovación del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario con nueva pista y terminal.

de Rosario con nueva pista y terminal. Intervenciones en las zonas portuarias por donde sale el 60% de los granos argentinos.

Más de 1.500 obras activas en todo el territorio provincial.

En política fiscal, anunció el plan de baja de impuestos: la actividad agropecuaria está exenta de Ingresos Brutos, la industria tiene una carga efectiva reducida al 0,65%, el comercio puede reducir hasta un 50% su carga fiscal, y desde el 1° de enero toda empresa que amplíe su plantilla puede deducir de impuestos los salarios de los nuevos trabajadores.

El programa Nido de créditos hipotecarios ya otorgó más de 32.000 millones de pesos en préstamos, a un promedio de 2 por día hábil.

Juegos Suramericanos 2026: infraestructura y legado

Pullaro dedicó un pasaje específico a los Juegos Suramericanos 2026, que se realizarán en la provincia. Los definió como "una decisión estratégica de desarrollo" y no solo un evento deportivo.

Informó que están en ejecución más de 130 acciones de infraestructura vinculadas a los Juegos, principalmente en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El objetivo declarado es dejar estadios, centros de entrenamiento y espacios deportivos que queden disponibles para clubes, federaciones y escuelas. También destacó el impacto económico del turismo: en enero de 2025 visitaron la provincia 200.000 personas, con un movimiento económico de 107.000 millones de pesos.

Reforma constitucional y agenda legislativa

Pullaro celebró la reforma de la Constitución provincial aprobada en 2025, la primera en 63 años, y la describió como "un continente de todo lo que nos pasó y un soporte para todo lo que podamos construir."

Destacó que la nueva Carta Magna incorpora ficha limpia, elimina fueros injustificados, cargos vitalicios y reelecciones indefinidas, y establece orden fiscal. Convocó a la Legislatura a sancionar las leyes reglamentarias del nuevo texto con el mismo espíritu que guió a la Convención Reformadora.

Estado, jubilaciones y política social

En materia previsional, el gobernador anunció dos medidas. Primera: no prorrogará la aplicación del aporte solidario extraordinario para los jubilados. Segunda: los aumentos al personal activo se trasladarán a los jubilados al mes siguiente (antes era dentro de los 60 días). Además, sostuvo el pago de montos compensatorios para que ningún jubilado gaste más del 5% de sus haberes en medicamentos.

En seguridad alimentaria, informó una inversión de 181.600 millones de pesos, con 246.153 personas alcanzadas por el programa Santa Fe Nutre. En salud, destacó la inauguración del Hospital Jaime Ferré de Rafaela (cuya construcción se inició en 2015 y su gestión completó el 42% en 22 meses), la reactivación del Hospital Regional Sur de Rosario y obras en 256 centros de salud. También anunció para 2026 la inauguración del Polo de la Niñez en Rosario, el primer dispositivo del país que abordará simultáneamente todos los derechos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

"El territorio del futuro"

Pullaro cerró el discurso con una referencia a Estanislao López, cuyo natalicio 240° coincidió con la apertura—, para fundamentar su concepción del orden como condición de la libertad. "Demuestra que se puede gobernar con autoridad sin autoritarismo, enfrentar al delito sin pactar, cuidar cada peso público sin abandonar a la gente", afirmó.

"Dos años atrás hablábamos de hacer de Santa Fe el territorio de lo justo. Hoy los convoco a que sea el territorio del futuro", concluyó antes de declarar inaugurado el 144° período de sesiones ordinarias.