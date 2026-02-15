El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

El periodista argentino Rodolfo Walsh decía que “las paredes son la imprenta de los pueblos”. Y en Rosario cada vez más pintores imprimen allí sus huellas, mensajes y colores, ya se trate de grandes superficies o de rincones reducidos. Como una expresión de arte popular, urbano y al aire libre, el muralismo local se expande mientras va encontrando rasgos comunes, a pesar de la variedad de cultores e interesados. El muralista Jorge Molina, además docente en la universidad nacional y en los talleres del centro cultural que dirige, y las integrantes de la Agrupación de Mujeres Muralistas de la Argentina (Ammura), una organización que activa en la ciudad desde hace ocho años, dialogaron con La Capital sobre un oficio que expresa compromiso social y cuyas marcas no pasan desapercibidas para quienes circulan tanto por el centro como por los barrios.

“Es muy reciente y está todavía en un proceso de creación, pero hay elementos para empezar a hablar de muralismo rosarino, es decir una huella en la estética. Lo que nos distingue de otros lugares es nuestra vinculación y proximidad con el Paraná; entonces en distintos murales, no importa quién los haga, aparecen referencias al río, a los humedales, a la naturaleza. Estas representaciones vienen fortaleciéndose desde la época de la pandemia, quizás como una respuesta a las quemas en las islas, cuando estábamos encerrados y ahumados”, dice con conocimiento de causa Jorge Molina, artista distinguido por el Concejo municipal y autor de más de 130 coloridas obras sobre paredes urbanas.

Lógicamente algunas se deterioraron por el paso del tiempo, mientras ciertas propiedades cambiaron de dueño y sus fachadas fueron cubiertas, aunque también hay trabajos que se mantienen en perfecto estado y hasta vecinos dispuestos a defenderlos (por ejemplo, una señora que se plantó frente a una empresa que estampaba pegatinas en el mural contiguo a su casa). De todos modos, “es muy raro que se vandalice un mural. Con los grafiteros hay un respeto mutuo, una consideración mutua”, cuenta Molina , y agrega que los muralistas locales se conocen y tienen “buena onda” entre sí, incluso años atrás llegaron a constituir una asamblea autogestionaria por impulso de Ammura. La iniciativa surgió cuando esta organización daba los primeros pasos, en 2018. Sus actuales integrantes se identifican por sus sobrenombres artísticos (Ludnyk, Lía M, Tone T, Cande F, Noe BG y Delfo) para recordar que Ammura nació como una agrupación de mujeres, “pero en los últimos años también está formada por el colectivo LGTBIQNB+” . Realizan trabajos en conjunto y por separado. “Pintamos, hacemos arte, buscamos transformar los espacios; somos una red que acompaña y lucha por los derechos”, aclaran.

Desde su perspectiva, “en Rosario hay mucho arte urbano y el muralismo está presente en distintos barrios como canal de comunicación. Sobre todo, el mural habilita que sucedan en nuestra ciudad encuentros comunitarios autogestionados de una potencia enorme” . En particular, intervienen con otras instituciones y grupalidades, “desde una impronta feminista y transfeminista”. Un ejemplo de ello es la obra en una de las medianeras del edificio del Concejo Municipal, cuya temática es la prevención del abuso infantil.

Molina, por su parte, explica que produce “por series y no en series”, es decir que puede reconocerse su estilo (fantástico) más allá de la época en que hizo cada trabajo, y a su vez se va renovando “porque copiarse a sí mismo es lo peor que le puede pasar a un artista”. Había vivido varios años fuera de Rosario y de regreso, en 2017, arrancó con una serie temática basada en un personaje, una nena llamada Lilou. La segunda serie fue una técnica combinada de pegatinas y pintura, en la que Lilou y sus amigos, ya crecidos, habían optado por ser artistas callejeros, como por ejemplo grafiteros o malabaristas. A la tercera etapa la llamó Barrio Pez, porque trata de peces gigantes que albergan dentro casitas y barrios enteros, vuelan y son guiados por mujeres. Desde 2024 pinta aviones de papel y globos aerostáticos propulsados por lápices y pinceles, también conducidos por figuras femeninas.

“Venimos trabajando en el eje cuerpo-territorio, mixturando las temáticas sociales y ambientales”, explican por otro lado desde Ammura. Entienden sus intervenciones como un aporte al “desarrollo cultural de la ciudad y a la transformación del espacio público”. Para ellas, “cada barrio tiene una identidad, problemáticas e historia propia, y nos interesa representar a través del mural a quienes lo habitan y transitan cotidianamente. Por eso solemos trabajar en conjunto con centros barriales, referentes y vecinos, con quienes dialogamos sobre el contenido del mural”. Su interés es descentralizar el muralismo.

muralismo1 "¿Dónde está Tehuel?", reza el mural pintado en alusión a la desaparición del joven trans, visto por última vez en San Vicente en marzo de 2021. Virginia Benedetto / La Capital

“Lo que tiene la pintada (de paredes) en una institución o en cercanías es que siempre es una fiesta, se arman vínculos”, coincide Molina, docente en la diplomatura en Arte Mural Urbano que en 2026 se dicta por quinto año consecutivo en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. “Es bastante fuera de la común en los ámbitos universitarios”, subraya, señalando una singularidad de Rosario en cuanto a la formación, la transmisión y la reflexión sobre murales callejeros.

“Hoy en día hay mucha gente interesada en el arte del muralismo”, interpretan las activistas de Ammura, y rescatan la experiencia de la diplomatura, los talleres particulares de colegas y el que dicta la agrupación desde hace un año, a partir de la convocatoria de la ONG Pariendo Justicia para el programa gubernamental Nueva Oportunidad. “Seguimos en búsqueda de más talleres y encuentros autogestionados de muralismo, como por ejemplo en el Centro Cuidar del barrio La Cerámica”, advierten.

“Los murales callejeros son esencialmente populares por el diálogo directo que se instala con la gente que pasa”, sigue Molina, y considera mejores a los que rehúyen lo explícito, “los que dejan una inquietud, atraen, generan incomodidad, que la persona intente interpretar y no solo ver”. Por eso aclara que “un cuadro grande no es un mural, ni tampoco lo es ampliar un cuadro. Hacer un mural implica plasmar una visión estética en una pared”. Las trabajadoras del arte nucleadas en Ammura rememoran haber interactuado con grupos autoconvocados, gremiales y cooperativos para dar a conocer detalles sobre las leyes de Glaciares y Humedales, así como su participaron en festivales y en pintadas grupales en las ciudades de La Plata y San Luis. Su impronta es colectiva al punto que prefieren no identificar a una u otra persona respondiendo a las preguntas de este diario. Así también se necesita de muchos pinceles para plasmar una obra de arte a cielo abierto, para darles voz a las paredes.