La Capital | Policiales | Ladrones

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

El impactante incidente se produjo este sábado a la tarde en Santa Fe y Entre Ríos, en pleno microcentro de Rosario

14 de febrero 2026 · 19:19hs
Impacto en Santa Fe y Entre Ríos. La pareja que huía en moto por Santa Fe en contramano quedó tendida en el piso y fue aprehendida por la policía

Foto: La Capital

Impacto en Santa Fe y Entre Ríos. La pareja que huía en moto por Santa Fe en contramano quedó tendida en el piso y fue aprehendida por la policía
Operativo policial en pleno microcentro tras la persecución de dos sospechosos en moto

Foto: La Capital

Operativo policial en pleno microcentro tras la persecución de dos sospechosos en moto

Un hombre y una mujer, presuntos ladrones que actuaban en moto, causaron un verdadero revuelo en pleno microcentro de la ciudad al protagonizar un impactante incidente.

Sucedió alrededor de las 18.30 de este sábado en la esquina de Entre Ríos y Santa Fe. Según las primeras informaciones, el vehículo en el que iba la pareja circulaba por calle Santa Fe en contramano, al parecer huyendo de un control de identidad que la Policía realizaba en la zona céntrica de Rosario.

Cuando la pareja venía a toda velocidad, fue interceptada por unos policías en auto y a pie. En esa acción, los sospechosos perdieron el control del rodado y terminaron derrapando por el piso. En instantes la esquina de Santa Fe y Entre Ríos se llenó de policías y los presuntos delincuentes fueron aprehendidos.

Cómo fue la persecución

Fuentes policiales señalaron a La Capital que el incidente se produjo cuando efectivos del Comando Radioeléctrico intentaron identificar a un hombre y una mujer que iban en moto en la zona de Santa Fe y Paraguay. De acuerdo con los voceros, la pareja no acató la orden de detención y salió a toda velocidad por calle Paraguay hacia el sur.

>> Leer más: Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

De acuerdo con esa versión, al llegar a Rioja los sospechosos doblaron hacia el este, es decir en contramano. Después tomaron por Corrientes hacia el norte y al llegar a Santa Fe giraron hacia el este para circular a toda velocidad en contramano hasta Entre Ríos, donde la policía logró alcanzarlos.

ladrones en moto 2
Operativo policial en pleno microcentro tras la persecución de dos sospechosos en moto

Operativo policial en pleno microcentro tras la persecución de dos sospechosos en moto

Noticias relacionadas
Cuando detuvieron a Agustín Hoyos tenía todo preparado para realizar al menos dos ataques más con bombas molotov

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

El hombre implicado en la tentativa de homicidio a chofer de aplicaciones fue detenido en la plaza Sarmiento

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

El caso de la empleada infiel sucedió en el barrio privado San Marino

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

La Policía de Santa Fe empezó a utilizar pistolas Taser en septiembre de 2025.

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser

Ver comentarios

Las más leídas

Lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Lo último

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026

Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

El impactante incidente se produjo este sábado a la tarde en Santa Fe y Entre Ríos, en pleno microcentro de Rosario
Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
LA CIUDAD

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga
La Ciudad

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego
POLICIALES

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado
POLICIALES

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

Ovación
Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026
Ovación

Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026

Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026

Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026

Turismo Carretera: pole sorpresa en una clasificación cáotica en El Calafate con buena labor zonal

Turismo Carretera: pole sorpresa en una clasificación cáotica en El Calafate con buena labor zonal

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Policiales
Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
POLICIALES

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

La Ciudad
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
LA CIUDAD

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
policiales

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice
Policiales

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Región

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella
Zoom

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo
POLICIALES

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: Algo hay que cambiar
Economía

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad
Política

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas
Policiales

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil es fantástica
Política

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil "es fantástica"

Abogado de Cristina: Se hizo justicia con la restitución de pensión a la expresidenta
Política

Abogado de Cristina: "Se hizo justicia" con la restitución de pensión a la expresidenta

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años