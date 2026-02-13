La Capital | Policiales | Zona sur

Zona sur: detenidos y droga incautada en dos allanamientos por el crimen de un joven de 19 años

Fue perpetrado el 1º de febrero pasado, en Ayacucho al 4000. Agentes policiales secuestraron cocaína, nueve celulares, casi dos millones de pesos y una moto

13 de febrero 2026 · 17:12hs
Los allanamientos de la PDI se dieron en dos domicilios de barrio Tablada

Los allanamientos de la PDI se dieron en dos domicilios de barrio Tablada, en la zona sur de Rosario.

Una serie de allanamientos llevados adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) en barrio Tablada, en la zona sur de Rosario, dejaron como saldo dos personas detenidas y la incautación de cocaína, celulares y hasta una moto.

Los allanamientos se dieron en el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, en el marco del homicidio de Ezequiel Hernán Espinoza, de 19 años, que ocurrió el 1° de febrero pasado en Ayacucho al 4000.

Detenidos y droga incautada

La PDI detuvo en la madrugada de este viernes a dos personas sospechadas de estar vinculadas al homicidio de Espinoza. Se trata de un hombre de 32 años una mujer de 21, que fueron trasladados a la sede de la división policial mencionada y sobre los que se informó que uno de los detenidos ya tuvo vinculación con otras causas de abuso de armas y tentativa de homicidio. En tanto, otros dos hombres quedaron a disposición de la Justicia.

>> Leer más: Crimen en Tablada: acribillado en la puerta de su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Los agentes, con la intervención de la fiscal Carla Ranciari del Ministerio Público de la Acusacion (MPA), allanaron dos domicilios ubicados en Doctor Riva al 100 y en Garibaldi al 200. Allí, secuestraron nueve teléfonos celulares, una balanza digital de cocina en desuso, una moto Honda XR 150, 1.948.100 pesos en efectivo y 42 envoltorios de nylon compatibles con cocaína, además de recortes de nylon utilizados para fraccionamiento.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial indicaron que el hallazgo de la droga contó con el aporte de la División Canes Detectores de la PDI, con la intervención del perro Bono, quien realizó tareas de búsqueda en las viviendas mencionadas.

Acribillado en la madrugada

Espinoza fue acribillado a los pies de un grafiti con su nombre que él mismo había pintado tiempo atrás. Un allegado relacionó el crimen a "la junta" y contó que el joven estaba muy afectado por el consumo de drogas. Lo que describieron los vecinos y el narcomenudeo a plena luz del día en la calle complementaron el contexto que se asoma detrás de otra muerte joven en el barrio Tablada.

El crimen ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del 1º de febrero pasado en la puerta de la casa de la víctima, ubicada en la esquina de Ayacucho e Ivanowski. Espinoza recibió al menos seis balazos y alcanzó a caminar hasta la calle, donde cayó y fue asistido por familiares que lo llevaron a un hospital.

>> Leer más: Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

El primer asesinato de febrero ocurrió horas antes de que el gobierno provincial anunciara en conferencia de prensa que los 8 homicidios registrados en el departamento Rosario durante enero correspondieron a un descenso récord respecto del mismo mes en otros años. En paralelo, y más allá de los números, desde fines de 2025 en las calles de Tablada se percibe una tensión que pareciera difícil de contener y que tuvo otros episodios recientes.

El sábado 30 de enero por la noche, en la zona de Convención y 24 de Septiembre, a unas diez cuadras de donde ocurrió el crimen de Espinoza, hubo una balacera que dejó un saldo de tres heridos. Entre ellos una nena de 5 años que quedó internada en estado delicado. Un hecho que se suma a una sucesión de ataques ocurridos en la misma zona en diciembre pasado. Saga que incluye el crimen de Valentino Ramírez, en Biedma al 100, el último día de 2025. Al menos las fuentes barriales ligan esos hechos, incluso el asesinato del 1º de febrero, a un conflicto entre grupos antagónicos del mismo barrio.

