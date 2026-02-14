Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro El impactante incidente se produjo este sábado a la tarde en Santa Fe y Entre Ríos, en pleno microcentro de Rosario 14 de febrero 2026 · 19:19hs

Impacto en Santa Fe y Entre Ríos. La pareja que huía en moto por Santa Fe en contramano quedó tendida en el piso y fue aprehendida por la policía

Un hombre y una mujer, presuntos ladrones que actuaban en moto, causaron un verdadero revuelo en pleno microcentro de la ciudad al protagonizar un impactante incidente.

Sucedió alrededor de las 18.30 de este sábado en la esquina de Entre Ríos y Santa Fe. Según las primeras informaciones, el vehículo en el que iba la pareja circulaba por calle Santa Fe en contramano, al parecer huyendo de un control de identidad que la Policía realizaba en la zona céntrica de Rosario.

Cuando la pareja venía a toda velocidad, fue interceptada por unos policías en auto y a pie. En esa acción, los sospechosos perdieron el control del rodado y terminaron derrapando por el piso. En instantes la esquina de Santa Fe y Entre Ríos se llenó de policías y los presuntos delincuentes fueron aprehendidos.

Cómo fue la persecución Fuentes policiales señalaron a La Capital que el incidente se produjo cuando efectivos del Comando Radioeléctrico intentaron identificar a un hombre y una mujer que iban en moto en la zona de Santa Fe y Paraguay. De acuerdo con los voceros, la pareja no acató la orden de detención y salió a toda velocidad por calle Paraguay hacia el sur.

De acuerdo con esa versión, al llegar a Rioja los sospechosos doblaron hacia el este, es decir en contramano. Después tomaron por Corrientes hacia el norte y al llegar a Santa Fe giraron hacia el este para circular a toda velocidad en contramano hasta Entre Ríos, donde la policía logró alcanzarlos.