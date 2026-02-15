La Capital | Ovación | Turismo Carretera

Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

La séptima marca del Turismo Carretera, BMW, debutó ganando en un caótico El Calafate con el campeón 2024 Julián Santero. Bien la región.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

15 de febrero 2026 · 14:40hs
Fila interminable del Turísmo Carretera en El Calafate

Fila interminable del Turísmo Carretera en El Calafate, para el inicio de la temporada.

El Turismo Carretera inició su temporada con una interminable fila india y varios problemas, pero al final regaló una atrapante final en El Calafate, con la primera victoria de la marca BMW en su debut, con Julián Santero, una muy buena actuación regional y otros debuts de lujo.

BMW y Mercedes se sumaron este año a Ford, Chevrolet, Dodge, Torino y Toyota. Y la primera de las marcas alemanas subió en su debut a lo más alto del podio por la brillante actuación del campeón 2024, que en largada saltó de 4° a 1°.

Si bien en sus inicios hubo algún BMW en una carrera del TC, este puede considerarse el estreno en serio como marca. Y el triunfo de Santero seguramente será un gran estímulo para una larga estadía.

Los problemas con el nuevo sistema de cronometraje de la ACTC empañaron el inicio del año, porque los mejores ranqueados no pudieron marcar bien sus tiempos. Y por eso apareció la gran sorpresa de la pole del debutante Nicolás Moscardini, que en carrera mostraría que nada fue casualidad, con un segundo puesto brillante.

También quedó en el ojo de la tormenta la polémica por la cantidad de ascensos que produjo la ACTC esta temporada, con 12 debutantes, lo que llevó a una excesiva cantidad de participantes en un autódromo bárbaro pero más chico que el de Rosario por ejemplo: 56. No por nada entró cuatro veces el auto de seguridad.

Una largada tremenda del Turismo Carretera

La largada fue tremenda, con De Benedictis yendo por afuera del sorpresivo poleman, el debutante en la máxima categoría. Al salir de la primera curva y llegar al final de la primera pequeña recta ya estaba primero, pero entró muy lento, el pibe lo intentó pasar por adentro y Jonatan Castellano por afuera, y el que aprovechó fue el que largó cuarto, el campeón 2024 Julián Santero.

El ingreso del primer pace car, porque el de Villa Minetti Ignacio Fain quedó enterrado en la leca, abortó esa lucha. Pero en el relanzamiento se volvió con todo.

Leer más: El Turismo Carretera se pone en marcha en El Calafate con mucha presencia santafesina

De Benedictis intentó el sobrepaso por afuera sobre Santero, pero esta vez lo traicionó la caja, por lo que el Mustang del RUS Med debió estacionarse en boxes, allí donde el de Reconquista Gaspar Chansard debió parar tras la primera vuelta.

Y cuando Moscardini se le iba encima a Santero, un choque en el medio del pelotón hizo entrar el segundo pace car en la vuelta 4, para reanudarse recién en la 8.

Una sucesión de pace car

En el relanzamiento se dió una polémica, porque Santero se fue hacia el sector de Moscardini y lo tocó suave dos veces para conservar la punta. Por una situación igual, pero un toque más brusco, a Gabriel Gandulia lo penalizaron con 5 segundos en la punta.

No pasó acá y Moscardini corrió como un experimentado para demostrar que el auto estaba bárbaro más allá de los beneficios que tuvo en la clasificación.

Y cuando la carrera entraba en una meceta, el debutante Joaquín Ochoa siguió de largo en la curva 4 y debió entrar otro pace car. El hermano, Benjamín, terminó igual en el TCP, ambos con Dodge del SAP Team con base en Rosario.

La reanudación fue con caos. Se tocaron un montón de pilotos, entre ellos el campeón Agustín Canapino, Christian Ledesma, Andrés Jakos, Emiliano Spataro y más. El parejense Facundo Ardusso pudo esquivarlos y zafar por afuera. Y lo sufría el rosarino Thomas Ricciardi en su debut.

Mientras, Mariano Werner abandonaba con el clásico del 2025: la rotura del motor.

La última reanudación dejaría 5 giros por delante y todo el mundo empezó a apretar. Así, Agustín Martinez sacaba del podio al Dodge del Galarza Racing de Acebal de Jonatan Castellano, mientras Tobias Martinez se lucía quedando quinto, con el mejor auto del competitivo RUS Med, ya que Josito Di Palma siempre estuvo cerca del top ten y fue 13°.

Gran debut del otro auto del Galarza Racing, el del pibe Marcos Dianda, campeón del TCP y con solo 17 años. Fue 19°.

TC Pista: Damiani cierra y abre el año

El TC Pista fue la contracara del TC. Se viene raleando el parque y este año empezó con preocupación en ese sentido, ya que apenas 16 autos salieron a pista. No solo por una cuestión económica, sino porque la ACTC dió muchos ascensos.

Pero en ese contexto se vio una gran final, con Bautista Damiani ganando, por lo cual finalizó el 2025 y abrió el 2026 de la misma manera

Claro que no fue nada fácil para el campeón de la Clase 2 del TN, porque había largado bien pero tuvo un exceso y Gabriel Gandulia lo aprovechó. Claro que el accidente de Benjamin Ochoa, del SAP Team, y Nicolás Bernasconi propicio el único auto de seguridad y todo cambió.

En el relanzamiento Gandulia tocó a Damiani y fue recargado por 5 segundos. Eso hizo que tratara de escaparse en la punta a ritmo de clasificación, pero perdió el auto en la curva 1, lo esquivaron milagrosamente y perdió todo. Anton casi se lo come, entró en trompo y perdió la posición de escolta, aprovechando los debutantes Manuel Bogert y Eugenio Provens, del Galarza Racing, para superarlo y subir al podio.

Santiago Biagi, del RUS Med, alcanzó al final el cuarto puesto en su debut, beneficiado por el trompo del piloto de Rufino Faustino Cifre delante suyo, al entrar a la última curva y con la bandera a cuadros flameando.

El que había dominado el sábado, Nicolás Santilli Pazos, debió cambiar motor y largar último. Pero aprovechó todo y quedó séptimo.

Noticias relacionadas
Santiago Biagi (TCP),  Thomas Ricciardi, Tobías Martínez, Josito Di Palma y Juan De Benedictis, junto a Mauro Medina. El RUS Med Team, listo para el 2026 del Turismo Carretera.

Turismo Carretera: el RUS Med Team tuvo su fiesta de presentación y ahora a salir a la pista

La presentación de 2025. Este año el RUS Med team muestra sus autos en el parque Industrial de Alvear.

El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera

Náutico ahora tiene un registro de 4 triunfos y 6 derrotas en la Liga Femenina de Básquet.

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Deportivo Riestra vs. Newells

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ver comentarios

Las más leídas

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Lo último

Bad Bunny cantó con Cazzu e hizo vibrar el Monumental ante un público eufórico

Bad Bunny cantó con Cazzu e hizo vibrar el Monumental ante un público eufórico

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

La Municipalidad anunció la reprogramación de la segunda noche de festejos en el Predio Ferial Parque Independencia debido a la lluvia

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha
Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: Santa Fe se hizo cargo
Política

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: "Santa Fe se hizo cargo"

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Policiales

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Ovación
Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

Por Gustavo Conti
Ovacion

Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

Deportivo Riestra vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Policiales
Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

La Ciudad
Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha
La Ciudad

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego
POLICIALES

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Por Carlos Durhand
Ovación

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Por Hernán Cabrera
Ovación

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado
POLICIALES

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser
Policiales

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia
La Ciudad

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones
POLICIALES

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Economía

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario
La ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
policiales

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice
Policiales

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice