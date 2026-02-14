La Capital | Ovación | Newell's

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

La dupla Orsi-Gómez mete mano en serie para ir por el primer triunfo de Newell's ante Deportivo Riestra el lunes. Tres cambios que dan que hablar.

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

14 de febrero 2026 · 17:13hs
En los extremos de la imagen

CANOB

En los extremos de la imagen, Matías Cóccaro y Michael Hoyos, que por primera vez jugarían juntos en la delantera de Newell's ante Deportivo Riestra.

Se veían venir y parece que llegarán, después de cuatro fechas sin encontrar funcionamiento ni resultados, la dupla Orsi-Gómez meterá mano en Newell’s y también cambiará características de los futbolistas que ingresarán ante Deportivo Riestra. Tres variantes, una dupla esperada y dos que salen que sorprenden.

La primera modificación estaría en la defensa, casi cantado, después de el error el último sábado ante Defensa y Justicia, Martín Luciano dejaría su lugar en el lateral izquierdo.

El reemplazante, como lo viene haciendo en casi todos los partidos, sería el mediapunta devenido a carrilero, Jerónimo Russo, a pesar que lo probó tanto a Gabriel Risso Patrón y sorprendentemente a Jherson Mosquera, a quien cambió de sector.

Una ausencia inesperada en Newell's y no la única

Así, por la izquierda encontrará probablemente más juego ofensivo, teniendo en cuenta que, delante de Russo, habría una ausencia en la colaboración por ese sector, ya que no estaría Luciano Herrera, quien dejaría el equipo titular por primera vez en el campeonato.

Otra de las modificaciones estaría situada en la compañía de Rodrigo Herrera en la mitad de cancha, ya que perdería su lugar Jerónimo Gómez Mattar. Más allá que, hubo dos pruebas, parece que Marcelo Esponda le ganaría la pulseada a Luca Regiardo y David Sotelo, otros candidatos a ingresar en el equipo titular.

>>Leer más: En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Esto le daría más contención al mediocampo, dando más pelea en ese sector, modificando el juego que le podía aportar Gómez Mattar en el doble volante defensivo. Claramente, la dupla espera un encuentro donde la pelea en ese lugar del campo de juego, estará como prioridad sobre el fútbol vistoso.

Oris-Gómez y la delantera esperada

A pesar de alguna molestia, Walter Nuñez continuaría en el once titular, volcándose hacia el sector izquierdo, lugar que dejaría Luciano Herrera por delante de Russo. Para los entrenadores, el ex Montevideo City cumplió en estos encuentros donde le tocó ser titular y por eso mantendría su lugar, lo mismo Facundo Guch.

En caso que Nuñez no llegue físicamente, Franco Orozco podría ser quien tenga una nueva oportunidad en este nuevo ciclo.

El último cambio estaría en la ofensiva y estaría en la presencia de Michael Hoyos, a quien muchos de los hinchas rojinegros quieren ver junto a Matías Cóccaro en el ataque. Esto implicaría, que el ex Independiente Del Valle tendría la función de jugar más en las adyasencias del área y el uruguayo siendo referente de esa zona. Todo por la salida de Luciano Herrera.

>>Leer más: Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Tampoco se descarta, la chance que roten y que el ex Huracán sea el que salga del área buscando juego y sea el que abastesca al goleador del fútbol ecuatoriano. Si es que se confirman estas modificaciones para visitar al Malevo el próximo lunes, está claro el mensaje que quiere dar el cuerpo técnico.

En principio, retocar el lateral izquierdo, con la salida de un Martín Luciano muy cuestionado, dar más contención a una mitad de cancha que se vio endeble en los partidos que se disputaron hasta ese momento y duplicar en la ofensiva el peso que le pueden dar dos jugadores experimentados como Cóccaro y Hoyos.

La clave será la adaptación

La clave para el beneficio de la Lepra que tanto la dupla Esponda-Herrera como Cóccaro-Hoyos, sepa adaptarse rápidamente uno del otro y no chocarse dentro del campo de juego, anulando uno el funcionamiento del otro. Queda una práctica, donde la dupla intentará dar el último retoque a un equipo que necesita un triunfo anímico que lo ponga en competencia.

El once sería entonces: Gabriel Arias; Armando Méndez, Oscar Salomón, Saúl Salcedo y Jerónimo Russo; Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda y Walter Núñez; Matías Cóccaro y Michael Hoyos.

En tanto, y aunque todavía no es oficial, pero Franco García quedó descartado para el encuentro frente a Riestra. El ex San Martín de Tucumán, tendría una lesión muscular que, no solo le impidió practicar durante la semana, sino también lo privaría de los próximos encuentros.

Este domingo, el plantel rojinegro estrenará por la mañana, en Bella Vista, a puertas cerradas y sin atención a la prensa. Después, almorzarán en el hotel Jorge Bernardo Griffa y emprenderán el viaje rumbo a Buenos Aires donde quedarán concentrados esperando el choque por la quinta fecha.

La dupla Orsi-Gómez busca encontrarle la vuelta a Newells y espera un triunfo ante Deportivo Riestra.

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Los hinchas de Newells no podrán viajar a Banfield

Mala noticia para hinchas de Newell's: no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield

La primera división de Japón implementó las tandas de penales en los partidos igualados.

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Agustín Martegani llegó a Boca hace un año y medio y jugó muy poco. Newells está interesado en incorporarlo.

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

