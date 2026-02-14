La Capital | La Ciudad | Noche de Museos

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales para redescubrir

Será el viernes 20 de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita. El Museo Diario La Capital también participará, como cada edición

14 de febrero 2026 · 10:18hs
El Museo del diario La Capital

Foto: Héctor Rio / La Capital

El Museo del diario La Capital, dirá otra vez presente en la Noche de Museos Abiertos de Rosario

El próximo viernes 20 de febrero, desde las 19 y hasta la medianoche, Rosario vivirá una nueva Noche de Museos Abiertos - Edición Verano, iniciativa de la Municipalidad de Rosario que invita a recorrer museos y espacios culturales en horario nocturno, con entrada libre y gratuita, y una programación especial que incluye muestras, música, experiencias participativas, propuestas gastronómicas, intervenciones urbanas e inauguraciones.

En esta edición participarán 40 espacios culturales de toda la ciudad, consolidando el crecimiento sostenido del evento y su expansión territorial. La programación se construye de manera conjunta entre los museos municipales, los espacios culturales provinciales y 23 instituciones seleccionadas mediante convocatoria abierta, que este año se incorpora por primera vez como parte del evento, ampliando la red de participación cultural y fortaleciendo el carácter colectivo de la propuesta.

Esta tercera edición de verano propone pensar la ciudad como un territorio para la exploración y el descubrimiento. El juego aparece como una herramienta para activar nuevas formas de encuentro con el patrimonio, cruzar generaciones, estimular la curiosidad y habilitar experiencias sensibles y creativas.

Durante la noche, calles, parques, museos y espacios culturales se conectarán en tres circuitos (Parque, Río y Centro) que invitan a circular, detenerse, explorar e imaginar la ciudad desde otras perspectivas. Jugar, en este contexto, es abrir, probar, moverse, mirar de otro modo y construir sentidos colectivos.

>> Leer más: "Enamorate en La Capital" en la Noche de los Museos Abiertos

Como en cada edición, el Museo Diario La Capital (Sarmiento 763) también abrirá sus puertas con una distinguida propuesta.

Un recorrido destacado por los museos

Los museos municipales presentarán propuestas especialmente diseñadas para esta edición, con experiencias participativas, recorridos no convencionales y actividades pensadas para públicos diversos.

- El Museo Castagnino presentará Museo Instagrameable, una propuesta que transforma la visita en una experiencia lúdica y participativa mediante consignas que invitan a interactuar con las obras y generar recorridos autoguiados, combinando juego, observación activa y producción de contenidos.

- El Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez desarrollará una Mascarada Veneciana, una intervención escénica inspirada en el carnaval veneciano que integrará visitas guiadas especiales y un recorrido performático por la plaza 25 de Mayo, el Pasaje Juramento y el entorno del Monumento a la Bandera.

- El Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (macro) presentará el 'Salón de una noche de verano', con DJ en la terraza, recorridos por el 78° Salón Nacional de Rosario, el lanzamiento del juego de cartas BarajaMacro y propuestas gastronómicas en el espacio exterior.

- El Museo de la Memoria ofrecerá actividades en el interior y exterior del edificio, con talleres de fanzines, música en vivo y dinámicas lúdicas vinculadas a identidad, memoria e historia reciente.

- El Museo de la Ciudad exhibirá la muestra multisensorial Orígenes, junto a recorridos nocturnos guiados por el Parque Independencia, propuestas lúdicas para infancias, activaciones del Escaparate de Colecciones y música en vivo.

- El Museo Experimental, en el Complejo Astronómico Municipal, tendrá proyecciones fulldome, experiencias interactivas, búsqueda del tesoro científica, telescopios, música y food trucks.

Más espacios

La programación se completa con propuestas del Cultural Fontanarrosa, el Centro Cultural Parque de España, el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), la Casa del Tango, Estación Embarcaderos, Casa Vanzo Wernicke, el Museo Cementerio El Salvador, la explanada del Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc, el Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo junto a la sede de Gobierno Rosario, el Museo del Deporte Santafesino, el Área de Cultura CMD Centro en la plaza San Martín, el Palacio Municipal, el Museo Diario La Capital, la Bolsa de Comercio, el Monumento Nacional a la Bandera, la Casa del Artista Plástico, Pasaje Pan y +Arte Galería, Rosario por Conocer en Rectorado de la UNR, el Teatro El Círculo/Museo de Arte Sacro Eduardo Barnes, el Conjunto Pro Música de Rosario, la Iglesia Anglicana San Bartolomé, el Espacio Cultural Fraternitas/UCSF, la Fundación Usina Social, la Peña Fotográfica Rosarina, Sala Reflejos, el Club Suizo de Rosario, la Biblioteca Popular Primera Ambiental y Ecológica de Rosario, la Fundación Federada 25 de Junio, Beatmemo, la Sociedad Filantrópica Unión y la Unidad Penitenciaria N.º 3.

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Los turnos se agotaron en tiempo récord apenas se abrió la inscripción. La ceremonia comenzó a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 12.30
Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia
