Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Jorge Almirón hizo trueque de arqueros y Conan vuelve al arco de Central ante Barracas tras dejarle los tres palos a Jorge Broun en Copa Argentina

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

14 de febrero 2026 · 20:22hs
Jorge Broun y Jeremías Ledesma tiran juntos por Central. Por el torneo

Virginia Benedetto

Jorge Broun y Jeremías Ledesma tiran juntos por Central. Por el torneo, ante Barracas Central, retorna Conan.

Central terminó su último entrenamiento de cara al partido contra Barracas Central. Y de no mediar ningún imprevisto de último momento, Jorge Almirón pondría casi el mismo equipo que el miércoles pasado empezó con buen pie la Copa Argentina. Excepto en el arco, donde vuelve Jeremías Ledesma por Jorge Broun.

Central derrotó 2 a 0 a Sportivo Belgrano de San Francisco en los 32vos de final de la Copa Argentina. Y ahí atajó Fatu. El único cambio será el ingreso de Jeremías Ledesma en lugar de Jorge Broun, a quien solamente le faltan nueve cotejos para igualar el récord de Edgardo Andrada y convertirse en el arquero con más presencias en la historia del club.

El resto de los once de Central

Con Facundo Mallo todavía en fase de recuperación, los marcadores centrales seguirían siendo Ignacio Ovando y Gastón Ávila, que fue el punto más alto de los canallas en cancha de Unión. Mientras que por los laterales seguirán Emanuel Coronel por el sector derecho y Agustín Sández por el izquierdo.

En la mitad de la cancha, el doble cinco se lo seguirán repartiendo entre Franco Ibarra y Vicente Pizarro. El chileno está yendo de menor a mayor y cada vez se está adaptando mejor al fútbol argentino.

En tanto, Enzo Giménez, Ángel Di María que este sábado cumplió 38 años y Julián Fernández, quien fue titular en la Copa Argentina y se dio el gusto de hacer un gol, serán los responsables de la parte ofensiva, junto a Alejo Veliz, la única referencia en el área.

Habrá que esperar para verlo a Guillermo “Pol” Fernández que todavía no está en condiciones de ser titular. Mientras que el colombiano Jaminton Campaz todavía tiene para varios días tras el desgarro que sufrió.

