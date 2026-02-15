Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

La séptima marca del Turismo Carretera, BMW, debutó ganando en un caótico El Calafate con el campeón 2024 Julián Santero. Bien la región.

Fila interminable del Turísmo Carretera en El Calafate, para el inicio de la temporada.

El Turismo Carretera inició su temporada con una interminable fila india y varios problemas, pero al final regaló una atrapante final en El Calafate , con la primera victoria de la marca BMW en su debut, con Julián Santero , una muy buena actuación regional y otros debuts de lujo.

BMW y Mercedes se sumaron este año a Ford, Chevrolet, Dodge, Torino y Toyota. Y la primera de las marcas alemanas subió en su debut a lo más alto del podio por la brillante actuación del campeón 2024, que en largada saltó de 4° a 1°.

Si bien en sus inicios hubo algún BMW en una carrera del TC, este puede considerarse el estreno en serio como marca. Y el triunfo de Santero seguramente será un gran estímulo para una larga estadía.

Los problemas con el nuevo sistema de cronometraje de la ACTC empañaron el inicio del año, porque los mejores ranqueados no pudieron marcar bien sus tiempos. Y por eso apareció la gran sorpresa de la pole del debutante Nicolás Moscardini, que en carrera mostraría que nada fue casualidad, con un segundo puesto brillante.

También quedó en el ojo de la tormenta la polémica por la cantidad de ascensos que produjo la ACTC esta temporada, con 12 debutantes, lo que llevó a una excesiva cantidad de participantes en un autódromo bárbaro pero más chico que el de Rosario por ejemplo: 56. No por nada entró cuatro veces el auto de seguridad.

Una largada tremenda del Turismo Carretera

La largada fue tremenda, con De Benedictis yendo por afuera del sorpresivo poleman, el debutante en la máxima categoría. Al salir de la primera curva y llegar al final de la primera pequeña recta ya estaba primero, pero entró muy lento, el pibe lo intentó pasar por adentro y Jonatan Castellano por afuera, y el que aprovechó fue el que largó cuarto, el campeón 2024 Julián Santero.

El ingreso del primer pace car, porque el de Villa Minetti Ignacio Fain quedó enterrado en la leca, abortó esa lucha. Pero en el relanzamiento se volvió con todo.

De Benedictis intentó el sobrepaso por afuera sobre Santero, pero esta vez lo traicionó la caja, por lo que el Mustang del RUS Med debió estacionarse en boxes, allí donde el de Reconquista Gaspar Chansard debió parar tras la primera vuelta.

Y cuando Moscardini se le iba encima a Santero, un choque en el medio del pelotón hizo entrar el segundo pace car en la vuelta 4, para reanudarse recién en la 8.

Una sucesión de pace car

En el relanzamiento se dió una polémica, porque Santero se fue hacia el sector de Moscardini y lo tocó suave dos veces para conservar la punta. Por una situación igual, pero un toque más brusco, a Gabriel Gandulia lo penalizaron con 5 segundos en la punta.

No pasó acá y Moscardini corrió como un experimentado para demostrar que el auto estaba bárbaro más allá de los beneficios que tuvo en la clasificación.

Y cuando la carrera entraba en una meceta, el debutante Joaquín Ochoa siguió de largo en la curva 4 y debió entrar otro pace car. El hermano, Benjamín, terminó igual en el TCP, ambos con Dodge del SAP Team con base en Rosario.

La reanudación fue con caos. Se tocaron un montón de pilotos, entre ellos el campeón Agustín Canapino, Christian Ledesma, Andrés Jakos, Emiliano Spataro y más. El parejense Facundo Ardusso pudo esquivarlos y zafar por afuera. Y lo sufría el rosarino Thomas Ricciardi en su debut.

Mientras, Mariano Werner abandonaba con el clásico del 2025: la rotura del motor.

La última reanudación dejaría 5 giros por delante y todo el mundo empezó a apretar. Así, Agustín Martinez sacaba del podio al Dodge del Galarza Racing de Acebal de Jonatan Castellano, mientras Tobias Martinez se lucía quedando quinto, con el mejor auto del competitivo RUS Med, ya que Josito Di Palma siempre estuvo cerca del top ten y fue 13°.

Gran debut del otro auto del Galarza Racing, el del pibe Marcos Dianda, campeón del TCP y con solo 17 años. Fue 19°.

TC Pista: Damiani cierra y abre el año

El TC Pista fue la contracara del TC. Se viene raleando el parque y este año empezó con preocupación en ese sentido, ya que apenas 16 autos salieron a pista. No solo por una cuestión económica, sino porque la ACTC dió muchos ascensos.

Pero en ese contexto se vio una gran final, con Bautista Damiani ganando, por lo cual finalizó el 2025 y abrió el 2026 de la misma manera

Claro que no fue nada fácil para el campeón de la Clase 2 del TN, porque había largado bien pero tuvo un exceso y Gabriel Gandulia lo aprovechó. Claro que el accidente de Benjamin Ochoa, del SAP Team, y Nicolás Bernasconi propicio el único auto de seguridad y todo cambió.

En el relanzamiento Gandulia tocó a Damiani y fue recargado por 5 segundos. Eso hizo que tratara de escaparse en la punta a ritmo de clasificación, pero perdió el auto en la curva 1, lo esquivaron milagrosamente y perdió todo. Anton casi se lo come, entró en trompo y perdió la posición de escolta, aprovechando los debutantes Manuel Bogert y Eugenio Provens, del Galarza Racing, para superarlo y subir al podio.

Santiago Biagi, del RUS Med, alcanzó al final el cuarto puesto en su debut, beneficiado por el trompo del piloto de Rufino Faustino Cifre delante suyo, al entrar a la última curva y con la bandera a cuadros flameando.

El que había dominado el sábado, Nicolás Santilli Pazos, debió cambiar motor y largar último. Pero aprovechó todo y quedó séptimo.