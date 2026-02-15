La Capital | Policiales | joven

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

El joven murió tras ser herido de arma de fuego en Campbell al 3900. El Sies constató el fallecimiento y la Fiscalía investiga el crimen

15 de febrero 2026 · 07:49hs
Foto de archivo. Un joven murió de un balazo en el pecho

Archivo / La Capital

Foto de archivo. Un joven murió de un balazo en el pecho

Un joven de 25 años fue asesinado este sábado por la noche en la zona oeste de Rosario. La víctima fue identificada como Marcelo Tomás Benítez y murió tras recibir un disparo en el pecho.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 en inmediaciones de Campbell al 3900. Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional II, móviles del Comando Radioeléctrico fueron comisionados al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

Al arribar, los efectivos encontraron al joven en la parte trasera del domicilio con una herida en el tórax. Minutos después se hizo presente el móvil 4 del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), cuyo personal médico constató el fallecimiento por disparo de arma de fuego.

En el lugar se tomó declaración a un testigo que manifestó ser amigo de la víctima. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre posibles sospechosos.

